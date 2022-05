WHO noemt Chinese corona-aanpak onhoudbaar, maar Xi Jinping lijkt niet geneigd risico’s te nemen

Het Chinese beleid om het coronavirus compleet de kop in te drukken is ‘onhoudbaar’. Met die opmerking levert het hoofd van de wereldgezondheidsorganisatie WHO de zwaarste kritiek tot nu toe op de Chinese aanpak. Peking heeft boos gereageerd en noemt de uitspraak ‘onverantwoordelijk’.

WHO-directeur Tedros Adhanom Ghebreyesus gaf zijn oordeel over het Chinese beleid woensdag tijdens een persconferentie. “Als we het over ‘zero-covid’ hebben, dan denken we dat dit niet houdbaar is, gezien het gedrag van het virus op dit moment en wat we in de toekomst verwachten.” Zonder verder uit te weiden verwees Tedros daarmee naar omikron en andere zeer besmettelijke coronavarianten.

Vergaande beperkingen

China houdt nog altijd strikt vast aan het buiten de deur houden van het virus, koste wat kost. Dat beleid heeft succes gehad: na de eerste uitbraak in de stad Wuhan, begin 2020, heeft het land geen grote golven van besmettingen meer gekend. Het aantal dodelijke slachtoffers staat op circa 15.000. En al zijn Chinese statistieken vaak politiek gekleurd, het is duidelijk dat dit getal ver onder de cijfers in veel andere landen ligt. Zo naderen de Verenigde Staten de één miljoen slachtoffers.

Maar het strikte beleid heeft ook een prijs: miljoenensteden gaan geregeld in een strenge lockdown, na enkele besmettingen. Op dit moment gelden in grote delen van de megastad Shanghai nog vergaande beperkingen voor de bewoners, die niet hun huis uit mogen. Dat levert grote schade op voor de economie en het welzijn. Er zijn al sterfgevallen gemeld van mensen die verstoken bleven van benodigde medische hulp, zoals een nierdialyse.

Maar de vaccinatiegraad van tachtigplussers is laag

Maar nu versoepelen kan ook grote problemen opleveren. Volgens een rapport van de Fudan-universiteit kan dat meer dan 1,5 miljoen levens kosten, met name van ouderen. Hun vaccinatiegraad in China is niet hoog, van de tachtigplussers heeft ongeveer de helft een tweede inenting gehad en amper 20 procent een booster. Daarnaast bieden de Chinese vaccins slechts een beperkte bescherming.

Hongkong biedt ondertussen een voorbeeld van wat mis kan gaan: de stad leek het virus ook geruime tijd onder controle te hebben, maar toen omikron alsnog toesloeg liep het sterftecijfer sterk op.

De Chinese president Xi Jinping lijkt niet geneigd om nu risico’s te willen nemen. Hij heeft het virus steeds voorgesteld als een groot gevaar dat in eigen land geen kans maakt, in tegenstelling tot andere landen. Dat beleid nu omgooien zou gezichtsverlies betekenen, zeker met belangrijke politieke beslissingen op komst. In het najaar vindt in Peking het twintigste nationaal congres plaats van de Chinese Communistische Partij. Naar verwachting zal de leidende positie van Xi daar opnieuw bevestigd worden.

