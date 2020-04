WHO: Er zijn zeventig coronavaccins in de maak, drie ervan zijn al getest op mensen

Farmaceuten werken in een ongekend hoog tempo aan de ontwikkeling van vaccins tegen het virus. Het duurt normaliter jaren voordat zo’n middel op de markt kan worden gebracht. Uit het WHO-document blijkt dat CanSino Biologics uit Hongkong het verst is in het ontwikkelingsproces. Het onderzoek van dit bedrijf is vrijdag toegelaten tot de zogeheten fase 2: dit vaccin zal aan 500 proefpersonen worden toegediend om te bekijken of het een afweerreactie opwekt. Daarna volgt nog fase 3 waarin moet blijken of het vaccin voldoende beschermt tegen het virus.

Ook twee Amerikaanse bedrijven zijn begonnen met klinisch onderzoek. Het gaat om Moderna en Inovio Pharmaceuticals. Zij zitten nog in fase 1, het testen op veiligheid.

In Nederland werkt Janssen Vaccines uit Leiden aan een vaccin waarin een onschadelijk gemaakt verkoudheidsvirus is voorzien van een stukje genetische code van het nieuwe coronavirus. Het moederbedrijf Johnson & Johnson heeft samen met de Amerikaanse overheid een miljard dollar vrijgemaakt voor de ontwikkeling en productie van dit vaccin. Het bedrijf verwacht in september met fase 1 te beginnen.

Nog twaalf à achttien maanden wachten

De voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen sprak in een interview met Bild am Sonntag de hoop uit dat voor het eind van het jaar zo’n middel is ontwikkeld. Dat vinden veel deskundigen nogal optimistisch; zij schatten dat de finish nog twaalf à achttien maanden ver is.

Von der Leyen verwees volgens haar woordvoerder naar werkzaamheden van het bedrijf CureVac. Dat Duitse biotechbedrijf zag zich in maart nog genoodzaakt berichten te ontkennen dat de VS ongeveer een miljard dollar wilden betalen voor de exclusieve rechten op een vaccin.

CureVac maakte eerder deze maand bekend dat het in de zomer wil beginnen aan klinisch onderzoek (fase 1) met zo’n honderd proefpersonen. De eerste uitslagen worden dan binnen enkele weken verwacht. Als die positief zijn, volgt een grotere proef.

Intussen buigt de WHO zich over de vraag of de wereld op een bepaald moment moet kiezen voor één vaccin en dat in grote hoeveelheden moet gaan produceren. En hoe de eerste doses moeten worden verdeeld.

