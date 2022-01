WHO-chef: Einde aan de pandemie is dit jaar haalbaar, als vaccins eerlijk verdeeld worden

Goede voornemens zijn er in soorten en maten en WHO-chef Tedros Adhanom Ghebreysus legt de lat hoog: halverwege dit jaar moet 70 procent van de inwoners van ieder land zijn ingeënt tegen het coronavirus. Daarvoor moeten de vaccins wel wereldwijd eerlijker verdeeld worden. Als dat lukt, kunnen we het virus dit jaar verslaan, zegt Tedros, twee jaar na de eerste melding van een nieuw corona-virus.

De directeur-generaal van de wereldgezondheidsorganisatie maakte op Twitter drie goede voornemens bekend: naast het inentingsdoel, in juli van dit jaar, ook een wereldwijd pandemie-akkoord en verbetering van de eerstelijnshulp in alle landen. Dat laatste moet helpen om met name arme mensen minder te laten lijden onder besmettingen, zoals Covid-19. Het akkoord moet zorgen dat alle landen klaar staan voor nieuwe pandemieën, als die er komen.

Eng nationalisme en vaccin-hamsteren

Maar de vaccinatiecampagne stond vooraan in de nieuwjaarstoespraak die de WHO-chef donderdag al gaf. Het vorige doel van de WHO is niet gehaald: eind 2021 had 40 procent van de inwoners van alle landen ingeënt moeten zijn. De meeste Afrikaanse landen zitten daar nog ver onder. Tedros wijt het missen van dat doel aan ongelijkheid: rijke landen kopen de vaccins op en komen hun toezeggingen aan het wereldwijde programma Covax niet na.

“Eng nationalisme en vaccin-hamsteren door sommige landen heeft de gelijkheid ondermijnd”, aldus Tedros. “Zo zijn ook de ideale condities voor de opkomst van de omikronvariant gecreëerd. Hoe langer de ongelijkheid voortduurt, hoe groter de risico’s dat het virus evolueert op manieren die we niet kunnen voorkomen of voorspellen.”

Tsunami aan nieuwe gevallen

Die omikronvariant zorgt op dit moment in verschillende landen voor dagrecords in aantallen nieuwe besmettingen. In de Verenigde Staten lag dat cijfer op oudjaar op 444.000, in Frankrijk op 232.000. Daar is omikron nu de dominante variant. Ook het Verenigd Koninkrijk, Italië en Griekenland noteren nieuwe records.

Tedros waarschuwde voor een ‘tsunami aan nieuwe gevallen’ door omikron en hamerde opnieuw op het in acht nemen van de basismaatregelen, zoals afstand houden, activiteiten naar buiten verplaatsen en binnen goed ventileren. Wereldwijd zijn er in de afgelopen twee jaar 287 miljoen mensen met het virus besmet, van wie 5,5 miljoen zijn overleden.

Toch is er ook positief nieuws: Zuid-Afrika is inmiddels over de omikrongolf heen. De avondklok is daar weer afgeschaft. In veel landen lijkt bovendien het percentage besmette mensen dat ernstig ziek wordt door omikron lager dan bij eerdere varianten. De Duitse viroloog Christian Drosten zei daarom op de tv-zender ZDF dat hij een ‘relatief normale’ winter verwacht.

