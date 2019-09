Weybridge is klaar met de politiek: ‘Kom maar op met die brexit’

“Ik haalde opgelucht adem toen Boris Johnson premier werd”, zegt Deborah Haslam-Baker in haar bruidsjaponnenwinkel in Weybridge, terwijl ze voorzichtig de spelden uit haar mond haalt. Ze is net klaar met een laatste pasronde van een jurk van een jonge bruid – het borduurwerk van de sleep vergde nog een aanpassing. Haslam-Bakers winkel, ‘Surrey Brides’, is de plek waar dochters van Londense beurshandelaren hun bruidsjurken kopen.

“Ik dacht: een sterke man. Iemand die niet met zich laat sollen, die kan ons uit de impasse halen. Maar de laatste dagen heb ik de indruk dat zelfs Johnson de vaste grond onder zijn voeten verliest. Ik hou mijn hart vast, straks krijgen we Jeremy Corbyn als premier. Nee, doe mij maar geen verkiezingen. Ik heb al gestemd, al drie keer. Waarom kunnen ze het niet gewoon uitvoeren? Ik stemde voor een vertrek uit de EU, zoals de meerderheid in dit land. Ik snap niet waarom ze zo moeilijk doen.”

Ze staat op blote voeten op het hoogpolig tapijt in de winkel, tussen rijen wit satijn. Met haar losse blonde haar heeft ze iets hippie-achtigs, maar haar uitspraken zijn anders. “Kijk, wij wilden een einde maken aan de immigratie. Die is gewoon doorgeschoten. Er komen nu zoveel mensen misbruik maken van de voorzieningen die bedoeld zijn voor de Britten, dat moet gewoon stoppen. Dat, en ook dat wij heel veel aan de EU betalen en de Grieken veel minder. Dat voelt gewoon oneerlijk.”

Spreadsheet Bill

Weybridge is een middeleeuws stadje in het kiesdistrict Runnymede and Weybridge, zo’n dertig kilometer ten oosten van Londen. Het is de plek waarvoor parlementslid Richard Hammond de afgevaardigde is. Al 22 jaar kreeg Hammond in dit district de meerderheid van de stemmen. Het legde hem geen windeieren. Hij schopte het tot minister van financiën, onder Theresa May. ‘Spreadsheet Bill’, noemden ze hem in de partij, een koosnaampje voor een man die altijd een nogal saaie focus had op getallen.

Tot afgelopen week, toen juist die saaie Spreadsheet Bill zich ineens ontpopte als leider van een rebellenclan. Het was Hammond die het woord voerde voor de 21 Conservatieven die besloten vóór het oppositievoorstel te stemmen waarmee een no-dealbrexit voorlopig wordt voorkomen. “We laten het landsbelang prevaleren boven onze eigen carrières”, zei hij.

Het wordt hem niet in dank afgenomen, in zijn thuisbasis. Op de Facebook-pagina van de Conservatieven in Runnymede and Weybridge verscheen vrijwel meteen de mededeling dat Hammond niet langer namens de Conservatieven optreedt.

Boontje komt om zijn loontje

“Goed dat ze hem uit de partij hebben gezet”, zegt Gill Townley, eigenares van de dierenwinkel in Church Street. “Dat is het enige goede dat uit dit alles voortkomt: dat de ‘remainers’ (die in de EU willen blijven, red.) niet langer deel uitmaken van de partij. Die mensen kunnen alleen maar aan zichzelf denken. Boontje komt om zijn loontje.”

Townley heeft het helemaal gehad met de politiek. Altijd heeft ze gestemd. Altijd koos ze de Conservatieven. Maar in 2016 verloor ze haar vertrouwen. In mei stemde ze op de Brexit Party van Nigel Farage, maar mocht het nu weer tot verkiezingen komen, dan houdt ze het voor gezien. “Ze doen toch wat ze zelf willen. Ik stemde leave, maar ze doen daar in Westminster alles om de wil van het volk te stoppen. Het kan ze niet schelen wat wij willen.”

Townley loopt tegen de zestig, maar ook jongere kiezers in het district kunnen weinig begrip opbrengen voor de ontwikkelingen deze week. Even verderop loopt de dertiger Ben Mills, handelaar in Japanse Koikarpers, met zijn veertien maanden oude zoontje William in een wandelwagen. Hup, eruit, is zijn advies. “We moeten de pleister er nu aftrekken. Het doet even pijn, maar dan kunnen we beginnen aan de genezing. Uiteindelijk, denk ik, zal het Verenigd Koninkrijk beter af zijn zonder EU. Ik heb de indruk dat steeds meer mensen er zo over denken.” De jonge vader kent genoeg mensen die in 2016 remain stemden, maar uit frustratie over de langdurige afwikkeling van de brexit zijn overgestapt naar de leave-kant. In Weybridge stemde een kleine meerderheid van 50,2 procent remain, maar hij betwijfelt of dat nu weer zo zou zijn.

Onzekerheid

Mills is op zoek naar een huis voor zijn gezin. “We hebben gewacht tot na de brexit, we waren onzeker”, zegt hij. Maar in wachten heeft hij na drie jaar geen zin meer. “Ik merk dat de meeste mensen inmiddels zo denken”, zegt de plaatselijke makelaar Grant Letts. Hij verkoopt in dit gebied éénkamerwoningen voor drie ton en heeft ook landhuizen van 25 miljoen in zijn portefeuille. “Ik heb van die hele brexit amper iets gemerkt. Ja, de eerste zes maanden na de stemming, toen zakten de verkopen even in. Maar daarna hadden de mensen toch weer huizen nodig.”

Zeker, Weybridge kent ook remainers. Barman Peter Ruffell van de Bar 39, genoemd naar het huisnummer aan de Chuch Street. “Ik ben chronisch ziek, ik heb medicijnen nodig uit Europa. Ik ben doodsbang dat die er na 1 november niet meer zijn. Maar dat betekent niet dat ik nu trots ben op Hammond. Ik ben allereerst een democraat. Als de meerderheid uit de EU wil, dan zou dat moeten gebeuren. En dan moet de regering zorgen dat het gebeurt zonder dat ik ziek word.”

