Wetenschappers willen virusmutaties ‘Doug’ of ‘Nelly’ kunnen noemen

Het almaar muterende coronavirus stelt de wetenschappelijke wereld voor tal van uitdagingen, waarvan de naamgeving er één is. Hoe noem je een mutatie? Dat is in de gewone-mensenwereld al een bekend probleem. Over de ‘Britse variant’ gaat het vaak in Nederland, maar in het Verenigd Koninkrijk spreken ze van de ‘Kent variant’, naar de streek waar hij voor het eerst opdook.

Wetenschappers houden het graag wetenschappelijk, met letters en nummers. Maar ook daarin bestaat onenigheid. Zo zitten ze met een virus dat de media ‘de Zuid-Afrikaanse variant’ noemen, maar zij zowel 501YV2 als B1351, het ligt eraan welk naamgevingssysteem ze gebruiken. Niet heel handig.

Kent en Brits, zoals de pers schrijft, zijn geen alternatief, vinden ze. Dat een bepaalde variant ergens is ontdekt, betekent nog niet dat hij er is ontstaan. Zo moddert de wetenschappelijke wereld voort, struikelend over cijfers, letters en punten. Maar in Edinburgh lijkt een antwoord te bestaan op het probleem.

Aine O’Toole, onderzoeker aan de universiteit van Edinburgh, zei woensdag in de Britse krant The Guardian eerlijk dat ze mensennamen gebruikt. Heet een variant D614G, dan wordt dat Doug. Zo werd N501Y, die wij kennen als de Britse variant, vanzelf ‘Nelly’. “Het zou handig zijn als we net zoiets hadden als het systeem voor orkanen”, aldus O’Toole.

Lees ook:

Engelsen verbolgen over label ‘Britse’ coronavariant

De term trok deze week als een wervelstorm door de Nederlandse media: De Britse variant van het coronavirus. Besmettelijker, gevaarlijker en: Brits.