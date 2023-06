Wetenschapper Zhang Mingqiang zit vast vanwege spionage. ‘Nederland doet te weinig’

Zhang Mingqiang is een stille man, een typische wetenschapper, volgens zijn voormalige celgenoten: bedachtzaam, gul, nadenkend. “We spraken met elkaar over boeken”, vertelt de Roemeense Marius Balo, die in dezelfde vleugel van de Chinese Qingpu-gevangenis een achtjarige celstraf uitzat, en inmiddels is vrijgekomen.

Maar de laatste tijd is Zhang ook bang, en wanhopig. Want zijn tenen zijn na een ijskoude winter zwart geworden, ze vallen er bijna af. En medische hulp, die krijgt Zhang niet.

De Nederlands-Chinese medisch chemicus Zhang zit al vier jaar vast in cel 204 in de beruchte Qingpu-gevangenis in Shanghai, op basis van een vage spionageaanklacht. Een eerlijk proces kreeg hij niet.

“Voor zijn arrestatie werkte Zhang als onderzoeker voor een Amerikaanse grote farmaceut, Amgen”, vertelt Peter Humphrey, die tussen 2013 en 2015 in dezelfde gevangenis zat, en zich nu hardmaakt voor mensen die vastzitten zonder eerlijk proces. “Hij deed onderzoek voor het bedrijf dat een hoofdkantoor in Californië heeft, totdat de politie hem arresteerde.”

Zhang Mingqiang

Geen drie jaar, maar levenslang

Zaken als die van Zhang zullen binnenkort tot nog veel strengere straffen leiden, vreest Humphrey. “Vanaf zaterdag gaat in China een nieuwe, strengere spionagewet in”, vertelt hij telefonisch. “Die zal leiden tot veel langere celstraffen”, zegt Humphrey. “Geen drie jaar, of zes, maar levenslang, of zelfs de doodstraf. Als ik volgens die wet berecht was, zat ik nu nog steeds in de cel.”

Door de wet vallen alle ‘activiteiten die de nationale veiligheid in gevaar brengen’ in China straks onder spionage, hiervoor vielen die nog onder een privacywet. Critici vrezen dat het de autoriteiten ruimte geeft om wetenschappers, journalisten en zakenmensen makkelijker te beschuldigen van spionage – en dat gevallen als die van Zhang straks vaker voorkomen.

‘Nederlandse staat doet te weinig’

Ook Zhang had volgens zijn voormalige vleugelgenoot Marius Balo weinig mogelijkheden om zich te verdedigen. “Je krijgt geen kans om de aanklacht te weerspreken, je mag geen bewijs insturen, je mag geen vragen stellen over de getuigenverklaringen. Sterker nog, als je je probeert te verdedigen, wordt je straf alleen maar zwaarder.”

Wel deed de Chinese justitie Zhang kort na zijn arrestatie een aanbod: als Zhang zou toegeven te hebben meegewerkt aan het bouwen van een chemisch wapen, dan zou hij geen celstraf krijgen, maar wél afstand moeten doen van zijn Nederlandse paspoort, vertelt Balo. “Maar hij was slim genoeg dat niet te doen. Dan verlies je álle consulaire ondersteuning.”

De Nederlandse staat doet te weinig om Zhang te helpen, zeggen de twee oud-gevangenen van Qingpu. “Ze moeten druk uitoefenen om hem op medische gronden vrij te krijgen”, vindt Humphrey. “Ik zie dat nu te weinig gebeuren.”

Tijdens pandemie was celbezoek niet mogelijk

De Roemeense Balo wijst op de storm van verontwaardiging die ontstond, nadat zijn eigen gevangenschap in 2019 media-aandacht kreeg. “Daarna had de Roemeense overheid mijn vrijlating binnen drie maanden geregeld.” Door een strenge coronalockdown ging zijn vrijlating dat jaar niet door. “Ik kwam uiteindelijk pas vrij toen mijn straf ten einde was. Maar als Roemenië druk kan uitoefenen, kan Nederland dat ook.”

Het Nederlandse ministerie van buitenlandse zaken geeft aan niet op individuele zaken in te gaan. “In algemene zin bieden wij consulaire bijstand, gericht op het welzijn van gedetineerden”, zegt een woordvoerder. Volgens een in 2022 gepubliceerde rapport van Buitenlandse Zaken, zaten er in 2022 elf Nederlandse burgers in de Chinese cel.

Wel was het tijdens de pandemie volgens het ministerie lastiger, of soms onmogelijk om gedetineerden te bezoeken. “Autoriteiten hebben gevangenissen bijvoorbeeld in algehele lockdown gehouden, waardoor bezoeken niet konden worden afgelegd. Ook in China is dit lange tijd het geval geweest.”

Zhang wordt steeds banger

Toch is hulp snel nodig, volgens zijn voormalig celmaat Seyed Alireza Motavalian, die zes weken geleden vrijkwam en een laatste teken van leven over de onderzoeker gaf. Volgens de Iraanse Motavalian mag Zhang ondanks meerdere verzoeken niet naar het ziekenhuis.

“Intussen wordt Zhang steeds banger”, zegt Motavalian. “Hoewel je dat niet gaat horen via officiële kanalen, of via de brieven die hij stuurt naar zijn vrouw. Daar wordt iedere wanhoopskreet gecensureerd.”

Lees ook:

China verbiedt steeds meer critici het land te verlaten

Steeds meer critici komen China niet uit, officieel vanwege de ‘nationale veiligheid’. De getroffenen, zowel Chinezen als buitenlanders, ontdekken het verbod vaak pas als ze de grens willen oversteken.