Westen wil duizendjarige cultuur Rusland vernietigen, zegt Poetin

Het Westen wil de duizendjarige cultuur van Rusland annuleren en ook het Russische volk, dat zei president Vladimir Poetin vrijdag tijdens een tv-uitzending.

De Russische president reageerde op het in de ban doen van de Russische chef-dirigent Valeri Gergiev door de Münchener Philharmoniker en de beëindigen van zijn samenwerking met het Rotterdams Philharmonisch Orkest. Ook het schrappen van optredens van het Bolsjojtheater in Madrid en het afzeggen van andere Russisch culturele evenementen in het westen werden door hem gehekeld. Poetin vergeleek dit met de nazicensuur uit de jaren dertig van de vorige eeuw. Hij noemde het ‘discriminatie’ van alles wat met Rusland te maken heeft.

Tijdens zijn klaagzang liet hij de dramatische vernietiging van Oekraïense steden door het Russische leger onvermeld. Ook de Russische minister van buitenlandse zaken Sergej Lavrov beklaagde zich vrijdag over de westerse druk en sancties die volgens hem tot doel hebben “het vernietigen, breken en wurgen van de Russische economie en het land als geheel”.

Bijna tegelijkertijd beschuldigde Vladimir Nedinski, de leider van de Russische onderhandelingsdelegatie de Oekraïners ervan de gesprekken te traineren over een oplossing voor de oorlog. Er zou alleen vooruitgang worden geboekt op minder belangrijke twistpunten.

Beeld Eddy van Wessel

Verwoesting in Charkov in beeld Ook in Charkov zijn niet-militaire doelen steeds vaker de inzet van Russische bombardementen en beschietingen, signaleert fotograaf Eddy van Wessel ter plekke. “De Russen herhalen wat ze in Aleppo en Grozny deden, met alle humanitaire gevolgen van dien.” Gistermiddag sloeg bijvoorbeeld een Russische raket in op een gasinstallatie voor de stadsverwarming, waarna het ene na het andere omliggende huis in vlammen opging. “Mensen vluchtten met wat ze mee konden nemen”, zegt Van Wessel over de foto links. In het noorden van de stad, zo’n anderhalve kilometer van de frontlinie, registreerde hij hoe gewonde Oekraïense militairen met privé-auto’s worden afgeleverd bij een medische hulppost. De soldaat op de achterbank raakte door de gevechten een voet kwijt.

Verwoesting in Charkov, vastgelegd door fotograaf Eddy van Wessel. "Een man probeert te blussen, maar eigenlijk ligt alles in puin, na constante bombardementen op de woonwijk, het gaat om civiele doelen. De raketten blijven maar komen", zegt Eddy van Wessel. Beeld Eddy van Wessel

Territoriale integriteit

De Oekraïense minister van buitenlandse zaken, Dmitro Koeleba zei dat alleen op twee onderwerpen voortgang was bereikt van de zes onderhandelingspunten. Oekraïne wil dat er een een wapenstilstand met Rusland komt en dat er veiligheidsgaranties gegeven worden voor de territoriale integriteit van Oekraïne. De gesprekken worden voortgezet.

Volgens de Turkse president Tayyip Erdogan, die met beide partijen praat, zijn er twee grote onopgeloste geschillen tussen de twee landen: de status van de Donbas regio met de pro-Russische zelf uitgeroepen republiekjes Donetsk en Loegansk en de positie van de door de Russen in 2014 ingenomen Krim.

Vrijdag werd duidelijk dat het bombardement op het theater in de oostelijke havenstad Marioepol aan 300 mensen, die in de kelders hun toevlucht hadden gezocht, het leven heeft gekost. In totaal zaten er 1300 mensen, waaronder kinderen in het theater, waarop in grote letters stond dat er kinderen binnen zaten.

Moskou claimde dat het vrijdag een grote olieopslag in de buurt van Kiev met raketten, afgevuurd van marineschepen, heeft vernietigd.

