Westen verdeeld over extra wapens Oekraïne: afschrikwekkend of olie op het vuur?

De eerste lading van een groot pakket Amerikaanse militaire hulp aan Oekraïne arriveerde afgelopen weekend in het land. De Amerikaanse ambassade in Kiev tweette wat foto’s van munitie en wapens, bestemd voor het Oekraïense leger, en schreef: ‘Deze leverantie laat de Amerikaanse vastbeslotenheid zien om Oekraïne te helpen bij de verdediging tegenover groeiende Russische agressie’.

Het is de eerste lading van een extra militair hulppakket van 200 miljoen dollar, dat eind december door president Biden geautoriseerd werd. Daarmee kwam het totale Amerikaanse bedrag aan militaire hulp voor Oekraïne in het afgelopen jaar op zo’n 650 miljoen dollar.

Sinds enige tijd heeft Rusland enorme hoeveelheden troepen samengetrokken bij de grens met Oekraïne. Het land ontkent invasieplannen te hebben, maar weigert ook om militaire actie uit te sluiten, en nam in 2014 al het Oekraïense schiereiland de Krim in.

Ontmoedigen

Niemand verwacht dat dat de Amerikaanse militaire hulp in de buurt komt van wat nodig is voor Oekraïne om het veel sterkere Russische leger te weerstaan. Maar Amerika hoopt hiermee de potentiële kosten voor een Russische militaire actie hoger te maken, en Rusland zo te ontmoedigen. Volgens het Kremlin doen de wapenleveranties ‘niets om de spanningen te verminderen’.

Ook de Baltische staten Estland, Letland en Litouwen leveren de komende tijd, met Amerikaanse goedkeuring, extra wapens aan Oekraïne. Het gaat onder meer om Javelin-anti-tankwapens en Stinger-luchtdoelraketten. “Laten we het onder ogen zien, er is al oorlog in Oekraïne en het is belangrijk om ze op elke mogelijke manier te steunen”, zei de Estse minister van defensie, doelend op de door Rusland gesteunde rebellen in het oosten van het land.

Duits veto

Estland had ook graag hou­wit­ser-tanks aan Oekraïne geleverd, maar stuitte daarbij op een Duits veto. Duitsland kon dat uitoefenen omdat de tanks, via wat omwegen, uit het voormalige arsenaal van Oost-Duitsland gekocht waren. Duitsland is, anders dan de VS, van mening dat meer wapens in Oekraïne de situatie alleen maar onstabieler maken. Het land zegt dat het wel niet-militaire hulp stuurt, zoals een veldhospitaal.

Oekraïne doet een klemmend beroep op Duitsland om het standpunt te herzien. “We hebben met grote spoed 100.000 helmen en kogelvrije vesten nodig voor de vrijwilligers die zich nu aanmelden om hun vaderland samen met het leger te verdedigen”, smeekte de Oekraïense ambassadeur in Duitsland dit weekend in een interview met het Handelsblatt.

Lees ook:

De Russen lopen zo over de Oekraïners heen, maar dan begint het pas

Oekraïne is militair geen partij voor Rusland. Maar expert Dick Zandee denkt dat Poetin zich niet aan een grote invasie waagt.