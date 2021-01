Westen eist vrijlating Navalny en roept op sancties tegen Moskou op de agenda te zetten

De betrekkingen tussen het Westen en Rusland hebben nieuwe diepten bereikt na de arrestatie van oppositieleider Aleksej Navalny, zondag bij terugkeer in Moskou. In tal van landen regende het maandag verontwaardigde reacties en oproepen tot vrijlating, maar of er ook westerse sancties komen tegen de machthebbers in het Kremlin, is nog niet duidelijk.

Navalny, die vorig jaar augustus ternauwernood een moordaanslag met het alleen in Rusland geproduceerde novitsjok-gif overleefde, werd na een maandenlange revalidatie in Berlijn direct opgepakt op de internationale luchthaven van Moskou.

Tijdens een geïmproviseerde rechtbankzitting op een politiebureau kreeg hij maandag te horen dat hij dertig dagen in voorlopige hechtenis blijft omdat hij zich niet zou hebben gehouden aan de eisen van een eerdere, voorwaardelijke gevangenisstraf wegens fraude. De beschuldiging luidt dat hij zich niet regelmatig bij de politie heeft gemeld, inclusief de periode dat hij herstelde van zijn vergiftiging. De autoriteiten zouden er nu op aansturen hem alsnog voor 3,5 jaar achter de tralies te zetten.

‘Krimpende ruimte voor de oppositie en burgermaatschappij’

“Dit is wetteloosheid van de hoogste orde”, aldus Navalny vanuit het politiebureau in een video op sociale media. “Wees niet bang, ga de straat op”, zo riep hij de Russische bevolking op. “Doe het niet voor mij, doe het voor jezelf en voor de toekomst.” Buiten hadden zich ongeveer tweehonderd Navalny-aanhangers verzameld, bij temperaturen van 18 graden onder nul.

“De Russische autoriteiten moeten Navalny onmiddellijk vrijlaten en zijn vrijheid garanderen”, aldus voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie. “We verwachten ook nog steeds een diepgaand en onafhankelijk onderzoek naar de aanslag op zijn leven.”

Volgens EU-buitenlandcoördinator Josep Borrell ‘bevestigt deze detentie het voortdurende negatieve patroon van een krimpende ruimte voor de oppositie, de burgermaatschappij en onafhankelijke stemmen in de Russische federatie’.

Een van de krachtigste reacties kwam van Jake Sullivan, veiligheidsadviseur van de (vanaf woensdag) Amerikaanse president Joe Biden. “De aanvallen van het Kremlin op Navalny zijn niet alleen een schending van de mensenrechten, maar ook een belediging voor het Russische volk, dat wil dat zijn stem wordt gehoord.”

Geen zorgen om imagoschade

De buitenland-ministers van de drie Baltische staten hebben Borrell opgeroepen om instelling van nieuwe sancties tegen Moskou op de agenda te zetten van de EU-buitenland-ministerraad van volgende week maandag. Ook drukken ze Borrell op het hart om diens geplande bezoek aan Moskou, begin februari, af te blazen.

De Russische minister Sergej Lavrov van buitenlandse zaken zei dat al die boze reacties van westerse leiders alleen maar zijn bedoeld om de aandacht af te leiden van hun eigen binnenlandse problemen, en dat Moskou weinig belang hecht aan eventuele internationale imagoschade. “We moeten vermoedelijk aan ons imago denken, maar we zijn ook weer geen jongedames die naar een bal gaan.”

Navalny meteen na aankomst gearresteerd

De afgelopen zomer vergiftigde Aleksej Navalny keerde zondag vanuit Duitsland, waar hij herstelde, terug in Moskou. De Russische oppositieleider werd opgewacht door vele aanhangers, maar zijn vliegtuig week op het laatste moment uit naar een andere luchthaven. Daar werd Navalny vrijwel direct gearresteerd.

Navalny gaat terug naar huis en riskeert direct gevangenisstraf

Aleksej Navalny keert zondag terug naar Rusland. Op het vliegveld zal een uitgebreid welkomstcomité hem opwachten, onder wie vermoedelijk ook de politie.