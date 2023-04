Werkgroep VN roept op tot vrijlating gevangene uit Guantánamo Bay

Abu Zubaydah, die ruim twintig jaar geleden in Pakistan werd opgepakt door de CIA, en nog altijd in Guantánamo Bay vastzit, moet worden vrijgelaten, en hij moet compensatie krijgen. Dat is de kern van een uitspraak van de Werkgroep Willekeurige Opsluiting, een orgaan dat onder de Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties valt. Zubaydahs voortdurende detentie mist volgens de werkgroep iedere basis, en kan op zichzelf als een vorm van marteling worden gezien, nog los van de fysieke marteling waar hij in het verleden aan onderworpen is.

Het vonnis houdt niet alleen de VS verantwoordelijk, maar ook Thailand, Polen, Marokko, Afghanistan, Litouwen en het Verenigd Koninkrijk. Die landen waren medeplichtig, onder meer door plaats te bieden aan een netwerk van geheime CIA-gevangenissen, waar Abu Zubaydah vanaf 2002 gemarteld en ondervraagd werd, voor hij in 2006 naar Guantánamo Bay overgebracht werd. Ook op die landen rust dus de verplichting om mee te werken aan het beëindigen van zijn illegale detentie.

Nog altijd niet gesloten

De uitspraak vestigt de internationale aandacht weer op het feit dat die militaire gevangenis nog altijd niet gesloten is, ondanks felle kritiek van mensenrechtenbeschermers, en eerdere voornemens van de Amerikaanse regering om dat wel te doen. Vanaf 2002 gebruikten de VS de strafkolonie op Cuba om terrorismeverdachten buiten het bereik van het Amerikaanse recht te ondervragen en te martelen, en zonder enige vorm van aanklacht of proces voor onbepaalde tijd vast te houden.

Na ruim twintig jaar zitten er nog altijd dertig gevangenen opgesloten, onder wie dus Abu Zubaydah, een in Saudi-Arabië geboren Palestijn die in 2002 door de CIA in Pakistan werd opgepakt op de verdenking dat hij een kopstuk van Al Qaida zou zijn. De ondervragingen en martelingen leidden niet tot schuldbekentenissen, of aanwijzingen dat de verdenkingen tegen hem terecht waren. Ook de CIA concludeerde al in 2008 intern dat hij niet eens lid was van Al Qaida. Hij is nooit in staat van beschuldiging gesteld. Toch is hij nog altijd niet vrijgelaten.

Geen bindende beslissing

Of de uitspraak van de Werkgroep dat verandert, is zeer de vraag. Zulke uitspraken gelden wel als bouwstenen van het internationaal recht, jurisprudentie waar andere rechtsgeleerden op verder kunnen bouwen. Maar er is niemand die ze af kan dwingen. “Het klopt dat dit geen wettelijk bindende beslissing is waarvan we zeker weten dat die wordt geïmplementeerd”, reageert Helen Duffy, hoogleraar internationaal recht en mensenrechten in Leiden, en tevens advocaat van Abu Zubaydah, die de procedure in 2021 aanspande. Toch is ze tevreden met de uitspraak, die volgens haar het internationale gesprek over Guantánamo Bay weer op gang kan brengen, en de regering-Biden expliciet opdraagt er werk van te maken.

“De regering-Biden heeft zich in principe uitgesproken voor het beëindigen van Guantánamo Bay. Deze uitspraak is een test van hoezeer ze daaraan gecommitteerd zijn”, zegt Duffy.

Toen president Obama in 2009 aantrad, beloofde hij Guantánamo Bay te sluiten, een belofte die hij niet kon waarmaken, onder meer doordat het Congres ervoor ging liggen, en niet alle landen mee wilden werken aan het terugnemen van gevangenen. President Biden heeft daar kennelijk van geleerd, en wijdt beduidend minder woorden aan de zaak. Dit jaar werden al wel een paar gevangenen vrijgelaten. “Het is belangrijk om te erkennen dat er positieve ontwikkelingen zijn”, zegt Duffy. “Maar er zitten daar nog steeds mensen die nooit in staat van beschuldiging zijn gesteld, of die nog nooit een beoordeling van de wettigheid van hun opsluiting hebben gehad. Dat is na twintig jaar natuurlijk onbestaanbaar.”

Lees ook:

Vermeend Al-Qaidalid Abu Zubaydah raakte voor altijd verstrikt in een hedendaagse heksenvervolging

Abu Zubaydah werd in 2002 het eerste slachtoffer van het martelprogramma van de CIA. Twintig jaar later zit hij nog altijd vast, zonder dat er ooit een aanklacht tegen hem ingediend is.