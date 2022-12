Werk en kerst deden inwoners van Buffalo zich buiten wagen tijdens sneeuwstorm

Ze dachten dat het wel mee zou vallen. Ze wilden absoluut nog kerstinkopen doen. Of ze moesten naar het werk komen van hun baas. Meer inwoners van Buffalo dan de bedoeling was, waren op de weg toen een historisch zware sneeuwstorm de stad in de staat New York trof.

Die was een onderdeel van een koudegolf die een groot deel van de VS een kleine week in zijn greep hield en die minstens zestig levens kostte. Daarvan werden er maar liefst 36 geteld in de stad aan het Eriemeer.

Dat enorme meer zorgt ervoor dat de inwoners van Buffalo – een kwart miljoen, ruim een miljoen als je de omringende gemeenten meerekent – niet opkijken van een flink pak sneeuw. In de vroege winter is het water nog relatief warm. Dat zorgt voor veel waterdamp in warme, opstijgende lucht, die, als die lucht eenmaal is afgekoeld, in sneeuw overgaat. Afhankelijk van de windrichting kan die neerslag in landelijk gebied vallen of op een stad als Buffalo, die afgelopen week iets meer dan een meter sneeuw te verwerken kreeg.

Extreme omstandigheden, zelfs voor Buffalo

Maar zelfs voor Buffalo waren de omstandigheden extreem. Duizenden mensen belden het noodnummer omdat ze door het uitvallen van de stroom geen verwarming meer hadden, sommigen stierven door onderkoeling. Autorijden werd onmogelijk, door de sneeuw en het ontbreken van elk zicht. Diverse inwoners kwamen om toen ze zich buiten hun huis waagden.

De 26-jarige Abdul Sharifu ging boodschappen doen op kerstavond en werd dood buiten zijn geparkeerde auto gevonden. De 22-jarige Andell Taylor kwam de vrijdag voor kerst op een paar kilometer van haar huis vast te zitten in haar auto, stuurde haar familie een videoboodschap en belde het noodnummer, maar werd pas op maandag bereikt en was toen overleden.

Het was voor het eerst in de geschiedenis van Buffalo dat brandweer en ambulancediensten niets konden doen voor mensen die belden met een medisch noodgeval, en ook dat kostte levens.

Kritiek op de overheid omdat er een advies kwam, en geen verbod

De autoriteiten hadden ruim van tevoren gewaarschuwd binnen te blijven. Maar in een stad die regelmatig sneeuwstormen meemaakt, durfden sommigen het toch aan. Het hoofd van de nooddiensten van Erie County, het district waarin Buffalo ligt, vertelde aan persbureau AP dat hij zijn kinderen moest tegenhouden, die nog snel een paar kerstcadeaus wilden kopen. “Dat dit net rond een feestdag kwam, heeft enorm meegespeeld, mensen hadden die behoefte. En niet iedereen had een vader in de buurt die zei: absoluut niet, onder geen voorwaarde ga jij naar buiten.”

Maar er was ook kritiek op de overheid van district en stad omdat het lange tijd bij een advies bleef. Pas vorige week vrijdagochtend kwam er een verbod om met de auto op de weg te zijn, en dat was ongeveer het moment dat de storm Buffalo in zijn greep kreeg. Dat tijdstip was gekozen om mensen die in nachtdiensten werkten de kans te geven nog thuis te komen. Maar het betekende ook dat sommigen alweer op weg waren naar hun werk, omdat de werkgever dat eiste en geen boodschap had aan een advies van de overheid. Pas wanneer er een rijverbod is, wordt het illegaal om iemand te ontslaan die niet op komt dagen. Het rijverbod werd donderdag weer opgeheven.

Vliegen met Southwest de hele week een puinhoop

Ook elders in de VS kwam het leven weer op gang. De meeste moeite kostte dat luchtvaartmaatschappij Southwest. Net als de meeste andere luchtvaartmaatschappijen had die duizenden vluchten moeten schrappen. Maar terwijl grote spelers als United en American hun vluchtschema’s snel weer op orde kregen, vielen er bij Southwest donderdag opnieuw 2360 vluchten uit.

Het probleem werd veroorzaakt doordat prijsvechter Southwest niet vliegt vanuit een of meer centrale luchthavens, waar passagiers dan vaak overstappen, maar rechtstreeks vliegt tussen allerlei steden. Toen er vluchten begonnen uit te vallen, waren er al snel geen bemanningen of vliegtuigen meer op de plaatsen waar ze moesten zijn, en liep het hele vluchtschema vast.

Lees ook: Dodental door extreme kou in VS loopt verder op

De extreme kou in de Verenigde Staten heeft volgens het Amerikaanse NBC News aan zeker 23 mensen het leven gekost. CNN spreekt van 16 dodelijke slachtoffers. Ook blijft het ijskoude weer het vliegverkeer in delen van de VS ontregelen.