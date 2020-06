Wereldwijd kritiek op Chinese veiligheidswet Hongkong

Onder andere de Europese Unie, het Verenigd Koninkrijk en Japan hebben al gereageerd op het nieuws over de wet, waarmee China volgens critici pro-democratische betogers in Hongkong wil muilkorven. De Verenigde Staten namen al maatregelen tegen China.

EU-president Charles Michel, die namens de lidstaten van de Europese Unie spreekt, “betreurt de beslissing” van Peking. Voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen zei dat Europa zich met “internationale partners” beraadt op eventuele stappen in reactie op het Chinese besluit. Volgens Von der Leyen moet China “zeer negatieve gevolgen” verwachten. Zo dreigt het ondernemersvertrouwen in China en de reputatie van het land zware schade op te lopen.

NAVO-chef Jens Stoltenberg zegt dat duidelijk is dat China “onze waarden” niet deelt. Daarmee verwees Stoltenberg naar de democratie, vrijheid en de rechtsstaat. De nieuwe veiligheidswet ondermijnt volgens hem de autonomie en vrijheid van burgers in Hongkong.

China heeft met de veiligheidswet een “ernstige stap” genomen, zei de Britse minister van Buitenlandse Zaken Dominic Raab. “Wij zijn erg bezorgd over de berichten dat Peking de nationale veiligheidswet heeft goedgekeurd”, aldus de buitenlandminister van de oud-kolonisator van Hongkong. Raab wil pas inhoudelijk reageren als hij de wetstekst heeft gelezen.

Japan noemt het “spijtig” dat de veiligheidswet is goedgekeurd. Volgens Japan ondermijnt het besluit van het Chinese Volkscongres de geloofwaardigheid van het principe van “een land, twee systemen” dat op Hongkong van toepassing is. Een regeringswoordvoerder zegt dat Japan met de VS en China in contact blijft. Een stabiele verhouding tussen die twee grootmachten is volgens hem cruciaal voor de veiligheid in Oost-Azië en de wereld.

De VS anticipeerden maandagavond al op het besluit van het Chinese Volkscongres door een begin te maken met het schrappen van de bijzondere status van Hongkong in de Amerikaanse wetgeving. Ook is de export van wapens en hightech naar China en Hongkong stilgelegd. Een woordvoerder van het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken kondigde aan dat China tegenmaatregelen gaat nemen.

