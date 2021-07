Wereldwijd aandacht voor de aanslag op Peter R. de Vries. ‘Hij lost cold cases op alsof het niets is’

De schietpartij van dinsdagavond in Amsterdam stond woensdagochtend prominent op de websites van het Duitse tijdschrift Der Spiegel en de Britse krant The Independent. Zij wijzen onder meer op zijn internationale bekendheid vanwege zijn onderzoek naar de verdwijning van Natalee Holloway op Aruba. De Duitse krant Rheinische Post bericht dat Nederland is geschokt door de aanslag op de ‘Prominenter Kriminalreporter’, de bekende misdaadverslaggever.

Op de nieuwssite van de Britse omroep BBC stond het bericht over de schietpartij woensdagochtend vroeg bovenaan de lijst met meest gelezen berichten. Een correspondent schrijft dat De Vries bekend is geworden met berichtgeving over het type misdrijven waar hij nu zelf het slachtoffer van is geworden. Bovendien meldt de BBC dat hij in Nederland ook vaak op televisie kwam als gast in praatprogramma’s.

De populaire Belgische krant Het Laatste Nieuws heeft de bovenkant van de site voor De Vries vrijgemaakt. HLN publiceerde onder meer een portret van “de misdaadjournalist die cold cases oplost alsof het niets is”. De krant De Morgen had ook een portret en noemde De Vries ‘Nederlands bekendste misdaadverslaggever’.

Ook Amerikaanse media staan stil bij de aanslag. The New York Times wijst erop dat in Nederland al eerder bekende figuren zijn aangevallen in de openbare ruimte. De krant noemt onder meer de moord op Pim Fortuyn in 2002 en de moordaanslag op filmmaker Theo van Gogh in 2004.

Bloemen op straat

Het Belgische persbureau Belga en het Britse Reuters gaven na het neerschieten van De Vries een persalarm. Het Duitse persbureau DPA meldde ook al snel dat de “prominente” reporter met een schot in zijn hoofd naar een ziekenhuis was gebracht.

Ook Franse media schrijven over De Vries. AFP omschrijft hem als “een persoonlijkheid die in Nederland bekend staat om zijn rol in meerdere strafzaken. Hij trad regelmatig op als woordvoerder van slachtoffers of in de naaste kring van kroongetuigen”.

Ook in Azië is er aandacht. De krant South China Morning Post uit Hongkong wijdt een artikel aan de misdaadverslaggever waarin onder meer zijn werk rond de ontvoering van biermagnaat Freddy Heineken wordt beschreven. Ook de vermeende doodsbedreiging van Ridouan T. aan het adres van De Vries komt aan de orde. De Singaporese krant The Straits Times besteedt ook uitgebreid aandacht aan De Vries.

De Australische omroep ABC citeert in een artikel de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema, die de Vries een ‘nationale held’ noemt. Voor de Zuid-Afrikaanse nieuwssite The South African was de aanslag op De Vries woensdagochtend het belangrijkste nieuws, met een foto erbij van bloemen die op straat zijn neergelegd in Amsterdam.

