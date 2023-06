Wereldrecordhouder en zakenlieden aan boord vermiste duikboot

Ook zouden Shahzada Dawood en zijn zoon Suleman aan boord zijn. Zij behoren tot een prominente Pakistaanse familie. De piloot van de onderzeeër zou de Fransman Paul-Henri Nargeolet zijn. Eerder kwam al naar buiten dat de Britse miljardair en avonturier Hamish Harding aan boord is.

De tijd dringt

Harding heeft meerdere erkende wereldrecords op zijn naam staan, onder meer voor een duiktocht naar het diepste punt van de oceaan: de Marianentrog. Hij schreef eerder op social media dat dit waarschijnlijk de enige bemande missie naar de Titanic zou worden in 2023 “vanwege het slechtste weer in Newfoundland in veertig jaar”.

Het contact met de onderzeeër Titan ging verloren voor de kust van Canada. De tijd dringt voor de opvarenden, omdat het vaartuig volgens de kustwacht maar 96 uur kan duiken. Het zou overigens onduidelijk zijn of de Titan nog steeds onder water is. Het is ook mogelijk dat de onderzeeër weer is bovengekomen en geen contact kan leggen.

4 kilometer diepte

Schepen en vliegtuigen uit de Verenigde Staten en Canada zoeken in een groot gebied naar de vermiste Titan. Er worden onder meer sonarboeien gebruikt. “Het is een afgelegen gebied en het is een uitdaging om daar te zoeken”, erkende een topfunctionaris van de Amerikaanse kustwacht. Hij stelde dat ook particuliere vaartuigen is gevraagd om te assisteren.

Een reis aan boord van de Titan kost passagiers 250.000 dollar (circa 228.000 euro) per persoon. Passagiers vertrekken vanuit de Canadese provincie Newfoundland en leggen een reis af van ongeveer 640 kilometer. Daarna duiken ze naar het wrak van het beroemde passagiersschip, dat verging in 1912. Dat bevindt zich op bijna 4 kilometer diepte.

