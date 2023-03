Wereldbank schort projecten Tunesië op na uitspraken president over migranten

De anti-migrantenuitspraken van de Tunesische president Kais Saied komen Tunesië duur te staan. De Wereldbank schort voorlopig de samenwerking met Tunesië op, terwijl het land in een grote economische crisis verkeert en iedere vorm van financiële hulp hard nodig heeft. Het gaat alleen om toekomstige projecten, de bestaande zullen worden voortgezet.

President Saied deed onlangs controversiële uitlatingen over Afrikaanse migranten in het land. Zij zouden de ‘Arabische en islamitische’ identiteit van Tunesië bedreigen. Na zijn uitspraken volgden arrestaties van Afrikaanse migranten met het doel hen uit te zetten. Ook kregen migranten te maken met racistisch geweld. De situatie is inmiddels zo onveilig dat sommige Afrikaanse landen, waaronder Guinee, Ivoorkust en Mali, een luchtbrug hebben opgericht om hun burgers te repatriëren.

‘Compleet onaanvaardbaar’

De Wereldbank, zo blijkt uit interne stukken die door persbureau Reuters zijn ingezien, maakt zich grote zorgen over de veiligheid en het welzijn van de Afrikaanse migranten. Wereldbankdirecteur David Malpass stelde in een toespraak van zondag aan zijn staf dat “de veiligheid en de inclusieve opstelling naar migranten en minderheden” onderdeel zijn van de kernbeginselen van de Wereldbank. “Publieke uitlatingen die discriminatie, agressie en racistisch geweld aanwakkeren, zijn compleet onaanvaardbaar.” Een geplande afspraak met de Tunesische regering is tot nader order uitgesteld.

Het besluit van de Wereldbank komt in een periode waarin de Tunesische economie al onder druk staat, en de regering onderhandelingen met het IMF voert over een financiële injectie van bijna 2 miljard euro. Het is nog onduidelijk of het IMF ook gevolgen verbindt aan de uitspraken van Saied.

Internationale kritiek

In het buitenland neemt ook de kritiek op Saied toe. De Afrikaanse Unie (AU), waar Tunesië lid van is, veroordeelde zijn uitspraken over Afrikaanse migranten en riep Tunis op om “rassenhaat” te vermijden en zich te houden aan de plicht van de Unie om migranten met respect te behandelen.

De Verenigde Staten schaarden zich maandag achter de critici van Saied. “Zoals jullie hebben vernomen van de Wereldbank, zijn ook wij zeer bezorgd over president Saieds uitspraken”, zei de woordvoerder van het Amerikaanse ministerie van buitenlandse zaken, Ned Price. Ook Washington roept Tunesië op om zich te houden aan de geldende internationale verdragen en normen bij het behandelen van migranten.

President bindt wat in

Saied zelf lijkt zich ook bewust van de financiële en politieke gevolgen van zijn houding jegens migranten. Zondag zei hij ineens dat het tot eer van Tunesië strekt dat het een Afrikaans land is. Ook kondigde hij aan dat de visumregels voor Afrikaanse migranten worden versoepeld. Migranten die langer in Tunesië verblijven dan volgens hun visum is toegestaan, mogen worden uitgezet naar hun landen, zonder een boete te betalen. De beschuldigingen over racisme verwierp hij. Die zouden afkomstig zijn van “bekende bronnen”, aldus Saied. Wie dat waren, zei hij niet.

