Wereld reageert ontzet op aanslag in Nice, ook Turkije komt met veroordeling

Terwijl de kerkklokken in Frankrijk donderdagmiddag om stipt drie uur massaal luidden vanwege de terreuraanslag bij een kerk in Nice, druppelden de reacties en het medeleven van politiek leiders wereldwijd langzaam binnen. De opmerkelijkste van al die steunbetuigingen kwam misschien nog wel uit Ankara. Het Turkse ministerie van buitenlandse zaken liet in een verklaring weten de aanslag in Nice met klem te veroordelen. “We zijn solidair met de inwoners van Frankrijk tegen terreur en geweld”.

De barmhartige woorden vanuit Ankara volgen na een aantal dagen van oplopende spanningen tussen Frankrijk en Turkije. Afgelopen weekend verwees de Turkse president Erdogan zijn Franse collega Macron nog naar de psychiater vanwege de maatregelen die Macron aankondigde tegen militante moskeeën en moslimorganisaties naar aanleiding van de onthoofding van de Franse leraar Samuel Paty.

De storm was nog maar amper gaan liggen, toen zich alweer een nieuwe controverse aandiende in de vorm van een cartoon van Erdogan, die onder de jurk van de dit keer vrouwelijke profeet keek, op de cover van het Franse satirische blad Charlie Hebdo. De publicatie leidde tot het besluit van het Turkse openbaar ministerie om een strafrechtelijke onderzoek in te stellen.

Veel islamitische landen tonen medeleven

Uit andere islamitische landen klonk donderdag eveneens een boodschap van medeleven en compassie. Zo liet Saudi-Arabië weten de aanval sterk te veroordelen. “Het koninkrijk verwerpt dergelijke extremistische daden uitdrukkelijk”, viel er te lezen in een verklaring uit Riyad. Ook vanuit Qatar werd vol afschuw gereageerd op het geweld. De golfstaat liet weten ‘geweld en terrorisme te veroordelen, ongeacht de motieven of reden.’

Ook dichter bij huis staken politiek leiders de Fransen een hart onder de riem. Zo sloten zowel de Spaanse premier Pedro Sánchez als zijn Italiaanse evenknie Giuseppe Conte hun steunbetuiging op Twitter af met het zinnetje ‘Nous Somme Unis’, wij zijn verenigd. De Britse premier Boris Johnson liet in het Frans en het Engels weten geschokt te zijn door de gebeurtenissen in Frankrijk. Hij schreef dat zijn land naast Frankrijk staat in de strijd tegen terreur en intolerantie.

Ursala von der Leyen, voorzitter van de Europese Commissie reageerde eveneens vol afschuw op de terreurdaad waarbij tot nog toe zeker drie mensen om het leven kwamen. Op Twitter sprak zij van een ‘gruwelijke en brute daad’ en verklaarde ze zich solidair met Frankrijk. Angela Merkel verklaarde “diep geschokt te zijn door de wrede moorden” bij het gebedshuis.

'Nederland staat naast u’

Ook Nederlandse politici kwamen woorden tekort om hun afgrijzen kenbaar te maken. Premier Rutte schreef op Twitter dat de gedachten uitgaan naar de nabestaanden. “En wij zeggen tegen het Franse volk: in de strijd tegen extremisme staat u niet alleen. Nederland staat naast u.” Zijn coalitiegenoot Gert-Jan Segers van de ChristenUnie schreef op Twitter: “Hemeltergend dit. De zoveelste slag in de lange strijd tussen enerzijds de Westerse beschaving en vrijheid en anderzijds het islamisme.”

2020: Aanslagen in Frankrijk 3 januari In Villejuif, een buitenwijk van Parijs, steekt een 22-jarige man – bij het roepen van ‘Allahu akbar’ – een man dood. Hij verwondt twee mensen. De politie schiet de dader later dood. 4 april In Romans-sur-Isère, onder Lyon, maakt een Soedanese vluchteling twee dodelijke slachtoffers in een tabakszaak. De politie arresteert de dader als hij geknield op de stoep in het Arabisch zit te bidden. 16 oktober In Conflans-Sainte-Honorine, in noordelijk Parijs, wordt een leraar van een middelbare school, Samuel Paty, onthoofd omdat hij in zijn les cartoons met de profeet Mohammed liet zien. De Tsjetsjeense dader wordt later doodgeschoten. 19 oktober In Nice vallen bij een aanslag met een mes drie doden en verschillende gewonden. De mogelijke dader wordt later door de politie neergeschoten. Op dezelfde dag schiet de politie bij Avingnon een man dood die met een wapen zwaaide.

