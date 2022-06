Wereld kijkt naar G7-leiders om pijn van de hoge voedselprijzen te verzachten

Een ding zal Olaf Scholz in ieder geval willen voorkomen als gastheer van de G7: een herhaling van de hevige rellen, met honderden gewonden, zoals die plaatsvonden tijdens de top in Hamburg in 2018. Scholz was tot kort daarvoor burgemeester van Hamburg en dus nauw betrokken bij de voorbereidingen.

Deze keer heeft G7-voorzitter Duitsland gekozen voor een locatie die gemakkelijker te beveiligen is dan een congrescentrum in de stad: het luxehotel Schloss Elmau in de Beierse Alpen. In het fraai gelegen kasteelhotel komen vanaf zondag de leiders van de zeven rijke en democratische economieën bijeen, om zich te buigen over de wereldproblemen.

Sancties

De oorlog in Oekraïne staat bovenaan de agenda. Meer maatregelen, wellicht nieuwe sancties voor Rusland, kunnen aan bod komen in Beieren. De Amerikaanse president Joe Biden is daar voorstander van en zijn Oekraïense collega Volodimir Zelenski, die de top maandag op afstand toespreekt, zal er zeker op aandringen.

Maar de vraag is of sancties nog veel verder kunnen gaan, en vooral wat dan de gevolgen zullen zijn voor de wereldeconomie. Want de inflatie loopt nu al sterk op: een recessie dreigt. Dat is een probleem voor de G7-landen (naast de VS en Duitsland ook Canada, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Italië en Japan), maar ook voor minder bevoorrechte delen van de wereld.

De hele wereld voelt natuurlijk de gevolgen van het conflict, met sterk gestegen prijzen voor voedsel en energie. Maar juist armere landen lijden daaronder, want daar kan dit tot honger en armoede leiden en daarmee ook tot politieke onrust.

Armoede en klimaatverandering

De Senegalese president Macky Sall, die als tijdelijk voorzitter van de Afrikaanse Unie te gast is in Beieren, zal dit risico zeker aankaarten. Hij vertolkt het geluid van veel landen in Afrika en Azië, die zeggen: de Amerikanen en Europeanen hebben een conflict met de Russen, maar wij betalen de prijs. Want juist deze landen zijn sterk afhankelijk van graan, maïs en kookolie uit Oekraïne.

Voorzitter Scholz erkende in de Duitse Bondsdag eerder deze week dat de problemen waar de G7-leiders zich over moeten buigen veel breder zijn dan de oorlog alleen. “De democratieën in de wereld moeten laten zien dat we naast elkaar staan in de strijd tegen Poetins imperialisme, maar ook in de strijd tegen honger, armoede, gezondheidscrises en klimaatverandering.”

De G7 staat daarmee voor een heel andere situatie dan een jaar geleden, toen de groep bijeenkwam in Cornwall. Daar overheerste onder de overige zes leden opluchting dat ze met Joe Biden weer een gesprekspartner hadden in Washington. Zorgen waren er toen vooral over de coronapandemie, die nu naar de achtergrond lijkt verdrongen.

Veel geld nodig

Hoe kan de G7 de arme landen helpen? Volgens kritische experts, zoals die van de denktank International Crisis Group, zijn er vele tientallen miljarden nodig om de problemen in onder meer Ethiopië, Libanon, Haïti en Afghanistan aan te pakken. Geld dat de G7-leden moeten vinden terwijl ze zelf ook kampen met hogere prijzen voor voedsel en energie.

Een einde aan de oorlog in Oekraïne zal alle problemen niet direct oplossen, maar wel verlichten. Hoe de westerse landen zich opstellen in dat conflict, komt aan de orde op een Navo-top, volgende week woensdag en donderdag in Madrid.

