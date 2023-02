Werd duif Flamingo het slachtoffer van een gender reveal party?

New York leefde mee met het roze duivenkuiken dat vorige week in Madison Square Garden werd aangetroffen. Een reddingsgroep voor vogels, Wild Bird Fund, ontfermde zich over het vogeltje, en probeerde zijn verentooi schoon te maken. Tevergeefs: Flamingo, zoals de roze duif inmiddels was gaan heten, blies dinsdag zijn laatste adem uit.

Volgens de reddingsgroep werd het inademen van de giftige verfdampen Flamingo uiteindelijk fataal. Schoonmaakpogingen mislukten; hij was helemaal ondergedompeld. Het Wild Bird Fund vermoedt dat Flamingo onderdeel was van een gender reveal party, waarbij het geslacht van een baby-op-komst op omslachtige wijze onthuld wordt.

Ook ongeverfd zou de duif, die in gevangenschap geboren moet zijn, het waarschijnlijk niet gered hebben in een stadspark, volgens de groep. “Het loslaten van duiven klinkt romantisch, maar als je de versieringen en de instagramfoto's wegdenkt, dan is het het equivalent van je hulpeloze huisdier aan de kant van de weg achterlaten.”

