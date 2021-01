Welke vlaggen wapperden er tijdens de bestorming?

Dat kwam tot uiting in de zeer vele vlaggen die ze met zich meedroegen. Een korte legenda van de verschillende exemplaren die woensdag boven de menigte wapperden verschaft ook een inkijkje in de denkbeelden van de mensen die ze meedroegen.

De Gadsden-vlag

De Gadsden-vlag met een ratelslang die waarschuwt: Vertrap mij niet. Beeld AFP

In 1775 ontwierp generaal Gadsden deze vlag, met een ratelslang die waarschuwt: stap niet op mij. Hij werd in de Amerikaanse revolutie gebruikt als anti-Engels symbool en is tegenwoordig populair bij conservatieve Amerikanen die bang zijn dat de regering inbreuk maakt op verworven rechten zoals wapenbezit.

De Betsy Ross-vlag

De Betsy Ross-vlag, ook uit de tijd van de Amerikaanse revolutie. Beeld Reuters

Ook deze vlag stamt uit de Amerikaanse revolutie, de dertien sterren verwijzen naar de dertien oorspronkelijke kolonies die voor onafhankelijkheid vochten. Sommige hedendaagse extreemrechtse groepen gebruiken de vlag als symbool van een raciaal ongemengd Amerika.

De Confederatievlag

Een aanhanger van Trump liep woensdag met de Confederatievlag door het Capitool. Beeld Reuters

Tot woensdag was deze vlag nog nooit in het Capitool te zien geweest. Het was immers de vlag van de zuidelijke staten, die zich afscheidden om de slavernij te kunnen behouden. In het zuiden van de VS gold de vlag in het recente verleden nog als min of meer acceptabel erfgoed, inmiddels maakt de associatie met slavernij hem daar ook taboe.

De Thin Blue Line-vlag

Deze vlag wordt gebruikt door Amerikanen die willen laten zien dat zij de politie steunen. Beeld AFP

De ‘dunne blauwe lijn’ op deze verder zwart-witte vlag symboliseert de politie. De vlag is een van de symbolen van de ‘Blue Lives Matter’-beweging, een beweging die zich solidair verklaart met de Amerikaanse politie, tegenover de aanklachten van Black Lives Matter.

Trumpvlaggen

Een supporter van Trump draagt een vlag waarop hij is afgebeeld als Rambo. Beeld EPA

Hoewel hij zelfs aan zijn Vietnam-dienstplicht wist te ontkomen, wordt Trump op vlaggen toch vaak afgebeeld als de stoere Vietnamveteraan Rambo. Dat Trumps aanhangers woensdag de Amerikaanse vlag van de gevel van het Capitool haalden en die vervingen door een Trump-vlag, zegt volgens hun tegenstanders veel over waar hun echte loyaliteit ligt.

De Straight Pride-vlag

De Straight Pride-vlag van behoudende Amerikanen die voor traditionele waarden zijn. Beeld AFP

Twee verstrengelde seksesymbolen drukken voor conservatieve Amerikanen traditionele waarden uit, die ze onder vuur zien doordat onder de vorige Democratische president bijvoorbeeld het homohuwelijk werd toegestaan. Dat de meute van woensdag geen ideologische eenheid vormde, bleek wel uit het feit dat er ook ‘Gays for Trump’-vlaggen gespot werden.

Vlaggen van afzonderlijke staten

Deze demonstrant voert de oude vlag van Mississippi mee, die symbool staat voor burgeroorlog en slavernij. Beeld AP

‘State rights’, de soevereine rechten van de afzonderlijke staten, zijn populair bij Amerikanen die de landelijke overheid wantrouwen. Deze man voert de afgelopen jaar vervangen vlag van Mississippi mee, die controversieel werd vanwege het ‘southern cross’, dat naar burgeroorlog en slavernij verwijst.

Ook gespot: een vlag van Georgia, niet de staat, maar het land op de Kaukasus. Zou de drager daarvan per ongeluk de verkeerde vlag besteld hebben? Of werd hij aangetrokken door het Tempelierskruis in de vlag van het land, en de bijbehorende kruistochtensymboliek?

De Three Percenter-vlag

De Three Percenter-vlag van Amerikaanse gewapende rechtse milities die geweld niet schuwen. Beeld REUTERS

De Three Percenters zijn een van de gewapende rechtse burgermilities die de afgelopen jaren flink gegroeid zijn, en die zich het recht voorbehouden om met geweld in te grijpen als ze vinden dat hun rechten worden aangetast. Ook woensdag waren ze aanwezig, getuige de vlaggen met het III-symbool. Trump heeft in het verleden naar de steun van zulke milities gelonkt; hij vroeg de Proud Boys, een andere paramilitaire organisatie, vorig jaar om ‘paraat te staan’.

De vlaggen van... India en Palau??

@ShashiTharoor @varungandhi80

American patriots - Vietnamese, Indian, Korean & Iranian origins, & from so many other nations & races, who believe massive voter fraud has happened joined rally yesterday in solidarity with Trump. Peaceful protestors who were exercising our rights! pic.twitter.com/aeTojoVxQh — Vincent Xavier (@VincentPXavier) 8 januari 2021

Voor een beweging die ‘America First’ zegt na te streven waren er ook opvallend veel vlaggen van andere landen te zien, zoals Zuid-Korea, India, Iran, vaak gedragen door immigranten uit die landen. Ook de oude vlag van Zuid-Vietnam wapperde, het inmiddels niet meer bestaande land dat in de Vietnamoorlog samen met Amerika tegen het communistische noorden vocht.

Dat ook de vlag van eilandstaatje Palau mee werd getroond bij de bestorming, ontlokte een teleurgestelde reactie aan de ambassadeur van dat land. “De vlag van de Republiek van Palau hoort niet thuis tussen de chaos en onwettige daden die plaatsvonden bij het Capitool”, aldus een duidelijk onthutste Hersey Kyota. “Ik hoop dat ik onze vlag nooit meer op zo’n beschamende manier getoond zie worden.”

