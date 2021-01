Weleens een dwerggiraf met opvallend korte benen gezien? Het bestaat

Dwergen komen voor bij mensen, honden, koeien en varkens, maar nauwelijks bij dieren in het wild. Tot nu toe dan. In Oeganda werd in 2017 de volwassen Nubische giraffe Gimli ontdekt, vernoemd naar de heldhaftige dwerg uit Lord of the Rings. Hij is 2,5 meter hoog. Een normale giraffe is gemiddeld 4,9 meter lang, met uitschieters tot 5,5 meter.

Gimli leek de uitzondering op de regel. Maar afgelopen jaar werd in Namibië Angolagiraffe Nigel ontdekt met een lengte van 2,8 meter. De boer op wiens grond Nigel rondliep dacht dat het om een jonge giraffe ging, maar na het dier regelmatig te hebben gezien, meldde hij zijn ontdekking bij de Giraffe Conservation Foundation.

Onderzoekers constateerden dat Gimli en Nigel opvallend korte benen en een lange nek hebben. De wetenschappers gaan uit van een afwijking aan het skelet. De vraag is nog of de genetische code is veranderd waardoor dwerggiraffen ontstaan.

