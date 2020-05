Wel fouten, maar geen fraude bij Surinaamse stembureaus, sust de voorzitter van het kiesbureau

Inmiddels is het rustig in Paramaribo, zegt Jennifer van Dijk-Silos vanuit de Surinaamse hoofdstad. Maar dat was eerder deze week anders. “Er heerste een ongewone bezorgdheid, mensen begrepen niet wat er gebeurde. Als ze zich hadden verdiept in de Kieswet, hadden ze gewoon kunnen zien dat de normale procedures werden gevolgd.”

Na de verkiezingen van deze week gingen er geruchten over stembiljetten die zouden zijn verwisseld, of expres werden kwijtgemaakt. De boosdoeners zouden aanhangers van zittend president Desi Bouterse zijn. Zijn partij, de NDP, staat in de voorlopige uitslagen op een verlies van tien zetels, terwijl de oppositiepartij VHP van Chan Santokhi met 20 van de 51 parlementszetels de grootste partij van het land lijkt te worden.

Bouterse heeft inmiddels een hertelling van de stemmen geëist. In de grote sporthal van Paramaribo is men begonnen met het voorlezen en tonen van de stemmen. Van Dijk-Silos gaat er iedere dag wel even kijken.

Rommelig maar transparant

Maar er was van meet af aan al ‘volledige transparantie’ in het telproces, zegt ze. De online gepubliceerde uitslagen moeten die transparantie vooral illustreren. Ja, geeft Van Dijk-Silos toe, de verkiezingen verliepen rommelig. Bij controle bleek dat er bij sommige stembureaus fouten waren gemaakt. Maar van fraude kan eigenlijk geen sprake zijn, stelt ze.

“We zijn met veel calamiteiten gestart, die hebben geresulteerd in de onrust van de afgelopen paar dagen. En als de verkiezingen worden georganiseerd door de overheid, dan is een regerende partij voor aanhangers van de oppositie meteen verdacht.”

De geruchten over fraude zijn daarom volgens Van Dijk-Silos echt ongegrond. “Men uit en spuit maar wat, en dan ontstaat die paranoia.” Ze verdenkt de regeringspartij allerminst. “Ze willen winnen, niet frauderen. En met willen winnen is op zich niets mis, dat is logisch als je aan verkiezingen meedoet.”

Een beetje geduld

Ze denkt bovendien dat Bouterse het grondiger had aangepakt als hij zou willen frauderen. “Dan had hij nu op veertig zetels gestaan.”

De mensen moeten simpelweg nog een beetje geduld hebben. Maar volgens Van Dijk-Silos ligt het tellen van de stemmen inmiddels weer op schema. “Het centrale stembureau in Paramaribo moet de stemmen controleren. Ik verwacht dat de officiële, gecontroleerde uitslag daarom midden volgende week bekend kan worden gemaakt.”

Lees ook:

Nog steeds geen uitslag in Suriname

De stemmen zijn geteld, maar Suriname heeft nog geen einduitslag. Desi Bouterse eist een hertelling.