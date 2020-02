Weinstein schuldig aan seksuele mishandeling en verkrachting

Weinstein is schuldig bevonden aan de aanranding van een voormalige assistente, Mimi Haleyi, en de verkrachting van Jessica Mann die destijds actrice wilde worden. Hij is in de rechtszaal onmiddellijk aangehouden en is naar een cel gebracht. Zijn straf krijgt hij op 11 maart te horen.

De jury bestaande uit zeven mannen en vijf vrouwen was vijf dagen lang in beraad over de aanklachten tegen Weinstein. Er bestond onenigheid over de zwaarste aanklachten tegen Weinstein. Daar heeft de jury hem van vrijgesproken.

Het gaat daarbij om verkrachting met een reeks verzwarende omstandigheden waar in New York levenslange celstraf op staat. Het Openbaar Ministerie had de jury gevraagd de vrouwen die in het proces beschuldigingen hebben geuit, te geloven. Het OM heeft in dit proces geen bewijzen voor de beschuldigingen overlegd.

Meest opzienbarende proces sinds Bill Cosby

Weinstein heeft op aanraden van zijn raadslieden zelf niet in het proces getuigd. Het is het opzienbarendste proces over seksuele misdrijven in de VS sinds de veroordeling van acteur Bill Cosby in 2018. De gevallen Amerikaanse filmproducent stond terecht voor vijf gevallen van verkrachting en seksueel misbruik die zouden hebben plaatsgevonden in 2006 en 2013.

Harvey Weinstein in de rechtszaal. Beeld REUTERS

In oktober 2017 kwam het vermeende misbruik van Weinstein voor het eerst aan het licht nadat meerdere vrouwen hun verhaal hadden gedaan in een artikel in The New York Times. In navolging op dat stuk kwamen steeds meer verhalen van slachtoffers naar buiten wat uiteindelijk leidde tot de internationale #MeToo-beweging. Ook bekende actrices als Rose McGowan, Ashley Judd en Gwyneth Paltrow bekenden slachtoffer te zijn geworden van de Hollywood-producent.

Meer dan tachtig vrouwen hebben Weinstein beschuldigd van onder meer aanranding en verkrachting. De beweging #MeToo begon dat jaar een grote campagne tegen seksueel misbruik. Weinstein heeft alle beschuldigingen tegengesproken en stelt dat er enkel sprake is geweest van seks met wederzijds instemming.

Grondlegster van #MeToo, Tarana Burke, zei dat deze uitspraak te danken is aan “moedige vrouwen” en waarschuwde dat de strijd nog niet voorbij is.

Weinstein wordt niet alleen in New York strafrechtelijk vervolgd. De openbaar aanklager in Los Angeles onderzoekt acht zaken tegen hem. Naast de strafrechtelijke procedures lopen er ook nog civiele rechtszaken tegen Weinstein. Hoewel hij door tientallen vrouwen wordt beschuldigd van seksueel wangedrag, ontkent Weinstein zelf alle aantijgingen.

Lees ook:

#MeToo? Weinsteins advocate maakte in de rechtbank daders van zijn slachtoffers

Weinsteins advocaat Donna Rotunno is gespecialiseerd in het verdedigen van mannen die van verkrachting worden beschuldigd. Ze wordt al lang een verrader van de vrouwenzaak genoemd.

Wat heeft #MeToo eigenlijk opgeleverd?

Een jaar na de beschuldigingen tegen Weinstein maakte Trouw de balans op en zette uiteen wat de beweging heeft opgeleverd.