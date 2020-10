Weg is de saamhorigheid van de eerste golf, in Italië komt de woede op

Met hoge besmettingscijfers in Europese landen neemt niet alleen het aantal coronamaatregelen, maar ook de protesten toe. ‘Vrijheid, vrijheid!’, roepen demonstranten.

Hij kan de moeheid rondom corona begrijpen, zei de directeur van de WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus begin deze week. “Vanuit huis werken, kinderen die op afstand onderwijs krijgen, mijlpalen niet met vrienden en familie kunnen vieren of niet samen met anderen kunnen rouwen. Dat is zwaar.” Toch riep hij de wereld op vooral vol te houden. “We kunnen niet opgeven.”

Op verschillende plekken in Europa gaven demonstranten ondertussen een andere boodschap af. Zij gingen de straat op om te protesteren tegen nieuwe coronamaatregelen. Vooral in Italië, waar in het voorjaar weinig verzet was tegen een lockdown, waren maandag veel demonstraties. Een maand lang moeten onder meer de restaurants en bars in dat land om zes uur ’s avonds hun deuren sluiten en ook bioscopen en sportscholen gaan dicht. Bovendien geldt in verschillende delen van het land een avondklok.

Heel massaal waren de meeste protesten niet, maar ze waren wel wijdverbreid en ontaardden hier en daar in geweld. Was bij de eerste golf het gevoel van saamhorigheid nog groot – elke avond zongen Italianen elkaar vanaf hun balkons moed in – nu lijkt bij sommige groepen de woede over de beperkingen te overheersen. In Milaan, in het noorden van het land, dat zwaar getroffen werd tijdens de eerste coronagolf, scandeerden honderden demonstranten ‘vrijheid, vrijheid’. Toen later op de avond rellen uitbraken, waarbij betogers met stenen en vuurwerk gooiden, hield de politie 28 mensen aan van wie bijna de helft minderjarig was.

Potten en pannen

Ook in Turijn liep het uit de hand. Een groep demonstranten trok met rookbommen en vuurwerk door het centrum. Ze staken vuilnisbakken in brand, gooiden ruiten in en plunderden winkels van Gucci en Louis Vuitton. De demonstranten werden door de politie met traangas uit elkaar gedreven. Burgemeester Chiara Appendino veroordeelde ‘de criminele acties’ die het vreedzame protest van winkeliers en andere ondernemers besmeuren. Eerder op de dag hadden bijvoorbeeld zo’n driehonderd taxichauffeurs nog rustig gedemonstreerd door hun taxi’s achter elkaar op het centrale plein in de stad te parkeren.

De Italianen kozen op veel andere plekken voor geweldloze manieren om hun ongenoegen over het coronabeleid te uiten. Zo sloegen restauranthouders in het centrum van Cremona – in het noorden van Lombardije – op potten en pannen om aandacht te vragen voor hun economische situatie.

De protesten beperkten zich niet tot Noord-Italië. In Catania en Palermo op Sicilië gingen mensen eveneens de straat op. En op het centrale plein in Napels verzamelde zich een menigte die opriep tot het ontslag van de plaatselijke gouverneur.

De nieuwe maatregelen zouden de kloof tussen het noorden en het zuiden van het land weleens kunnen vergroten, waarschuwde econoom Vincenzo Provenzano van de universiteit van Palermo tegen de Britse krant The Guardian. De restaurants in het zuiden van het land zorgen voor een relatief groot deel van de bron van inkomsten, aldus Provenzano. “De regering houdt de fabrieken – die voornamelijk in het noorden liggen – ondertussen wel open terwijl die een bron van uitbraken van het virus zijn.” Dat zou weleens kwaad bloed bij de zuidelijke Italianen kunnen zetten, voorspelt hij.

Jonge artsen uit de kleren

Tot botsingen tussen politie en demonstranten kwam het ook in Spanje waar in Barcelona de linkse pro-onafhankelijkheidspartij Cup een protest had georganiseerd waar honderden mensen op afkwamen die zich keerden tegen de ‘inperking van de individuele vrijheid’. Toen de organisatoren de demonstratie officieel hadden beëindigd, wierp een groep die weigerde naar huis te gaan barricades op en raakte slaags met de politie.

Maar net als in Italië zoeken ook in Spanje veel demonstranten naar geweldloze manieren om te protesteren tegen het coronabeleid van hun regering. Zo gingen een week geleden in Barcelona jonge artsen massaal uit de kleren om aandacht te vragen voor hun werkomstandigheden tijdens de corona-epidemie. Met de actie wilden ze symbolisch aantonen dat ze zich onbeschermd voelen en dat hun geen rust en slechts een laag salaris worden gegund.

Lees ook:

Zelfs Zweden ziet zich genoodzaakt de teugels aan te trekken nu een volgende golf Europa raakt

Met het oplopende aantal besmettingen in Europa neemt ook het aantal maatregelen om het coronavirus in te dammen toe.