‘Weerman’ Trump houdt vol: zijn Dorian-tweet over Alabama klopte

Trump liet een speciaal klaargelegde kaart zien met daarop een oude prognose van het gebied dat de orkaan zou kunnen treffen. Aan de ronde kop van die ‘kegel’ was met zwart een extra uitstulping gecreëerd, die de staat Alabama in de gevarenzone bracht, precies zoals Trump had beweerd. Wie die lijn heeft getrokken, de president zelf of een van zijn medewerkers, daar waren de Amerikaanse media woensdagavond nog niet achter. Maar één ding is zeker: het was geen meteoroloog.

Dorian richtte de afgelopen dagen enorme verwoestingen aan op de Bahama’s. Vorige week werd een minstens even erge ramp gevreesd voor Florida, waar de orkaan recht op afstevende. De weermodellen twijfelden tussen rechtsafslaan voor de kust, wat Dorian uiteindelijk deed, en oversteken naar de Golf van Mexico. In dat laatste geval zou bijvoorbeeld ook de staat Georgia zwaar getroffen zijn. En niet alleen die staat, twitterde Trump zondag: “Behalve Florida zullen ook Zuid-Carolina, Noord-Carolina, Georgia en Alabama zeer waarschijnlijk (veel) harder worden getroffen dan verwacht. Het lijkt een van de grootste orkanen ooit. Categorie 5 al. Voorzichtig, God zegene iedereen!”

Maar dat werd snel gecorrigeerd door zijn eigen ondergeschikten: “Alabama zal GEEN invloed van #Dorian ondervinden”, twitterde de National Weather Service. Het stond die zondag al vast dat Dorian rechtsaf zou slaan, al was de oostkust van Florida nog niet veilig.

Niet het eerste leugentje

Het foutje had snel vergeten kunnen zijn als Trump het daarbij gelaten had. De president heeft volgens de Washington Post sinds zijn aantreden meer dan 12 duizend keer een onwaarheid verteld. En in dit geval leek er bovendien niet meer aan de hand dan de neiging van de president een bewering kracht bij te zetten door hem uit te breiden. “We zitten op 3,3 procent economische groei”, zei hij bijvoorbeeld in december 2017. Om vervolgens stapsgewijs de economische realiteit te verlaten: “Ik zie geen reden waarom we niet naar 4 procent zouden kunnen gaan, 5 procent, 6 procent zelfs.”

Trump zelf houdt nu de kwestie in leven, en hij maakte hem woensdag bovendien serieuzer doordat hij er een document voor presenteerde dat voor wetenschappelijk moest doorgaan. Maar de kaart die hij in het Oval Office liet zien, was er een van donderdag 29 augustus, drie dagen voordat hij Alabama waarschuwde voor de komst van de orkaan. In die drie dagen was de orkaan al dichter bij de VS gekomen en kon zijn koers daar beter voorspeld worden. En zelfs op die verouderde kaart leek Dorian de staat Alabama te sparen.

Sharpie gebruikt

Later woensdag vroeg een journalist de president rechtstreeks of die extra bult er misschien met een Sharpie op was gezet – de pen die de president zelf gebruikt om aantekeningen op documenten te maken. “Dat weet ik niet”, zei Trump. Maar Alabama was volgens hem echt in gevaar geweest: “We hebben een betere kaart, die we nog zullen presenteren, waar we heel veel lijnen hadden die rechtdoor gingen. En in alle gevallen werd Alabama getroffen. misschien niet waarschijnlijk, maar in sommige gevallen behoorlijk hard. Ze gaven dat trouwens een waarschijnlijkheid van 95 procent.”

Later woensdagavond twitterde hij die ‘betere kaart’. Die liet niet de ‘waarschijnlijkheidskegel’ zien, het gebied waarin het centrum van de orkaan zich in de loop van een komende periode zal bevinden, maar de ‘spaghetti’, een bundel lijnen die de route van de orkaan weergeven zoals verschillende computermodellen die berekenen.

This was the originally projected path of the Hurricane in its early stages. As you can see, almost all models predicted it to go through Florida also hitting Georgia and Alabama. I accept the Fake News apologies! pic.twitter.com/0uCT0Qvyo6 Donald J. Trump

Inderdaad lopen enkele lijnen daarop door Alabama. Maar een veel dichtere kluwen loopt langs de Oostkust van de VS, een teken dat de door Trump aangekondigde ramp voor Alabama buitengewoon onwaarschijnlijk was. Die kaart was bovendien van woensdag 28 augustus en dus nog sterker verouderd toen Trump zijn waarschuwing deed uitgaan.

De weerdiensten van de VS, zoals de National Weather Service en het National Hurricane Center, hielden woensdagavond de boot af en verwezen voor een uitleg van de gewijzigde kaart naar het Witte Huis.

Moeilijk parket

De uitspraken van Trump brengen hen in een moeilijk parket. Als deel van de overheid vallen ze onder het gezag van de president. Maar het is hun taak om zo goed mogelijke weersverwachtingen te leveren. Het laatste wat ze willen is dat het publiek hun waarschuwingen niet vertrouwt omdat die misschien door een machtige politicus zijn bijgesteld.

De VS zouden de VS niet zijn als dat niet in een wet was vastgelegd: het willens en wetens verspreiden van valse weersverwachtingen is strafbaar. Alleen daarom al zouden de Amerikaanse media dolgraag weten wie in het Witte Huis woensdag de zwarte pen hanteerde.