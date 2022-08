Weer zorgen na aanvallen op kerncentrale Oekraïne

Oekraïne en Rusland beschuldigen elkaar opnieuw van het beschieten van de Oekraïense kerncentrale Zaporizja. De centrale, die zich in Zuid-Oekraïne bevindt en de grootste is van Europa, wordt bezet door Russische troepen. De frontlinie komt steeds dichter bij de centrale en er zijn wereldwijd grote zorgen dat de gevechten kunnen leiden tot een nucleaire catastrofe.

Volgens de Oekraïense autoriteiten zou de nucleaire faciliteit donderdag maar liefst vijf maal zijn getroffen door raketten, waaronder op plaatsen waar radioactief materiaal is opgeslagen. Volgens Rusland zouden Oekraïense troepen de centrale twee maal hebben bestookt met mortieren. Oekraïne zegt dat Rusland Zaporizja zelf zou hebben beschoten, en de centrale gebruikt als raketplatform om Oekraïense steden en dorpen te bombarderen. Tegelijkertijd wordt de centrale volgens Oekraïne gebruikt als schild; het land wil geen risico lopen op een nucleaire ramp.

De Verenigde Naties roepen Rusland en Oekraïne op tot het instellen van een gedemilitariseerde zone rondom Zaporizja. Oekraïne en westerse landen willen dat Rusland zich volledig terugtrekt uit het complex en uit de nabije omgeving. De voorzitter van de buitenlandcommissie van het Russische parlement Leonid Sloetski noemde het voorstel om de centrale over te dragen aan Oekraïne ‘een aanfluiting’. De Russen lijken hun aanwezigheid in de centrale te willen gebruiken als drukmiddel op Oekraïne en het Westen.

De Russische VN-ambassadeur Vassili Nebenzia zei dat de wereld afstevent op ‘een nucleaire catastrofe, vergelijkbaar in omvang met Tsjernobyl’, daarbij verwijzend naar de kernramp van 1986 in Oekraïne.

Experts van het Internationaal Atoomagentschap IAEA beweren in een voorlopig rapport dat er ‘geen onmiddellijke bedreiging’ is voor de veiligheid van de kerncentrale. “Dit kan echter elk moment veranderen”, zei IAEA-hoofd Rafael Grossi tijdens een speciale zitting van de VN-Veiligheidsraad over de situatie in en rondom de centrale. Grossi zei wel dat het om een voorlopige inschatting gaat, grotendeels gebaseerd op door Rusland en Oekraïne verschafte informatie.

