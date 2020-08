Weer zijn de onderhandelaars niks opgeschoten, een nieuwe brexit-soap is in aantocht

Hoofdonderhandelaars David Frost en Michel Barnier ontmoetten elkaar meerdere keren deze week. Woensdagavond dineerden ze samen, vrijdagochtend was er een gezamenlijk ontbijt. Een iets informelere setting, wellicht zou dat de vastgelopen gesprekken goed doen.

Helaas. Weer brachten de slotverklaringen van een week onderhandelen niets. En dat terwijl er dit najaar toch echt een akkoord moet liggen, wil het niet alsnog op een harde breuk tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie uitdraaien.

Onder druk van de Britten besloten beide partijen extra onderhandelingsrondes in de zomer toe te voegen om de tijd die nog rest tot eind dit jaar zo efficiënt mogelijk te benutten. De Britse premier Boris Johnson besloot in het voorjaar dat, ondanks de coronacrisis, de Britten geen uitstel wilden van de onderhandelingstermijn met de EU. De deadline van 31 december bleef 31 december, met als gevolg dat de uiterst gecompliceerde onderhandelingen in moordend tempo moeten worden afgerond.

Van onderhandelen is nauwelijks sprake

Maar ondanks de vele gespreksrondes komen beide partijen amper dichter tot elkaar. Volgens de Britse hoofdonderhandelaar David Frost komt dat omdat de EU eist dat het Verenigd Koninkrijk op de meest gevoelige dossiers - visserij en het verlenen van staatssteun - veel EU-regels blijft volgen. Zolang die hobbels niet zijn genomen, valt er ook over andere onderwerpen niet te praten. Dat maakt het volgens Frost ‘onnodig ingewikkeld’ om progressie te boeken.

De Brusselse lezing is, niet verrassend, geheel anders. Al weken beklaagt Barnier zich over de stugge houding van de Britten, die amper met nieuwe voorstellen komen. Daardoor is er van onderhandelen nauwelijks sprake, aldus Barnier. “De gesprekken komen zo niet vooruit.”

De volgende onderhandelingsronde staat gepland in de week van 7 september. De EU heeft aangegeven dat er uiterlijk eind oktober een akkoord moet liggen om te zorgen dat er nog voldoende tijd is voor ratificatie, bijvoorbeeld in het Europees parlement. En omdat er nog geen compromis in zicht is, zijn de komende maanden cruciaal. Een nieuwe brexit-soap is in aantocht.

