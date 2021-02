Weer protesten tegen de legercoup in Myanmar

Betogers scandeerden “Lang leve moeder Suu!”, een verwijzing naar de opgepakte regeringsleider Aung San Suu Kyi. Ook zwaaiden ze met vlaggen die de rode kleur hadden van Suu Kyi’s Nationale Liga voor Democratie (NLD).

Er waren ongeveer tweehonderd mensen afgekomen om de protestactie bij de Dagon Universiteit in Yangon, de belangrijkste stad van het land. “Als burger kan ik deze militaire staatsgreep absoluut niet accepteren”, zei een docent. “We moeten ons verzetten tegen deze dictatuur.” Actievoerders maakten ook een gebaar met drie vingers in de lucht. Die begroeting was ook te zien bij pro-democratieprotesten in Thailand en is afkomstig uit de boeken- en filmreeks The Hunger Games.

Mensen met rode linten raakten potten tijdens een nachtelijk protest tegen de militaire coup in Yangon, Myanmar op 5 februari 2021. Beeld REUTERS

Ook in de hoofdstad Naypyidaw trotseerden burgers, ondanks het gevaar van militaire repressailles, de coupplegers. Tientallen medewerkers van ministeries poseerden voor groepsfoto’s terwijl ze rode lintjes droegen.

Een vrouw met een rood lint woont een avondprotest bij tegen de militaire coup in Yangon, Myanmar, 5 februari 2021 Beeld REUTERS

Intussen arresteerden de nieuwe militaire machthebbers een naaste medewerker van Suu Kyi, haar 79-jarige rechterhand Win Htein. Hij zou in de woning van zijn dochter zijn opgepakt.

