Weer plegen de kolonels in Mali een coup: dit is wat er gebeurde

Interim-president Bah N’Daou en minister-president Moctar Ouane zijn maandag gearresteerd en afgevoerd naar de garnizoensstad Kati, die vijftien kilometer buiten de Malinese hoofdstad Bamako ligt. Eerdere staatsgrepen werden ook vanuit Kati georkestreerd.

Afgelopen zomer, na maanden van straatprotesten tegen de chaotische situatie onder de toenmalige president Ibrahim Boubacar Keita, grepen de kolonels de macht en zetten het corrupte staatshoofd af. Er werd een overgangsregering aangesteld om Mail in anderhalf jaar tijd naar eerlijke verkiezingen te leiden.

Oud-kolonel N’Daou en voormalig diplomaat en minister van buitenlandse zaken Ouane werden door de militairen naar voren geschoven als president en premier. Vooral ook om de internationale protesten van omliggende landen, de Afrikaanse Unie en de Europese Unie te smoren, een economische boycot te voorkomen en een dreigend militair ingrijpen door West-Afrikaanse landen af te wenden.

Militairen op overheidsposten

In de regering kwamen zeventien posten. Vier daarvan werden bekleed door kolonels, putschisten, die sleutelposities innamen in de transitie naar democratie en het herstellen van de rust in het land. Coupleider Assimi Goïta benoemde zichzelf tot vicepresident. In de afgelopen maanden was het Goïta, veel meer nog dan president N’Daou, die op de voorgrond trad en zijn politieke ambities niet onder stoelen of banken stak. Goïta nam de belangrijkste beslissingen en trok aan de touwtjes. Zo kwamen ook steeds meer militairen op belangrijke overheidsposten terecht; van de gouverneurs die de provincies leiden is nu de grote meerderheid militair.

Ergens is het gaan wringen. De president en de premier vonden dat de kolonels te veel macht kregen en besloten tot een herschikking van het kabinet en vervingen twee kolonels die de ministersposten defensie en veiligheid bekleedden. Binnen een uur na de aankondiging van hun ontslag was de staatsgreep een feit en werden N’Daou en Ouane gearresteerd.

Het lijkt er op dat Goïta als vicepresident buiten de kabinetswisseling is gehouden, maar hij greep onmiddellijk in. Al vaker waren er geruchten dat de burgers en de militairen in de regering niet op een lijn zouden zitten.

In Bamako bleef het dinsdag relatief rustig op wat protesten na, hoewel er volgens de Amerikaanse ambassade steeds meer soldaten de stad in komen. Vorig jaar werden ze daar als helden onthaald door de protestbeweging M5. Onduidelijk is hoe de steun voor de militairen in de hoofdstad nu is.

Jihadistische groepen

De kolonels hebben weinig progressie geboekt als het gaat om de strijd tegen lokale jihadistische groepen die gelieerd zijn aan IS en Al-Qaida en grote delen van het noordoosten en het midden van Mali in handen hebben.

Tegen de arrestatie op Tweede Pinksterdag van de president en premier is vanuit de hele wereld geprotesteerd. De VN, de EU en de Afrikaanse Unie eisten de vrijlating van het tweetal en terugkeer in hun functies.

Bezorgdheid is er ook dat IS en Al-Qaida, zoals bij de vorige staatsgrepen, hun posities zullen versterken en hun gebied uitbreiden. In Mali is de VN-vredesmacht Minusma gelegerd met 14.000 manschappen, waar Nederland in het verleden ook deel van uitmaakte. Minusma vreest de consequenties als het gevangengenomen leiderschap niet onmiddellijk wordt vrijgelaten.

