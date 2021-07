Weer even samen: Harry en William onthullen samen een beeld van hun moeder Diana

Het zou prinses Diana ongetwijfeld deugd hebben gedaan dat haar zoons William en Harry woensdag zij aan zij stonden in de Londense Kensington Gardens. Daar onthulden de broers een standbeeld van hun moeder dat ze vier jaar geleden hadden besteld. Wie had toen kunnen bedenken dat hun onderlinge verhouding zo gespannen zou worden dat iedereen het bijzonder vond de twee samen te zien?

Prins Harry heeft zoals bekend zijn werkzaamheden als royal stopgezet en is vertrokken naar de Verenigde Staten. Reden is de onaangename bejegening van zijn vrouw, Meghan Markle. In de koninklijke familie zouden zelfs racistische opmerkingen zijn gemaakt. De onthullingen van het stel zijn broer William in het verkeerde keelgat geschoten.

Geen spoor van animositeit

Maar woensdag, de dag dat Diana 60 jaar zou zijn geworden, was er geen spoor van animositeit. De prinsen schoten zelfs even in de lach toen ze het groene doek van het standbeeld moesten halen. Het zeer realistische beeld van Diana, omringd door drie kinderen, is ontworpen door Ian Rank-Broadley die ook de beeltenis van de Queen op de Britse munten maakte.

Ondertussen werd er druk gespeculeerd over de afwezigen. Meghan was er niet bij, ze bleef thuis in Los Angeles. Het excuus dat ze onlangs moeder is geworden van hun dochter Lilibeth, is nog bruikbaar.

Williams vrouw Kate was ook niet aanwezig. Daarvoor werden de beperkende coronaregels maar weer eens in stelling gebracht. Er konden heel weinig gasten aanwezig zijn, en dat waren voornamelijk familieleden van Diana. Van een stevig herstel van de familiebanden lijkt nog geen sprake.

Lees ook:

De Britse royals zijn racistisch, maar zien dat zelf niet

Volgens het uitgetreden Britse prinsenpaar Harry en Meghan is de Britse koninklijke familie racistisch. De royals ontkennen, maar het is de vraag of dat terecht is.