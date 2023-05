Weer een wapenstilstand in Soedan, maar dat betekent niet dat de strijd staakt

In Soedan zouden de strijdende partijen wederom een wapenstilstand zijn overeengekomen van zeven dagen vanaf donderdag. Dit maakte de Zuid-Soedanese president Salva Kiir bekend, die met legerhebber Abdel Fattah al-Burhan en de commandant van de Rapid Support Forces (RSF), Mohamed Hamdan Dagalo, ook wel Hemedti, heeft gebeld.

De vorige gevechtspauzes werden voortdurend geschonden door beide strijdende partijen. Een staakt-het-vuren lijkt meer iets voor de bühne om de internationale gemeenschap zand in de ogen te strooien. Kiir zei dat er over een langdurige vredesregeling onderhandeld gaat worden.

Ook woensdag werd er weer fel gevochten in Khartoem, de hoofdstad van Soedan en in West-Darfur. Een konvooi met zes vrachtwagens van het Wereldvoedselprogramma (WFP) met voedsel en medicijnen die van Khartoem onderweg was naar West-Darfur is door strijders geplunderd. De gezant van de Verenigde Naties, Martin Griffiths eiste vanuit de havenstad Port Soedan toezeggingen van het leger en de RSF dat de medewerkers van hulporganisaties geen strobreed in de weg worden gelegd om de bevolking van voedsel en medicijnen te voorzien.

Een tekort van 1,4 miljard

De voedselsituatie verslechtert in hoog tempo in het door burgeroorlog verscheurde land. Miljoenen mensen kampen al met grote tekorten aan schoon drinkwater en basisbenodigdheden om in leven te blijven. De VN lieten weten dat het hulpfonds voor Soedan zo goed als leeg is. Er is een onmiddellijk tekort van circa 1,4 miljard euro. Ook in het buurland Tsjaad, waar veel Soedanezen heen vluchten, heeft het WFP een chronisch tekort aan geld.

Het conflict tussen de rivaliserende legers lijkt zich uit te breiden naar etnische conflicten tussen Arabische volken, zoals de Rizeigat en de Masalit in Darfur. De laatste groep heeft het wapendepot van de politie in El Geneina geplunderd en 7000 wapens, waaronder zwaar geschut, meegenomen om zich te kunnen verdedigen tegen de Arabische aanvallen, die weer worden gesteund door de RSF van generaal Hemedti, die van de Rizeigat is.

Internationaal wordt gevreesd voor een langdurige burgeroorlog met geen winnaar, maar wel heel veel burgerslachtoffers. De voormalige adviseur van de Amerikaanse gezant voor Soedan, EJ Hogendoorn, pleit in een artikel voor de Atlantic Council voor financiële sancties tegen de strijdende generaals.

Vooral het zakenimperium van Hemedti en zijn familie moet volgens Hogendoorn aangepakt worden. Hij roept op tot bevriezingen van hun bankrekeningen in de Verenigde Arabische Emiraten en Saoedi-Arabië. Zijn huurlingen vechten alleen omdat ze goed betaald krijgen, en zijn niet ideologische gemotiveerd. Geen loon, geen gevechten, is de visie van Hogendoorn. Hemedti wordt dan gedwongen naar de onderhandelingstafel te komen. Ook opperbevelhebber al-Burhan zou daarom financieel onder druk gezet moeten worden.

Wie er ook wint, de jarenlange roep om democratie lijkt ook dit keer het kind van de rekening.“Wij Soedanezen hebben geen enkele behoefte aan deze gevechten. Het is een bloedige strijd om de macht tussen twee generaals.”