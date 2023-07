Weer een drone-aanval op Moskou – zolang er geen doden vallen laat het de inwoners koud

In de vroege ochtend van zondag op maandag kwam Moskou voor de zoveelste keer dit jaar onder vuur te liggen van militaire drones. ‘Rond 04:00 uur vandaag zijn er twee aanvallen op niet-bewoonde gebouwen geregistreerd,’ zo meldde Sergej Sobjanin, de burgemeester van de Russische hoofdstad op berichtenservice Telegram. ‘Er zijn geen serieuze schade of slachtoffers’.

Het ministerie van defensie voegde daar even later aan toe dat de onbemande vliegtuigjes met ‘elektronische oorlogsmiddelen’ uit de lucht werden geschoten. Een van de drones stortte neer dicht bij het gebouw van het ministerie van defensie in het hart van de stad en de tweede raakte een kantoorpand in het zuiden van Moskou.

Wraak voor aanval op Odessa?

Hoewel onduidelijk is wie er achter de drone-aanval zit, komt het incident een dag nadat de autoriteiten in Kiev zwoeren ‘wraak te nemen’ voor diverse raketaanvallen van afgelopen week op de Oekraïense havenstad Odessa. Bij die beschietingen raakte zondag een historische kathedraal zwaar beschadigd. Volgens de Oekraïense overheid vielen er bij die aanvallen zeker één dode en raakten nog eens 22 anderen gewond.

Of de drone-aanval op Moskou inderdaad een Oekraïense vergeldingsactie is, valt niet met zekerheid te zeggen. Wel is het de zoveelste keer dit jaar dat de Russische hoofdstad onder vuur komt te liggen van onbemande vliegtuigjes.

Zo kwam het eind mei, voor het eerst sinds het begin van de Russische invasie in Oekraïne, tot een grootschalige drone-aanval op een woongebied in Moskou waarbij volgens diverse Russische media zo’n 30 drones betrokken waren, al beweerde het defensieministerie dat het om acht projectielen ging. Destijds raakten twee personen licht gewond en werden diverse gebouwen beschadigd.

Kiev: geen commentaar

Eerder die maand was er ook al sprake van een vermeende drone-aanval boven het Kremlin. Volgens het leiderschap aan het Rode Plein ging het toen om een ‘terreurdaad’ van Oekraïne om president Poetin te vermoorden. Ook maandag klonk het wederom dat het om een ‘terreurdaad’ ging, georkestreerd vanuit Oekraïne. Maar zoals altijd gaven de autoriteiten in Kiev geen commentaar op het incident. Oekraïne doet zelden publiekelijk uitspraken over aanvallen binnen Rusland, laat staan dat het de verantwoordelijkheid opeist.

Bovendien zouden er ook andere partijen achter aanvallen kunnen zitten. Zo zijn Russische partizanen, die in Oekraïne aan de zijde van Kiev meevechten, steeds vaker actief op Russisch grondgebied. De afgelopen maanden vonden er bijvoorbeeld diverse offensieve acties plaats in de Russische grensregio’s en in door Rusland bezet Oekraïens gebied die het Kremlin toeschreef aan ‘Oekraïense sabotagegroepen’.

Daarnaast kwam het meermaals tot bombardementen op dorpen in de grensregio Belgorod en kwamen onder meer wapenopslagplaatsen, kritieke infrastructuur en oliedepots veelvuldig onder vuur te liggen.

‘Grootste militaire bases op de Krim’

Maandag kwam het op de door Rusland geannexeerde Krim ook weer tot beschietingen. De lokale bezettingsautoriteiten op het schiereiland meldden dat een wapendepot werd geraakt door een drone-aanval bij Dzjankoj, een dorp waar Moskou naar verluidt een van de grootste militaire bases op de Krim heeft opgetrokken. Ook bij deze acties is het onduidelijk of Kiev, partizanengroeperingen of andere partijen achter de aanvallen zitten.

Tot echte paniek leiden die aanvallen vooralsnog niet. Vanuit de autoriteiten klinkt steevast hetzelfde refrein over vergelding en onder de lokale bevolking lijken de incidenten voor weinig ophef te zorgen. Zeker zolang de drone-aanvallen op Moskou geen dodelijke slachtoffers eisen en enkel materiële schade aanrichten, kunnen de autoriteiten het erop gooien dat de luchtafweer van de hoofdstad naar behoren functioneert en de bevolking beschermt.

Al zal het Kremlin zich bij elke nieuwe aanval ongetwijfeld ook achter de oren krabben. Want elke keer dat er een projectiel op Russisch grondgebied valt, wordt de bevolking er toch weer even aan herinnerd dat de oorlog die voor velen een ver-van-mijn-bed-show is, ook bij hen – letterlijk – op de drempel kan vallen.

