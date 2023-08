Weer een coup in Afrika: komt er een einde aan het familiebedrijf Bongo in Gabon?

Weer een staatsgreep in Afrika. Woensdagochtend werd Gabon wakker met een beeld dat je bijna vertrouwd zou kunnen noemen: een groepje geüniformeerde militairen achter een spreekgestoelte, dat verklaarde in naam van het volk de macht te hebben overgenomen. Op nieuwszender Gabon24 vertelden ze dat de verkiezingen, die afgelopen zaterdag plaatsvonden, ongeldig zijn verklaard; dat alle overheidsinstellingen tot nader order zijn ontbonden en dat de grenzen zijn gesloten. “In de naam van het volk van Gabon hebben wij besloten de vrede te verdedigen en een eind te maken aan de huidige regering”, aldus de officieren.

Terwijl ‘s ochtends in hoofdstad Libreville schoten te horen waren, werden president Ali Bongo en zijn familie onder huisarrest geplaatst. In de loop van de dag gingen duizenden feestvierende mensen de straat op, om de rondrijdende militairen toe te juichen die een einde hadden gemaakt aan het bewind van de Bongo-dynastie. Of de coup standhoudt valt nog te bezien, maar als dat zo is, is het de achtste staatsgreep in Afrika in drie jaar tijd.

Een directe reactie op de verkiezingen

Maar anders dan de eerdere staatsgrepen in Soedan, Guinee, Tsjaad, Burkina Faso (tweemaal), Mali en het meest recent Niger is deze vooral te zien als een directe reactie op de verkiezingen. Gabon wordt niet bedreigd door jihadistische groeperingen en zat economisch lang niet zo ver in de put als bovengenoemde landen. Het probleem van Gabon was alleen dat een groot deel van de bevolking nooit mee heeft kunnen profiteren van al het oliegeld dat in de zakken van de Bongo-dynastie verdween.

Afgelopen zaterdag ging Gabon, een dunbevolkt land met 2,4 miljoen inwoners aan de westkust van Afrika, naar de stembus; dinsdagavond werd president Ali Bongo zoals verwacht uitgeroepen tot winnaar. Bongo zou bijna twee derde van de stemmen hebben binnengehaald, oppositiekandidaat Albert Ondo Ossa zo’n 30 procent. Die oppositie vocht het resultaat direct aan: zo verklaarde Ondo Ossa dat in tal van stembussen zijn naam niet eens op de stembiljetten prijkte. Ook werden van tevoren buitenlandse journalisten geweerd (‘Vanwege een gebrek aan objectiviteit’, aldus de regering), werd het internet platgelegd en werd een avondklok ingesteld.

Dat verkiezingen in Gabon gepaard gaan met ongeregeldheden is niet nieuw. Sinds Omar Bongo in 1990 de eerste stapjes zette naar een meerpartijenstelsel, werden zo’n beetje alle verkiezingen omgeven door geweld, bij die in 2016 werden protesten hardhandig onderdrukt en vielen vier doden. Begin 2019, nadat president Ali Bongo tien maanden in het buitenland verbleef om te herstellen van een vermoedelijke beroerte, werd een coup nog in de kiem gesmoord.

President Ali Bongo, hier bij de stembusgang in 2016. Beeld AFP

Mocht deze staatsgreep standhouden, komt daarmee na 55 jaar een einde aan het familiebedrijf Bongo: want zo is de grip op de macht door de Bongo’s op het olierijke Gabon nog het best te omschrijven.

De 64-jarige Ali Bongo, die zelf tien jaar lang diende als minister van Defensie, nam in 2009 de macht over van zijn vader Omar Bongo, die tot aan zijn overlijden bijna 42 jaar lang aan het roer stond. Het olierijke Gabon is op papier één van de meest welvarende landen van Afrika - tenminste, gemeten naar het inkomen per hoofd. Alleen gaapt er een zichtbare kloof tussen arm en rijk: terwijl de boulevard van Libreville is volgebouwd met luxe hotels, leeft een derde van de bevolking in armoede. Dat is vooral te wijten aan een systeem van corruptie, cliëntelisme en vriendjespolitiek, dat gestaag is gegroeid in een halve eeuw onder de Bongo’s. Zonder de juiste connecties is het onmogelijk zaken te doen in het land. Connecties die altijd handig gecultiveerd zijn door onder andere Franse olie- en mijnbouwbedrijven.

In 2007 stelden de Franse autoriteiten al eens een grootschalig onderzoek in naar deze banden, wat uiteindelijk werd geseponeerd. Wel kwam toen naar buiten dat de familie Bongo alleen al in Frankrijk 66 bankrekeningen, 39 huizen en 183 auto’s bezat. In 2022 werden in Frankrijk negen Bongo-telgen aangeklaagd voor corruptie en verduistering.

Een paleis voor honderden miljoenen

Al in de jaren zeventig liet Omar Bongo voor honderden miljoenen een paleis voor zichzelf bouwen, met naar verluidt ronddraaiende suites en een heuse nachtclub. Zoon Ali Bongo gold lang als jetsettende playboy, in Frankrijk en Marokko rondracend in dure sportauto’s. In de jaren zeventig bracht muziekliefhebber Bongo overigens nog een funkplaat uit, voordat hij langzaam werd klaargestoomd om zijn vader op te volgen.

Legerofficier Brice Oligui Nguema, hoofd van de presidentiele garde en één van de coupleiders, verklaarde woensdag tegenover de Franse krant Le Monde binnenkort iemand aan te stellen om de overgangsregering te leiden. Ondertussen is ‘Ali Bongo met pensioen gestuurd’, aldus de legerleider. “Hij geniet van al zijn rechten. Hij is een normale Gabonees, net als iedereen. Hij had niet het recht om een ​​derde ambtstermijn te vervullen, de grondwet werd met voeten getreden, de verkiezingen verliepen onwettig. Daarom besloot het leger de bladzijde om te slaan en zijn verantwoordelijkheden te nemen.”

Dit artikel is woensdag in de loop van de dag geüpdatet.

