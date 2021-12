Weer een coronaschandaal rondom Boris Johnson: hypocrisie premier maakt Britten laaiend

De Britse premier Boris Johnson zit op de foto met twee stafleden aan tafel. Afstand houden doen ze niet. Volgens de krant Sunday Mirror zou hij tijdens een online personeelsquizje zijn aangeschoven en een ronde hebben geleid. Het probleem: de kerstquiz vond plaats op 15 december 2020. Op dat moment waren sociale bijeenkomsten in Londen verboden. En de glittersjaal van de ene medewerker en het kersthoedje op het hoofd van de ander doen vermoeden dat het niet om een serieuze werksituatie ging. Conclusie: Johnson had daar niet zo met zijn twee assistenten mogen zitten.

Het is het nieuwste schandaal, waaruit het beeld opstijgt dat Johnson en zijn medewerkers het vorig jaar niet zo nauw namen met hun eigen coronamaatregelen, terwijl de bevolking in lockdown thuis zat: geen gezamenlijke kerstdiners, geen vrienden en familieleden over de vloer.

Veel Britten zijn laaiend

Die hypocrisie maakt veel Britten laaiend. Al eerder lekten berichten uit over een heuse kerstborrel, die Johnsons medewerkers zouden hebben georganiseerd op het kantoor van de premier, enkele dagen na de quiz. Ook kerstborrels waren destijds uiteraard verboden, maar kennelijk niet voor de regering zelf. In een online geplaatste video maken leden van Johnsons persteam er zelfs grappen over. Johnson zegt dat hij zelf niet van de kerstborrel afwist, maar wie gelooft dat?

En hij was wél bij de quiz. Een woordvoerder suste dat de premier slechts ‘kortstondig’ deelnam, en dat de twee naaste medewerkers op het kantoor waren om te werken aan het coronabeleid. De rest participeerde via Zoom. Zo erg was het dus niet. Maar daar bleek niet iedereen het mee eens, zelfs niet binnen Johnsons eigen Conservatieve Partij. Zo mopperde Tory-parlementslid Steve Baker dat het essentieel is dat de leiders van het land, Johnson voorop, het goede voorbeeld geven.

De foto en de kerstborrel komen bovenop allerlei andere ophef: dat Johnson een partijgenoot die parlementaire regels overtrad, de hand boven het hoofd probeerde te houden, claims dat de premier honden en katten voorrang zou hebben verleend boven sommige mensen tijdens de evacuatie uit Afghanistan en onvrede binnen zijn eigen partij over de op handen zijnde strengere coronaregels.

Populariteit hard gedaald

Dit alles maakt dat Johnsons populariteit hard is gedaald. Een opiniepeiling van The Observer laat zien dat 57 procent van de kiezers vindt dat hij moet opstappen. In twee andere peilingen is een comfortabele voorsprong van zijn Conservatieve Partij, in slechts een paar weken tijd, omgeslagen in een achterstand op Labour. Zelfs een commentator in The Daily Telegraph, Johnsons loyale vroegere journalistieke werkgever, schreef dat het einde van de premier wellicht nabij is.

Want opeens gaan er ook binnen zijn eigen partij stemmen op om Johnson weg te sturen. Cruciaal lijkt dinsdag eerst een stemming over de nieuwe coronamaatregelen. Tientallen Tory-parlementariërs dreigen daartegen in opstand te komen. Donderdag is er vervolgens een tussentijdse verkiezing in een district dat de Conservatieve Partij normaal gesproken uiterst comfortabel zou moeten winnen. Verlies zou zeer pijnlijk zijn, maar is inmiddels niet meer helemaal ondenkbaar.

Een anoniem Tory-parlementslid legde de situatie tegenover The Guardian uit: “Boris bidt dat we die verkiezing over de streep trekken, zodat hij de kerst haalt en zich kan herpakken. Maar er bestaat erg veel woede in het land. We dachten dat hij een stemmentrekker was. Maar dit is het slechtst mogelijke moment om, onder leiding van Boris, de kiezers te vragen vertrouwen te houden in de partij.”

Lees ook:

Woede na geruchten over stiekem kerstfeestje op Downing Street 10

De Britse premier Boris Johnson is in verlegenheid gebracht door een uitgelekt filmpje dat de suggestie wekt dat vorig jaar in Downing Street 10 een kerstfeestje werd gevierd, tegen de coronaregels in.