Weer een conflict tussen Hezbollah en Israël? De Libanezen hebben al genoeg te verduren

Het is weer even stil op het grensgebied tussen Libanon en Israël. De voorbije week vlogen raketten en artillerie over en weer tussen Hezbollah en het Israëlische leger, in een opleving van geweld dat vrijdag escaleerde tot Israëlische luchtaanvallen op doelen in het zuiden van Libanon. Het waren de eerste Israëlische luchtaanvallen op Libanees grondgebied in zeven jaar.

Hoewel er geen slachtoffers vielen, leed Hezbollah toch een kleine nederlaag. Want terwijl de groep zich graag profileert als ‘het verzet’ dat Libanon beschermt tegen Israëlische agressie, liep deze ronde van geweld eerder uit op een vernedering voor de militanten.

Dat niet alle Libanezen even blij zijn met de rol die Hezbollah zichzelf toedicht, maken beelden die vrijdag rondgingen op Arabische sociale media goed duidelijk. Te zien is hoe een woedende groep dorpelingen uit het Zuid-Libanese Chouya een blauwe pick-uptruck dwingt te stoppen.

Raketinstallatie

Achterin, half verstopt onder een doek, staat een raketinstallatie. Volgens de inwoners werd deze installatie eerder op de dag door Hezbollah gebruikt om vanaf een locatie dicht bij hun dorp raketten op Israël af te schieten. In een propagandafilmpje dat die dag online is gezet door Hezbollah, is een pick-uptruck van precies hetzelfde model en kleur te zien, die raketten richting Israël afschiet.

De dorpelingen moesten weinig hebben van zulk vertoon. “Hezbollah vuurt raketten af tussen onze huizen, zodat Israël ons hier zal raken”, zegt een inwoner tegen persbureau AP.

In andere filmpjes is te zien hoe Hezbollah-leden in hetzelfde dorp uit hun auto’s worden getrokken en worden uitgescholden door een boze menigte. Dezelfde dag publiceerde Hezbollah een verklaring waarin het bevestigt dat “een aantal burgers bezwaar maakte” tegen de aanwezigheid van de militanten.

78 procent leeft in armoede

De meeste inwoners van Chouya behoren tot de druzen, aanhangers van een monotheïstische religie. Zij hebben het überhaupt niet op Hezbollah. Maar een publieke confrontatie zoals die van vrijdag is zeldzaam.

Op sociale media kregen de inwoners veel bijval van andere Libanezen. “Er zijn geen medicijnen, er is geen brandstof”, zo reageert iemand op de beelden. “Er is geen regering, het leger is moe, dus waarom is dit een goede timing voor een oorlog?”

Libanon verkeert in een van de ergste economische crises ooit. Volgens de Wereldbank staat deze crisis in de top drie sinds zeker 1850. De statistieken zijn duizelingwekkend: de munteenheid heeft in anderhalf jaar 90 procent van zijn waarde verloren, 78 procent van de Libanezen leeft nu in armoede.

Overleven zonder oorlog is al moeilijk genoeg

Het percentage burgers dat in ‘extreme armoede’ leeft – wat inhoudt dat niet voldaan kan worden aan de basisbehoeften zoals voedsel – is tussen 2019 en 2020 gestegen van 8 naar 23 procent. Een nieuw conflict met Israël is het laatste wat het land, en met name de Libanezen in het zuiden, nodig hebben. Simpelweg overleven zonder een oorlog is al moeilijk genoeg.

Israël noch Hezbollah lijkt overigens zin te hebben in een verdere escalatie. Sinds zaterdag heeft geen van beide partijen aanvallen uitgevoerd, het conflict lijkt voor nu weer teruggebracht te zijn naar een oorlog van woorden: de Israëlische premier Naftali Bennett en Hezbollah-leider Hassan Nasrallah zeggen beiden klaar te staan om weer tot de aanval over te gaan als de ander provoceert. Voor de Libanese bevolking geeft dat een bescheiden respijt, te midden van alle ellende.

