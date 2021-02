Weer 300 schoolmeisjes ontvoerd door een gewapende bende in Nigeria

Een leraar bevestigde dit tegen het persbureau AFP na een telling van de meisjes vrijdagochtend. De gouverneur van deelstaat Zamfara stelt een onderzoek in.

Eerder deze week werden 42 mensen, onder wie 27 leerlingen, ontvoerd in de Niger-deelstaat, ten zuiden van Zamfara. Hierbij werd een scholier gedood door de ontvoerders. In beide gevallen zijn de kidnappers met de scholieren verdwenen in het Rugu-woud, dat tussen de deelstaten Zamfara, Niger en Katsina ligt. Zwaarbewapende milities opereren in die drie deelstaten en persen de gewone bevolking af om losgeld te krijgen voor ontvoerde kinderen, ouders, broers of zussen. Aangenomen wordt dat de ontvoeringen deze week ook om losgeld gaan.

Grote ontvoering

In december vorig jaar was er eveneens een grote ontvoering van 520 jongens uit een kostschool in de deelstaat Katsina. Na een aantal dagen werden er 344 vrijgelaten. Onduidelijk is of er losgeld is betaald. Van de overige 176 schooljongens is niets meer gehoord. De kidnapping werd toen uitgevoerd door twee gewapende bendes in samenwerking met de jihadistische beweging Boko Haram, die doorgaans in het noordoosten van het land opereert. Aangenomen wordt dat de twee bendes de jongens hebben vrijgelaten en de overige schoolkinderen zijn afgevoerd door Boko Haram om hun gelederen te versterken.

Stijging van 43 procent

Het aantal ontvoeringen en terroristische aanvallen in Nigeria met dodelijke afloop is in 2020 met zo’n 43 procent gestegen naar 4556 slachtoffers. Dit maakte Global Rights in de Nigeriaanse hoofdstad Abuja onlangs bekend. Het leeuwendeel van de mensen wordt in de noordelijke deelstaten vermoord. De directeur van Gobal Rights, Abiodun Baiyewu, wijt de grote aantallen slachtoffers aan “de regering die compleet faalt om mensen te beschermen”.

In 2019 waarschuwde de Nigeriaanse president Muhammadu Buhari al voor de snelst groeiende economische sector in zijn land: de ontvoeringsindustrie. “Kidnapper is een beroep geworden”, zei Buhari. Hij beloofde, net als de nationale politie daarna, om het fenomeen aan te pakken, maar tot veel succes leidde dat niet.

Nieuwe generaals

Buhari ontsloeg eind januari de legertop en verving die door nieuwe generaals. De president was ontevreden over de aanpak van Boko Haram, die steeds meer terrein lijkt te winnen, en het bestrijden van bendes in de noordelijke deelstaten. Ook staat de berechting op de agenda van inmiddels 5000 gevangengenomen jihadisten van Boko Haram.

Al met al nemen de ontvoeringen, plunderingen en moorden toe. De Nigeriaanse krant Premium Times onderzocht de situatie in en om het stadje Kagara waar in december 520 schooljongens werden ontvoerd. Ze vonden veel families die slachtoffer waren van ontvoeringen en na losgeldbetaling hun familielid niet terugzagen.

