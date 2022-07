‘We willen iedere Russische oorlogsmisdadiger identificeren’

Het Oekraïense rechtssysteem komt handen tekort om bewijsmateriaal te zoeken over de vele misdaden die Russische militairen begaan in Oekraïne – om van juridische vervolging nog maar te zwijgen. Oekraïne heeft volgens hoofdaanklager Irina Venediktova ruim 21.000 gevallen van (oorlogs)misdaden in onderzoek, en daar komen dagelijks honderden gevallen bij. Tientallen Russen worden vervolgd, vaak in absentia, wat tot dusver heeft geleid tot twee veroordelingen.

Veel onderzoekers aan het werk

Oekraïne heeft dringend hulp nodig, al staat het land er niet helemaal alleen voor. Veel internationale onderzoekers, zoals forensische experts, zijn al in het land aan het werk. Die zijn gestuurd door landen (waaronder Nederland), of internationale organisaties als Eurojust, of het Internationaal Strafhof (ICC) in Den Haag.

Op de internationale conferentie in Den Haag, georganiseerd door Nederland en het ICC, spraken verantwoordelijke ministers en organisaties hoe onderzoekers in Oekraïne hun werk optimaal op elkaar kunnen afstemmen. “Bijvoorbeeld, alle bewijzen die onze justitie en internationale onderzoekers verzamelen, moeten toegankelijk worden gemaakt”, vertelde Alexander Rodnyansky, adviseur van de Oekraïense president Volodomir Zelenski.

“Documenteren wat er precies gebeurt", dat is volgens Rodnyansky een van de belangrijkste zaken waarbij Oekraïne hulp nodig heeft. “We hebben al een overweldigende hoeveelheid bewijsmateriaal over misdaden die zijn gepleegd rond Kiev, Tsjernihiv en andere steden. Maar we willen ook een plan van aanpak voor de misdaden die nu worden gepleegd in bezette gebieden, waar we geen toegang hebben. Denk bijvoorbeeld aan Marioepol, waar misdaden op ongekende schaal hebben plaatsgevonden en nog steeds plaatsvinden.”

Het identificeren van alle individuele plegers van misdaden is een enorme klus waarbij de internationale gemeenschap al helpt, zei Rodnyansky. “We willen van iedere pleger de naam en de persoonsgegevens. We willen ervoor zorgen dat ook hun families kunnen worden getroffen door sancties. Sommigen van hen vieren nu vakantie in Turkije. Voor dergelijke maatregelen is internationale coördinatie noodzakelijk.”

Tribunaal

Ook het ter verantwoording roepen van het Russische leiderschap is een zaak van de internationale gemeenschap. Die moet een internationaal tribunaal instellen, ‘te vergelijken met Neurenberg’, zei minister van buitenlandse zaken Dmitro Koeleba op de conferentie. “We mogen niet toestaan dat de mensheid vermorzeld wordt door mensen die denken dat macht alles bepaalt.”

Alexander Rodnyansky: 'We willen van iedere pleger de naam en de persoonsgegevens.'

De Nederlandse minister van buitenlandse Zaken Wopke Hoekstra zei dat de mogelijkheid van zo'n tribunaal onderzocht moeten worden. Het Internationaal Strafhof heeft geen jurisdictie over het Russische leiderschap, omdat Rusland niet behoort tot de lidstaten van het verdrag. “We moeten het vacuüm opvullen.” Het zal niet makkelijk zijn, zei Hoekstra, maar “ik kan me voorstellen dat we onderzoeken hoe we tot zo'n tribunaal kunnen komen”.

“Iedereen hoort de verhalen over de verkrachtingen, de moorden, de martelingen en het geweld richting volstrekt onschuldigen”, aldus Hoekstra. Hij zegde namens de Nederlandse regering 1 miljoen euro extra toe voor het Internationaal Strafhof, 1 miljoen euro om de mensenrechten in Oekraïne zelf te ondersteunen en 1 miljoen euro voor psychologische hulp aan slachtoffers van seksueel geweld in Oekraïne.

