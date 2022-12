‘We weten precies wat er in Congo is gebeurd, en toch komt er geen excuus’

Een mislukking. Zo noemen Belgische media de uitkomst van de bijzondere Kamercommissie ‘Congo-Koloniaal Verleden’. De commissie deed tweeënhalf jaar onderzoek om te kijken hoe België in het reine kon komen met zijn vroegere kolonies Congo, Burundi en Rwanda. Maar de parlementsleden werden het niet eens. Anders dan Nederland, maakte België deze week geen excuses voor zijn koloniale geschiedenis.

Tien experts voorzagen de Congocommissie van een 681 pagina’s tellend adviesrapport. Het meest kritisch was de Brusselse kunsthistorica en lid van de Congolese diaspora Anne Wetsi Mpoma (46). In het rapport beschrijft ze hoe structureel racisme in de Belgische samenleving zit verweven en pleit ze voor erkenning van de kolonisatie van Congo als misdaad.

Hoe zijn hedendaags racisme en het koloniale verleden met elkaar verbonden?

“Racistische denkbeelden over de zwarte mensen bestonden al vóór het kolonialisme, maar in die periode zijn ze verankerd in de samenleving. Koloniale propaganda moest Belgen ervan overtuigen dat zwarte mensen wilden waren, dat ze tot een lagere klasse behoorden en dat ze witte mensen nodig hadden om voor beschaving te zorgen. Die ideeën zijn vandaag de dag nog heel erg aanwezig. Dat hoor ik ook van mijn negenjarige zoon.”

Praat u met hem over racisme?

“Ja, zeker. Een paar dagen geleden nog vroeg hij me: mama, wat is kolonisatie? Ik zei: ‘Weet je nog in het verhaal van Pocahontas, toen generaal John Smith arriveerde met zijn boot en bepaalde dat al het goud van hem was? En dat hij Indiase mensen vermoordde? Dat is ook in Congo gebeurd.’”

Dus hij is zich al op jonge leeftijd erg bewust van die geschiedenis.

“Dat is heftig, maar ik heb liever dat hij het weet. Ik had op die leeftijd geen idee. Vroeger werd er bij ons thuis (haar beiden ouders zijn Congolees, red.) niet gepraat over racisme. Ik zag natuurlijk wel van alles, zoals ouders die niet wilden dat hun witte kinderen met zwarte kinderen buiten speelden. Maar ik wist niet precies wat ik zag want ik had er de woorden niet voor.”

Wat vindt u ervan dat de Congocommissie niet tot excuses leidde voor het koloniale verleden van België?

“We weten precies wat er in Congo is gebeurd – iedereen kan het rapport lezen – en toch komt er geen excuus. Voor mij laat dat zien dat deze Congocommissie een maskerade was. Het ontstond na de Black Lives Matter-protesten in 2020 en was enkel bedoeld om de gemoederen te bedaren.”

Bij de vorming van het expertpanel was er veel kritiek: de Congolese, Burundese en Rwandese diaspora voelden zich niet genoeg vertegenwoordigd. Begrijpt u die bezwaren?

“Ja, natuurlijk. Als je kijkt naar de samenstelling was het vanaf het begin af aan duidelijk dat we nooit samen een rapport zouden kunnen schrijven. Er waren te veel conservatieve stemmen, zoals die van historicus dr. Pierre-Luc Plasman die het geweld in Congo-Vrijstaat ter discussie stelt. Daarom besloten we dat iedereen een individuele bijdrage zou leveren.”

Anne Wetsi Mpoma, kunstcurator, auteur, historicus en activist en lid van de speciale commissie die zich boog over het excuus voor het koloniaal verleden van België. Beeld Tessa Kraan

Maar was het doel niet vanuit de politiek om een diverse samenstelling van het panel te hebben?

“Hoe kan je kolonisatie onderzoeken als conservatieve stemmen oververtegenwoordigd zijn? Dat is toch juist hetgeen dat met de Congocommisie zou veranderen? Je kunt niet zeggen: we willen andere stemmen over de kolonisatie horen en dan de microfoon aan dezelfde mensen geven.”

In het rapport benadrukt u het belang van financiële schadevergoedingen. Waarom is dat zo cruciaal?

“Racisme is een direct gevolg van kolonisatie. Het weerhoudt zwarte mensen van bepaalde kansen, zoals een baan of een huis, en het zorgt ervoor dat witte mensen die kansen juist meer krijgen. Als je dat wil veranderen zijn er middelen nodig, zoals geld. Daar moeten we over praten.”

De hoofdstukken die u schreef over racisme en herstelbetalingen leidden tot kritiek. Toen het rapport werd besproken in het parlement werd u aangevallen door de N-VA.

“N-VA-lid Tomas Roggeman ging in het parlement tegen mij tekeer alsof ik een klein kind was, het was echt beschamend. En niemand hield hem tegen, niemand nam het voor me op. Voor mij werd toen weer duidelijk: we leven in een racistische samenleving, want blijkbaar vindt iedereen dit normaal.”

In Nederland maakte premier Mark Rutte maandag wel excuses namens de staat voor het slavernijverleden, hoe kijkt u daarnaar?

“Van de buitenkant ziet dat er goed uit. Maar hoe zullen de dingen die de premier zei de levens van zwarte mensen in Nederland veranderen? Dát is waar het om gaat.”

Als reactie op de Congocommissie schreef u samen met enkele experts uit het panel een open brief. Daarin staat: dit debat gaat niet meer weg. Bent u hoopvol over de toekomst?

“Deze hele situatie maakt me boos. Ik ben twintig jaar activist maar de verandering gaat zo langzaam. Soms voelt het net als David tegen Goliath. Ik word wakker als zwarte vrouw en ga naar bed als zwarte vrouw, en daarom zal ik nooit stoppen met deze strijd voor meer gerechtigheid. Ik kan niet hopeloos worden, dat is geen optie.”

Misprijzen Ook in België deed de Black Lives Matter-beweging in de zomer van 2020 het debat over racisme oplaaien. Als antwoord richtte het land een bijzondere Kamercommissie op. Met de Congocommissie was België een pionier: het was een van de eerste landen die op een dergelijk diepgravende manier het eigen koloniale verleden onderzocht. Honderden deelnemers werden gehoord in hoorzittingen, er was een onderzoeksreis naar Congo en duizenden pagina’s aan rapporten. De commissie formuleerde een lijst met 128 aanbevelingen waarover maandag werd gestemd. Al het uitvoerige onderzoekswerk ten spijt: de parlementsleden in de commissie werden het niet eens. Artikel 69, over excuses aan Congo, Burundi en Rwanda voor het koloniale verleden, was onaanvaardbaar voor de liberale regeringspartijen MR en Open VLD. Excuses vonden ze te ver gaan. Leden van de fracties verlieten maandag nog voor de stemming de zaal. Een delegatie uit het expertpanel, waaronder Anne Wetsi Mpoma, reageerde op de uitkomst met een open brief in De Standaard. “Het getuigt van misprijzen dat België eerst een Commissie op poten zet, daarin zowel de diaspora als de voormalig gekoloniseerde landen – weliswaar veel te weinig– betrekt, en dan eenzijdig besluit dat er geen eindrapport, geen aanbevelingen, en geen excuses komen.” Commissievoorzitter Wouter De Vriendt (Groen) reageerde teleurgesteld op de uitkomst en hoopt dat er in de toekomst nog verder kan worden gebouwd op de lijst aanbevelingen. Afgelopen zomer betuigde koning Filip wel zijn ‘diepste spijt’ voor ‘de wonden uit het verleden’ tijdens een bezoek aan Congo.

