‘We renden voor ons leven het instortende huis uit’

Amber Rhodes staat met haar rug naar wat maandag nog haar huis was. De vrouw van middelbare leeftijd is zichtbaar aangedaan als ze aan de nieuwssite Stuff vertelt hoe de cycloon Gabrielle haar stadje Karekare op het Noordereiland van Nieuw-Zeeland hard trof.

“We zaten met zijn drieën binnen, terwijl het steeds harder begon te regenen. Een stortvloed kwam op ons huisje neer. Toen hoorden we dat de helling waartegen het huis is gebouwd het begon te begeven. Een enorme modderstroom kwam over het dak naar beneden.

“We zijn het huis uitgerend. We bleven rennen voor ons leven terwijl het huis achter ons instortte en de brokstukken werden meegesleurd door een aardverschuiving. We zijn alles kwijt, maar we leven nog”, zegt ze huilend, terwijl ze haar man in de armen sluit.

Nieuw-Zeeland is in de nacht van maandag op dinsdag getroffen door de ergste orkaan in honderd jaar, zei de kersverse premier Chris Hipkins. Op het Noordereiland is de noodtoestand uitgeroepen, dat is pas twee keer eerder gebeurd in de geschiedenis van Nieuw-Zeeland.

Evenveel regen als in een hele zomer

Het weerstation MetService liet weten dat in een paar uur evenveel regen is gevallen als normaal gesproken in een hele zomer. Aardverschuivingen als gevolg van de orkaan sleurden huizen en veel wegen mee. Ook bruggen staan onder water. Veel woningen zijn ondergelopen. Voor zover bekend hebben 2500 inwoners uit het getroffen gebied hun huizen moeten verlaten.

De elektriciteitsvoorziening viel uit toen een centrale onder water kwam te staan, waardoor zo’n 225.000 mensen zonder stroom zitten. De verwachting is dat het dagen, misschien wel weken, kan duren voordat er weer overal elektriciteit is. Ook het mobiele telefoonverkeer viel deels uit.

Er zijn meerdere doden gevallen, maar het is nog te vroeg om de balans op te maken, door de chaotische situatie in Nieuw-Zeeland. Twee vrijwillige brandweerlieden in Muriwai kwamen bij een reddingsoperatie onder een instortend huis terecht. Een is dood gevonden, de ander is gewond naar het ziekenhuis gebracht.

Intussen werden zo’n twintig fruitplukkers uit Tonga, een eilandstaat in de Stille Oceaan, overvallen door het wassende water in Hawke’s Bay. Ze zochten hun toevlucht bovenop wooncabines, maar bleken ook daar niet veilig toen het water de daken bereikte. Een van hen wist via sociale media alarm te slaan en met een reddingsoperatie konden alle seizoensarbeiders worden gered.

De Nieuw-Zeelandse minister van klimaatverandering, James Shaw, waarschuwde dat dit de gevolgen zijn van de opwarming van de aarde. “We zitten nu wereldwijd op gemiddeld 1,1 graad hoger dan normaal.” En daar blijft het volgens hem niet bij.

