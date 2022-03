We bestrijden een crisis in 2022 met de methoden uit 1947. Hoe zinvol is dat?

De liberale wereldorde vertoont barsten na de Russische invasie in Oekraïne. Er komt vooralsnog niets nieuws voor in de plaats, maar iets ouds: de containmentpolitiek uit de Koude Oorlog.



Het is natuurlijk verleidelijk om te dagdromen, over het leven dat weer doorgaat zoals we het gewend waren, ook in de internationale politiek. Bijvoorbeeld doordat Poetin wordt afgezet, door een coup, of zelfs een volksopstand, waarna een nieuwe president de betrekkingen met de buurlanden en met het Westen weer normaliseert.

Het is al even verleidelijk om te doemdenken, over het leven dat helemaal tot stilstand komt. Bijvoorbeeld doordat Poetin zich zo in het nauw gedreven voelt, dat hij besluit dat als Rusland geen toekomst meer heeft, niemand meer een toekomst verdient, en hij met een druk op de rode knop een nucleaire oorlog begint.

Een derde scenario

Maar dagdromen en doemdenken zijn verpozingen waar politici en beleidsmakers zich niet al te zeer in kunnen verliezen. Als ze plannen smeden voor de middellange termijn, zullen ze vooral rekening moeten houden met een derde scenario. Het scenario waarin Poetin, hoe de oorlog in Oekraïne ook afloopt, in Rusland gewoon aan de macht blijft. Of waarin een eventuele opvolger ook een Russische invloedssfeer wil blijven behouden.

Het begrip dat steeds nadrukkelijker door de gesprekken en discussiestukken over dit onderwerp waart, is een geest uit de Koude Oorlog: containment.

In het tijdschrift Foreign Affairs pleitte oud-diplomaat Ivo Daalder deze maand bijvoorbeeld voor een ‘eenentwintigste-eeuwse update van containment’. In andere bij Amerikaanse beleidsmakers invloedrijke media wordt gretig uit hetzelfde vaatje getapt. ‘Containment 2.0’, kopte The Hill. ‘The return of containment’, voorspelde Foreign Policy.

Economische verwevenheid

Maar wat houdt containment in? ‘Indamming’, is een gangbare vertaling. Daarmee is het een behoorlijke breuk met hoe politici de afgelopen dertig jaar naar de internationale betrekkingen gekeken hebben. Sinds het einde van de Koude Oorlog was het instinct in westerse hoofdsteden om lastige landen niet in te dammen, maar juist te integreren in de liberale wereldorde – de rules based international order, zoals dat in het jargon van de denktanks in Washington was gaan heten.

Ook, júist, als we het oneens zijn, blijven we handel drijven, was daarbij de basisgedachte. Deels vanuit de verwachting dat economische verwevenheid lastige landen kan temmen. Deels ook vanuit de overtuiging dat de wereldeconomie niet belast moet worden met politieke schermutselingen. Historicus Quinn Slobodian beschrijft dat mooi in Globalists, zijn geschiedenis van het neoliberale internationalisme. We associëren neoliberalisme met het afschaffen van regels, maar er kwamen de afgelopen decennia ook veel regels bij. De Wereldhandelsorganisatie, allerlei handels- en investeringsverdragen, het internationale betalingsverkeer: er werden nieuwe, wereldwijde economische structuren opgetuigd, en die werden als neutrale instrumenten beschouwd, welbewust afgeschermd van politieke controle.

Als belangrijk succes in de opbouw van die wereldorde gold bijvoorbeeld de toetreding van China tot de Wereldhandelsorganisatie, in 2001. Dat Duitsland, terwijl de politieke spanningen met Rusland opliepen, toch door bleef bouwen aan de oliepijpleiding Nord Stream 2 was een ietwat schizofrene beleidskeuze die ook bij uitstek in dat tijdperk van na 1989 past. Haast iedere Amerikaanse president begon deze eeuw zijn termijn met een poging om de betrekkingen met Rusland te ‘resetten’: we vergeten wat er in het verleden gebeurd is, zo was de hoop, en beginnen met een schone lei.

Landhongerige autocraten

Maar die schone lei lijkt er straks voor Rusland niet meer in te zitten, ook niet na een eventueel bestand in Oekraïne. De manier waarop Poetin een van de belangrijkste regels van de internationale orde overtrad – ‘Gij zult uw buurland niet binnenvallen’ – was zo grof dat de bekende uitzondering bij die regel – ‘Gij moogt in zo’n buurland wel stiekem separatisten en opstandelingen financieren’ – niet meer opgaat. Westerse politici vertrouwen Rusland niet meer. Rusland nu toch weer toelaten in de internationale orde zou bovendien een verkeerd signaal geven aan landhongerige autocraten elders.

Met ongekende sancties deelden westerse politici een ongenadige economische klap aan Rusland uit. Indirect deelden ze daarmee ook een klap uit aan het idee van de wereldeconomie als een sfeer die geheel buiten de politiek hoort te liggen. Zelfs het betalingsverkeer tussen banken is nu tot politiek instrument gemaakt.

De liberale wereldorde vertoont, kortom, flinke barsten. Misschien ging dat sowieso wel gebeuren, nu de VS langzaam hun positie als enige supermacht zien afbrokkelen, en er op het wereldtoneel nieuwe uitdagers opstaan. Op zo’n historische kruising verwacht je ook het ontstaan van een nieuwe ordening. Maar wat momenteel ontstaat is niet iets nieuws, maar iets ouds. De reflex in veel westerse landen is om terug te vluchten in de vórige wereldorde. Die van de overzichtelijke competitie tussen machtsblokken. Die van de containmentpolitiek.

Russische expansiedrift

Containment werd in de grondverf gezet in het ‘lange telegram’ dat de Amerikaanse diplomaat George Kennan in 1946 vanuit Moskou stuurde. In Europa begon zich, na de Tweede Wereldoorlog, een nieuwe strijd af te tekenen tussen de VS en de Sovjet-Unie, die zich in de interne politiek van Oost-Europese landen begon te mengen. Het leidde tot stevige discussie over hoe Amerika zich daartoe moest verhouden. De argumenten klinken verdacht bekend, voor wie de afgelopen weken het debat over de huidige Russische expansiedrift een beetje volgde.

Aan de ene kant had je minister van handel Henry Wallace, die erop wees dat oorlog in het nieuwe tijdperk het risico van nucleaire escalatie in zich droeg – de Sovjets waren ver met hun atoombom. Wallace wilde de Sovjet-Unie bovendien tegemoetkomen in wat hij zag als redelijke veiligheidseisen. Amerika had zelf immers ook een ‘achtertuin’. “We moeten hun eisen beoordelen tegen de achtergrond wat wat wij en de Britten zelf essentieel vinden voor onze eigen veiligheid”, schreef hij aan president Truman. Ongeveer wat een bekende analist als John Mearsheimer nu ook bepleit, dus.

Aan de andere kant had je James Burnham, een rechtse intellectueel met een communistisch verleden, die betoogde dat als je Stalin niet zou stoppen, je hem alleen maar aanmoedigde om verder te gaan. Hoe langer Amerika wachtte met het terugrollen van de Sovjet-Unie, hoe moeilijker het zou worden om dat later alsnog te moeten doen. “Als de communisten erin slagen om te consolideren wat ze al veroverd hebben, dan is hun complete werelddominantie zeker”, schreef hij. Ongeveer wat een bekende analist als Bruno Maçães nu ook bepleit, dus.

Communisme tegendruk

Truman boetseerde zijn beleid uiteindelijk om de aanbevelingen van George Kennan, die in zijn telegram een strategie schetste voor de lange termijn. De Sovjet-Unie was te sterk om zomaar de confrontatie mee aan te gaan, zo analyseerde Kennan, maar herbergde ook twee interne zwaktes die het land op den duur op zouden breken: de economische ontwikkeling was zeer ongelijk, en er waren geen heldere procedures voor politieke opvolging. Containment moest ervoor zorgen dat het communisme tegendruk kreeg, zodat het zich niet verder kon verspreiden. En dan was het verder een kwestie van geduldig afwachten voor de Sovjet-Unie langzaam aan zichzelf ten onder ging.

De containmentpolitiek kreeg op een aantal manieren concreet vorm. Europese landen werd Marshallhulp aangeboden, zodat armoede ze niet tot communistische experimenten zou verleiden. De Navo, opgericht in 1949, liet West-Europa onder een atoomparaplu schuilen. Dat zijn ook ongeveer de oplossingen die ook nu weer aangedragen worden in de opiniestukken over ‘containment 2.0’. De Navo, een paar jaar geleden nog hersendood verklaard door de Franse president Macron, is weer helemaal gereanimeerd.

Met de Truman-doctrine kreeg Amerika bovendien een leidraad voor internationale crises, die nog decennia richting zou geven aan het buitenlands beleid. Truman beloofde in 1947 overal ter wereld politieke en militaire steun te zullen geven aan democratieën die bedreigd werden door ‘gewapende minderheden of druk van buitenaf’. In de praktijk pakte die doctrine overigens ietsje minder loffelijk uit; gewapende minderheden die beloofden om communisten uit het zadel te helpen konden ook gewoon op Amerikaanse steun rekenen. En in de praktijk respecteerde Amerika ook de ‘achtertuin’ van de Sovjet-Unie: toen Chroesjtsjov in 1956 en 1968 tanks naar Boedapest en Praag stuurde, was dat jammer, maar helaas.

Sovjet-tanks rijden door Boedapest om de anti-communistische opstand van 1956 te onderdrukken. Beeld Corbis via Getty Images

Duidelijke rode lijn

Iets vergelijkbaars lijkt de Amerikaanse president Joe Biden nu ook weer in gedachten te hebben. In Oekraïne grijpt hij niet direct militair in. Maar hij heeft een heel duidelijke rode lijn getrokken rondom iedere vierkante centimeter Navo-gebied, hij lijkt bereid om met economische investeringen Oekraïne en andere landen in buurt van Rusland te ondersteunen, en hij heeft Poetin getoond dat het Westen bereid is om zelf economische pijn te lijden in zo’n conflict. Dat zal de risicocalculatie in Moskou bij een volgend conflict ongetwijfeld beïnvloeden.

Dat Biden teruggrijpt op containment is op het eerste gezicht logisch. Want weliswaar leidde dat beleid tot verschrikkelijke excessen, bijvoorbeeld de Vietnamoorlog, maar puur strategisch bezien wérkte het uiteindelijk wel. Amerika won de Koude Oorlog, terwijl de atoombommen in de schuur bleven liggen. Eind jaren tachtig bezweek de Sovjet-Unie precies aan de twee kwalen die Kennan in 1946 al gediagnosticeerd had: vermolmd leiderschap en economische stagnatie. Dat lijken bovendien ook precies de twee kwetsbaarheden van het autocratische Rusland van Poetin, dat economisch vooral op olie-inkomsten drijft.

Toch dient zich de vraag aan: is het wel echt zinvol om een crisis in 2022 met de methoden uit 1947 te bestrijden? Is dit conflict echt hetzelfde? Of is containment nu eenmaal de hamer die Amerikaanse politici standaard in handen hebben, en ziet elk conflict er dus uit als een spijker? De verschillen met toen springen namelijk ook in het oog. “Het is veel moeilijker om containment tegenwoordig te laten werken”, zei Richard N. Haass, president van de Council on Foreign Relations, in The New York Times.

Invloed van Moskou

Rusland is namelijk veel meer verweven met de wereldeconomie dan de Sovjet-Unie destijds, onder meer via energieleveringen. De economische gevolgen zijn nu dus ook veel groter. Bovendien heet de grootste economische rivaal van Amerika nu geen Sovjet-Unie of Rusland, maar China. China heeft helemaal geen zin om partij te worden in een potje economisch containment, en kan dat beleid dus ook op allerlei manieren tegenwerken. Of er zelfs van profiteren, door Rusland in te lijven in zijn eigen economische invloedssfeer.

De containment van weleer erkende bovendien het bestaan van een uitgebreide communistische wereld, waar de Sovjet-Unie het voor het zeggen had. De containment van nu meent dat de invloed van Moskou bij de landsgrenzen hoort te stoppen. En een tegenstander in het nauw is een gevaarlijke tegenstander.

Zo bezien kun je afvragen of containment wel écht een succes was, of dat met de val van de Sovjet-Unie alleen maar een nog veel groter geopolitiek probleem naar de toekomst werd verschoven. Het ‘Rusland-probleem’, zoals de Italiaanse essayist Marco d’Eramo dat onlangs in de New Left Review noemde. Na de Tweede Wereldoorlog lukte het de geallieerden om uiteenlopende landen als Japan en Duitsland in te lijven bij ‘het Westen’. Na de Koude Oorlog is dat nooit echt gelukt met Rusland. “Rusland is simpelweg te groot om een Amerikaanse vazal te worden, maar te verzwakt om een wereldmacht te zijn”, schrijft d’Eramo.

Een nucleair arsenaal

Rusland is een land met een economie kleiner dan Italië, dat moeilijk kan accepteren dat het mondiaal tot de tweede rang veroordeeld is, omdat het zichzelf als een beschaving ziet. Rusland is ook een land met een nucleair arsenaal groter dan dat van Amerika, dat weet dat het zich daardoor vrijheden kan permitteren die andere landen zich niet kunnen permitteren. De spanning tussen die twee gegevens produceert misschien wel steeds een nieuw Russisch imperialisme.

Het logische antwoord op een tegenstander met geldingsdrang én atoomwapens mag dan containment zijn, een oplossing voor het ‘Rusland-probleem’ biedt die strategie niet. Zo lang niemand, hier of in Rusland zelf, die oplossing vindt, blijven we geopolitiek misschien wel voor altijd vastzitten in eindeloze herhalingen van die oude serie, de Koude Oorlog.

