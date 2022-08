Watersnood treft 33 miljoen Pakistanen, hongersnood dreigt

Een jongetje van een jaar of zes staat met zijn voeten in het water. Zijn handen houdt hij tegen zijn oren om het geweld van het water niet te horen. Hij is in shock en roept keer op keer luidkeels in gebed om de hulp van Allah. Het is op sociale media een indringend beeld van de monsterlijke omvang van de overstromingen in Pakistan.

Andere video’s laten woest kolkende, bruine rivieren zien die om gebouwen heen stromen en ze doen instorten. In het plaatsje Kalam staat een glimmend, nieuw gebouwd huwelijksnachthotel. Een vloedgolf doet het in luttele seconden in elkaar klappen, waarna het in brokstukken wordt meegevoerd in het onstuimige water. Beelden vanuit een helikopter tonen een waterlandschap met daken waarop mensen hun toevlucht hebben gezocht. Overal schreeuwen mensen om hulp. De Pakistaanse premier, Shehbaz Sharif, gooit vanuit een legerhelikopter zakken met voedsel naar beneden met hulp van militairen.

Sharif noemt de hevige regenval ‘de ergste in zeker dertig jaar’. Nog steeds komt het water met bakken uit de lucht. Zeker 15 procent van de Pakistaanse bevolking is erdoor getroffen, dat zijn zo’n 33 miljoen mensen.

Tien uur omlopen omdat de brug is ingestort

Het menselijk drama en de ellende zijn in meer kille cijfers te vatten. In de getroffen provincies Sindh, Balochistan, Khyber Pakhtunkhwa en het Pakistaanse deel van de Punjab zijn meer dan één miljoen huizen verwoest of zwaar beschadigd. Sinds de overvloedige regens en overstromingen in juni begonnen, zijn er 1060 doden gevallen, meer dan 800.000 stuks vee zijn verdronken, tienduizenden hectares akkerland zijn overspoeld, 25 kleine dammen zijn doorgebroken en 78 staan op het punt het te begeven, 3500 kilometer weg is weggespoeld, en 149 bruggen zijn weggeslagen.

In de Khyber Pakhtunkhwa-provincie in de Manoor-vallei zijn alleen al tien bruggen ingestort. In het plaatsje Kaghan kunnen mensen niet meer naar de overkant van de Kuhnar-rivier. Tegenover een BBC-ploeg vertellen ze dat ze nu acht tot tien uur moeten omlopen. Dorpelingen aan de overkant gooien dichtgeknoopte plastic zakjes met stenen en briefjes erin naar de andere oever. Het is de enige manier waarop families op beide oevers nog met elkaar kunnen communiceren. In grote delen van het land functioneren elektra, gas, telefoon en internet niet meer.

Oogsten zijn vernietigd

Een vrouw vertelt tegen de BBC dat ze al twee dagen wacht voor ze naar de overkant kan. Daar zijn haar kinderen. Ze hoopt dat de regering een aannemer stuurt om de brug te repareren. Maar anderen geloven daar niet in en klagen dat ze alleen politici zien voor een fotomoment, maar dat er ondertussen niets gebeurt.

Premier Sharif roept een donorconferentie bijeen om internationale financiële hulp te krijgen voor de wederopbouw, als het water zich terugtrekt. Meteen daarna dreigt een hongersnood, omdat de meeste oogsten zijn vernietigd door het water. Inmiddels zijn de internationale hulpvluchten van ngo’s op gang gekomen met vrachtvliegtuigen vanuit Turkije en de Verenigde Arabische Emiraten. Voorlopig is het een druppel op de gloeiende plaat.

Sharif nodigde ook alle politieke partijen uit voor een conferentie om tot een eensgezinde aanpak te komen. De partij van de recent afgezette premier en cricketheld Imran Khan oefende stevige kritiek uit op de huidige regering en de aanpak van de ramp.

De Pakistaanse regering smeekt de internationale gemeenschap om hulp. De overstromingen zijn grotendeels te wijten aan klimaatverandering, aldus de regering.