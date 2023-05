Wat we weten over de (veronderstelde) droneaanval op het Kremlin

Rusland heeft volgens eigen zeggen in de nacht van dinsdag op woensdag om half drie twee drones uit de lucht gehaald die aankoersten op het Kremlin, zetel van de macht in Moskou. Volgens het Kremlin was de residentie van president Vladimir Poetin het doelwit. Die was niet aanwezig.

De persdienst van het Kremlin spreekt over een ‘terreurdaad’ en een ‘aanslag’ op de president. Daarbij raakte niemand gewond, maar er zouden wel brokstukken op het Kremlinterrein zijn gevallen. Moskou waarschuwt dat het gepaste ‘tegenmaatregelen’ zal treffen.

Kiev ontkent de aantijgingen. “We vallen Poetin niet aan, en Moskou ook niet, we vechten op ons grondgebied”, zei de Oekraïense president Volodymyr Zelensky op een persconferentie in Helsinki, waar hij een bezoek aflegde. Ook Mychailo Podoljak, adviseur van Zelensky, ontkende: “Oekraïne valt het Kremlin niet aan, in de eerste plaats omdat dat geen enkel militair doel dient.” Hij waarschuwde dat Moskou het incident zal aangrijpen voor ‘terroristische’ aanvallen op Oekraïne.

Voorwerp in duikvlucht, gevolgd door een explosie

Op sociale media doet een filmpje de ronde waarop de aanval te zien zou zijn. Boven het Senaatspaleis in het Kremlin, waar zich de presidentiële vertrekken bevinden, is een voorwerp in duikvlucht te zien, en een explosie. Die lijkt plaats te vinden voordat de kennelijke drone inslaat. “Door de tijdige reactie van het leger en het gebruik van radarcontrolesystemen konden de drones worden neergehaald”, zegt het Kremlin.

Het waarheidsgehalte van het filmpje is niet vast te stellen. Maar dat het Kremlin zegt dat sprake is van een aanval maakt het al ernstig genoeg. Als het klopt dat een of zelfs twee drones tot pal boven het Kremlin konden doordringen, dan zou dat een blamage zijn die een groot veiligheidsprobleem blootlegt. Bekend is dat op het dak van het ministerie van defensie in Moskou afweergeschut staat, maar of dat ook op het Kremlin zo is, is onbekend.

Verbod op dronevluchten boven Moskou

Volgens de autoriteiten zal het incident geen gevolg hebben voor de jaarlijkse viering van de overwinning op nazi-Duitsland. Op dinsdag 9 mei zal Poetin op het Rode Plein naast het Kremlin de militaire parade afnemen. Naar verwachting zal de plechtigheid net als vorig jaar in het teken staan van Ruslands huidige strijd tegen het ‘nazistische’ bewind in Kiev.

Voor dit jaar waren in Moskou al extra veiligheidsmaatregelen getroffen. In sommige Russische steden zijn de festiviteiten om veiligheidsredenen afgeblazen. Het stadsbestuur van Moskou heeft alle dronevluchten boven de hoofdstad verboden.

Alle scenario’s denkbaar

Alle scenario’s voor het incident – aangenomen dat het heeft plaatsgevonden – zijn denkbaar: was het een ‘valse vlag’-operatie van Rusland, een inleiding voor verdere escalatie, zoals aanvallen op regeringsgebouwen in Kiev? “We zullen de inzet van wapens eisen die in staat zijn om het terroristische regime in Kiev te stoppen”, zei de Russische parlementsvoorzitter Vjatsjeslav Volodin. Ex-president Dmitri Medvedev riep op tot ‘fysieke eliminatie van Zelensky en zijn kliek’.

Zitten er Russische activisten achter, al of niet op instigatie van facties in politieke of militaire organen? Dezelfden die vorige maand de aanslag in Sint-Petersburg pleegden op de extremistische militaire blogger Vladlen Tatarski?

Aanvallen op doelen van militair nut op Russisch grondgebied, van vliegvelden tot olieopslagplaatsen en treinsporen, zijn bepaald geen zeldzaamheid meer. Een militair vliegveld pal onder Moskou werd in maart al eens getroffen door een drone, vermoedelijk eentje van Oekraïense makelij met een reikwijdte van 800 kilometer; ver genoeg om vanaf Oekraïens grondgebied naar het centrum van Moskou te vliegen.

Westen is beducht voor aanslagen op kopstukken

Maar een aanval op het hart van de Russische staatsmacht, een wereldberoemd icoon bovendien, is van een ander kaliber. Een geschonden Kremlin zou qua psychologisch effect eerdere aanslagen overtreffen, zoals die op de brug tussen de Krim en het Russische vasteland, of het tot zinken brengen van het vlaggenschip de Moskva. Algemeen wordt aangenomen dat Oekraïne achter die aanvallen met duidelijk militaire doelen zit, al laat Kiev betrokkenheid bij aanvallen in Rusland steevast in het midden.

Wat tegen Oekraïense verantwoordelijkheid voor een aanval op het Kremlin pleit, is dat Kiev daarmee een groot risico op de koop zou toenemen: dat het de steun van westerse landen verspeelt. Bekend is dat de meeste niet willen dat Oekraïne westerse wapens gebruikt voor aanvallen in Rusland, maar ook zijn ze beducht voor aanslagen op kopstukken.

Kiev gekapitteld door Washington

Zo benadrukten de Verenigde Staten vorig jaar dat ze Kiev niet hadden geholpen toen het Oekraïense leger een commandopost in het toen nog bezette Izjoem onder vuur nam, waarbij de Russische stafchef Valeri Gerasimov ternauwernood ontkwam. Ook zouden de VS, berichtte The New York Times, Kiev hebben gekapitteld omdat het betrokken zou zijn bij de bomaanslag in Moskou, waarbij in augustus Daria Doegina omkwam, dochter van de fascistoïde filosoof Alexander Doegin.

De Amerikaanse minister van buitenlandse zaken Antony Blinken reageerde buitengewoon sceptisch op de Russische aantijgingen aan het adres van Kiev. “Ik heb de berichten gezien. Ik kan ze niet bevestigen, we weten het gewoon niet”, zei hij. “Ik zou alles wat uit het Kremlin komt met een heel groot vat vol met korrels zout nemen.”

