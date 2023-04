Wat was het motief van de man die staatsgeheimen met zijn gamevrienden deelde?

Was het bewijsdrang dat de 21-jarige Jack Douglas Teixeira ertoe bewoog om honderden geheime Amerikaanse overheidsdocumenten te verspreiden via obscure gamewebsites en internetplatforms, of speelden zijn politieke ideeën ook mee? Het is een van de vragen die de FBI de komende tijd flink bezig zal houden.

In de federale rechtbank in Boston werd Teixeira vrijdag voorgeleid en aangeklaagd voor het lekken van staatsgeheimen. Daarop staat een gevangenisstraf van tien jaar, maar die straf kan flink oplopen, afhankelijk van de andere mogelijke aanklachten die volgen. Hij beriep zich vrijdag nog op zijn zwijgrecht.

Toch lijkt er al iets meer bekend over zijn motieven. De New York Times schetste vrijdag op basis van gesprekken met Teixeira’s omgeving en game-vrienden een beeld van wat hem zou hebben bewogen: zo zouden verveling, eenzaamheid, eerzucht en ideologie een rol hebben gespeeld.

Indruk maken op gamevrienden

Teixeira zocht tijdens de coronacrisis en de lockdowns zijn toevlucht tot computerspelletjes en internetfora. Gaandeweg probeerde hij zijn tegenspelers niet alleen te imponeren in virtuele oorlogsspelletjes, maar ook door hen een inkijkje te geven in de werkelijke oorlogen. Hij speelde hun exclusieve, geheime informatie toe.

Een van zijn internetvrienden beschreef Teixeira als ‘een christen’, maar ook als iemand die ‘anti-oorlog’ was. Gezien de inhoud van de documenten wordt met het laatste kennelijk de Oekraïne-oorlog bedoeld, en met name de westerse hulp aan Kiev.

Teixeira heeft niet het profiel van iemand die doorgaans snel in verband zou worden gebracht met het lekken van overheidsgeheimen. Zijn familie heeft sterke banden met de Amerikaanse krijgsmacht. Zo diende zijn stiefvader 34 jaar in het Amerikaanse leger, zijn moeder werkte voorheen voor stichtingen die veteranen hielpen, en Teixeira zelf zou volgens zijn oude vrienden altijd hebben gedroomd van een carrière in het leger.

Geen misstanden

Teixeira zou volgens The Washington Post ook extreemrechtse sympathieën hebben. Zo zou hij met leden van zijn onlinegroep video’s hebben gedeeld waarin hij al schietend racistische en antisemitische uitlatingen deed.

De zaak van Teixeira wijkt daarmee af van die van eerdere gevallen, waarin geheime documenten werden gelekt door leden van het Amerikaanse veiligheidsapparaat. Zo had Chelsea Manning, die de geheime militaire en diplomatieke documenten lekte naar Wikileaks, de wens om misstanden aan de kaak te stellen. In 2013 lekte de voormalige spion Edward Snowden talloze NSA-documenten aan The Guardian om de afluisterpraktijken van de Amerikaanse regering onder de eigen bevolking en bondgenoten bloot te leggen.

Maar Teixeira deelde de documenten niet om het brede publiek te informeren, maar met zijn game-maatjes, die er helemaal niet geïnteresseerd in waren. Misstanden legde hij er niet mee bloot.

Teixeira had ook, anders dan Manning of Snowden, geen linkse of progressieve opvattingen, maar rechts-conservatieve. Binnen de Amerikaanse krijgsmacht en in het veiligheids-establishment werken uiteraard meer mensen met zulke ideeën. De vraag is nu of de gebruikelijke veiligheidschecks die werken met geheime of vertrouwelijke documenten, zich ook meer zullen richten op werknemers met rechts-extremistische sympathieën.

Soepele regels

Tegelijkertijd maakt de zaak van Teixeira ook duidelijk dat de regels om toegang te krijgen tot geheime documenten te soepel is. Het valt moeilijk in te zien waarom hij, gezien zijn lage functie, toegang had tot zoveel verschillende documenten.

CNN berichtte donderdag dat het Pentagon al is begonnen met het beperken van de toegang tot gevoelige informatie voor sommige werknemers binnen het ministerie. Zo kregen sommige medewerkers niet meer de gebruikelijke dagelijkse briefings op hun bureau. Het Pentagon wil ook dat er minder geheime documenten uitgeprint worden – Teixeira lekte foto’s van fysieke documenten.

Een van de problemen is ook de cultuur, liet een functionaris weten aan CNN. Zo zouden vooral de hogere militairen, die ook een hogere leeftijd hebben, de voorkeur hebben voor geprinte documenten, omdat zij die beter kunnen lezen met hun leesbril op. Het Pentagon is ondertussen begonnen met het verstrekken van geheime informatie via computertablets.

Verdachte Pentagon-lek opgepakt, 21-jarige medewerker op luchtmachtbasis

De identiteit van de ‘lekker’ van geheime Amerikaanse documenten is bekend, melden diverse Amerikaanse media: donderdagavond werd de 21-jarige Jack Teixera opgepakt.

Amerika probeert diplomatieke schade van gelekte overheidsdocumenten te repareren

Het circuleren van geheime Amerikaanse overheidsdocumenten op internet brengt Washington in grote verlegenheid. De uitgelekte documenten vergroten het wantrouwen tussen Amerika en zijn bondgenoten, maar ook binnen de Amerikaanse overheidsdiensten.