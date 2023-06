Wat verklaart de voortdurende fascinatie voor de Titanic?

Op 27 april van het jaar 1865 explodeerde op de Amerikaanse rivier de Mississippi de stoomboot Sultana. Die dag vonden in het water naar schatting 1800 mensen de dood, het is nog altijd de grootste maritieme ramp in de geschiedenis van de VS. Een halve eeuw later werd de oceaanlijner Lusitania, korte tijd het grootste en snelste passagiersschip ter wereld, tot zinken gebracht door de Duitsers. 1200 passagiers, onderweg vanuit New York, bereikten Liverpool niet. In datzelfde jaar kapseisde de Eastland in de Chicago-rivier. De reeks reddingsboten op het stoomschip bleken nutteloos.

Toch is het de Titanic die in het collectieve geheugen staat gegrift. Uitgerekend deze ramp, die plaatsvond in 1912 en ongeveer 1500 dodelijke slachtoffers telde, leidde tot talloze boeken, speciale tv-uitzendingen en films. Er zijn tentoonstellingen over de Titanic en musea over de catastrofe zijn opgetuigd in zowel Ierland als de VS. Het bedrijf OceanGate Expeditions organiseert sinds 2021 zelfs toeristische expedities naar het wrak van de Titanic.

Dé film, met DiCaprio in de hoofdrol, is een factor

Op zo’n reis waren de kapitein en vier passagiers van de onderzeeër Titan, die nog altijd vermist is in de Atlantische Oceaan (de zoektocht verloopt moeizaam, volgens de Amerikaanse kustwacht kan de groep tot donderdagmiddag overleven op de zuurstof aan boord). De toeristen hadden 250.000 dollar over om een glimp op te vangen van de Titanic, omgerekend 229.000 euro. Waar komt toch die fascinatie voor dit cruiseschip vandaan?

Natuurlijk is dé film een factor. Titanic liet de kassa’s vanaf eind 1997 maandenlang en wereldwijd rinkelen. Het romantische drama haalde elf Oscars binnen, en gaf een gigantische zwieper aan de carrières van hoofdrolspelers Leonardo DiCaprio en Kate Winslet. Maar schrijver-regisseur James Cameron was niet zomaar gestuit op de rampzalig verlopen eerste reis van de Titanic: het ongeluk sprak ook vóór de film al tot de verbeelding.

Waarom botste het schip op een ijsberg?

De vele vraagtekens rondom de tragedie dragen daaraan bij. Hoe kan het dat het destijds grootste cruiseschip ter wereld, dat als onzinkbaar werd gezien, tóch richting de zeebodem zakte? Waren de grenzen aan moderne techniek te hoogmoedig opgezocht? Duidelijk is dat de Titanic op een ijsschots botste, maar hoe dat is gebeurd blijft onduidelijk. De ene expert stelt dat de marconist vergat te waarschuwen voor het gevaarte voor de boeg, een andere theorie rept over de magere kwaliteit van de gebruikte materialen tijdens de bouw van het schip.

Ook vonden veel vooraanstaande figuren de dood in de Atlantische Oceaan, onder wie vastgoedmagnaat John Jacob Astor IV (van het Waldorf-Astoria Hotel) en de steenrijke Benjamin Guggenheim. Aan boord van de Titanic speelde klasse nog een grote rol. Het was af te lezen aan de omvang en inrichting van de hutten, de kwaliteit van het eten, maar ook aan de overlevingskansen. Reddingsboten ontbraken op het dek voor de derde klas-passagiers.

De ramp roept de vraag op: Wat zou ik doen?

De ramp luidde een periode van sociale verschuivingen in. De Titanic verongelukte onderweg van de Oude naar de Nieuwe Wereld, waar meritocratische idealen de boventoon voerden. Een verlangen naar dat soort gelijkheid ontsproot ook langzaam maar zeker in Europa, zo voorafgaand aan de Eerste Wereldoorlog. En die sociale onrust werd gevoed door het zinken van Titanic.

Wellicht snijdt ook nog een ietwat morbide reden hout. Stoomboot Sultana en de andere schepen die veranderden in een wrak, zonken snel. Zo zakte oceaanlijner Lusitania binnen achttien minuten onder het wateroppervlak. De opvarenden van de Titanic kregen twee uur en veertig minuten de tijd om het zinkende schip te verlaten.

Het gros was zich er waarschijnlijk van bewust dat zij niet zouden worden gered. Precies dat gegeven fascineert, het laat mensen zich afvragen wat zij zelf hadden gedaan in die situatie. Misschien is dat ook wel de reden dat de vermissing van onderzeeër Titan nu wereldwijd zo veel aandacht krijgt.

