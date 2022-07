Wat te doen bij hysterische paniek na weer een bomaanval? Psychiater Lepecha geeft Oekraïners raad

De Oekraïense psychiater Victoria Lepecha (38) wandelt naar een kantoorruimte in een groot theater in Charkov, de tweede stad van het land. Honderden zakken pasta liggen in de gang waar normaal gesproken koffiedrinkende theaterbezoekers de pauze zouden doorbrengen. Maar nu is het gebouw een centraal punt voor hulp in een oorlog zonder pauze. Ook al zijn de Russische troepen inmiddels verder van Charkov teruggedrongen, de ruiten van het gebouw trillen met regelmaat door raketten die in de stad inslaan.

Paniekaanvallen ziet Lepecha als een van de meest voorkomende problemen door de huidige situatie. Die komen als het luchtalarm weer afgaat. Of als er daadwerkelijk raketten de stad binnenvliegen. “Het betekent dat ik niet te maken heb met mensen die op een vaste afspraak komen om een uur te praten, maar dat ik meteen hulp moet bieden.” Die hulp geeft ze in persoon, maar ook wel via de telefoon.

Vooral in het begin van de oorlog, toen de Russen probeerden Charkov in te nemen was de psychische ellende groot. “Ik heb veel gewerkt met zwangere vrouwen of vrouwen die net een baby hadden gekregen. Die hadden soms zulke zware paniekaanvallen dat hun melkproductie stopte. Dat kon ook gevaarlijk zijn voor het kind.” Ook waren die vrouwen vaak bang om in een kelder dood te gaan van de honger of ze wisten sowieso niet meer hoe ze met een baby in een kelder moesten leven, vertelt ze.

Een deel van de inwoners gaat met de dagelijkse aanvallen om op een fatalistische manier. Zij laten er een kansberekening op los: de kans blijft klein dat een binnenkomende raket precies jou treft. Maar Lepecha ziet die mensen niet, zij heeft vooral te maken met mensen met twee soorten reacties: “Of iemand bevriest en weet niet meer wat te doen, of iemand wordt hysterisch.” Bij dit soort paniekaanvallen adviseert ze bijvoorbeeld iets te gaan eten en er goed aan te ruiken, of iets te tellen, bijvoorbeeld de stenen in een muur. “Zo concentreert het brein zich niet meer alleen op de paniek, want het is ook met andere taken bezig.”

Haar adviezen geeft ze geregeld juist niet aan degene die in paniek is. Vaak moet het via hun omgeving, die ten einde raad de psycholoog heeft gebeld. “Laten we zeggen dat iemands grootvader in paniek is. Dan adviseer ik om achter hem te gaan staan en hem heen en weer te schudden. Maar elke stap moet je wel aankondigen: ‘Ik ga zo achter je staan en zal je over vijf seconden heen en weer schudden.’ Zo zal zijn geest zich richten op wat er echt met hem gebeurt en niet op wat hij zich in zijn hoofd heeft gehaald”, legt ze uit.

“Als ik bij een groep ben waarbij iedereen in paniek is, is het zaak hen zo snel mogelijk uit elkaar te halen. Want die mensen beïnvloeden elkaar op een negatieve manier. Sommigen doen nu eenmaal hysterisch als ze publiek hebben, dus dat publiek moet je weghalen.”

Psychiater Victoria Lepecha Beeld Hans Jaap Melissen

Wat ook erg belangrijk is in deze oorlog en in crisissituaties in het algemeen is om mensen elkaar te laten helpen, zegt ze. “Ik moedig mensen met problemen aan om vrijwilliger te worden. Door iets voor anderen te doen, helpen ze vooral ook zichzelf.” Mensen moeten volgens haar ‘een gevoel van controle’ terugkrijgen. Zo hebben ze mensen in schuilkelders scheppen gegeven om verdedigingsdijken te maken van zand, ook als die niet per se nodig waren.

Volgens haar zijn inwoners die de stad zijn ontvlucht daarom ook vaak geestelijk slechter af, zeker wanneer een deel van hun familie wel nog in de oorlog zit. “Ze zitten ergens op een veilige plek, in Oekraïne of daarbuiten, hebben geen werk en hebben alle tijd het nieuws over Charkov te volgen. Dat geeft een machteloos gevoel. Dan zien ze ‘Raketaanval op Charkov’ en denken meteen: die heeft vast mijn familie geraakt. Wie hier is, ziet beter wat er wel en niet nog kan, en dat er mogelijkheden zijn om door te gaan met je leven.” Het verklaart ook waarom steeds meer inwoners terugkeren, ondanks de dagelijkse aanvallen.

‘Als de moeder in paniek is, is het kind het ook’

Een aparte doelgroep die Lepecha bedient, zijn kinderen. Vanaf dag één van de oorlog ziet ze bij hen veel stress. “Kinderen van drie of vier jaar die stoppen met praten. Kinderen tot tien jaar die in bed plassen.” Ze weet dat daarbij het gedrag van de ouders bepalend is. “Als de moeder in paniek is, is het kind het ook. Kinderen zien dat hun angstige moeder de aandacht krijgt die ze zelf ook willen. Dus gaan ze zich ook angstig gedragen. We helpen dan eerst de moeder.”

Voor kinderen heeft ze verschillende behandelingen. “We laten ze soms met speelgoed een gebeurtenis naspelen die ze hebben meegemaakt. Maar dan moeten ze er een ‘happy ending’ bij verzinnen. Of we laten ze een soort angstaanjagend monster van klei maken, waarna ze die moeten omvormen tot iets goeds.” Ze heeft ook een aantal door haar verzonnen verhalen klaar liggen, waarin kinderen superhelden zijn, die alles overleven en werken aan een betere toekomst.

Lepecha doet nog een opvallende constatering in deze stad, waar de oorlog nog zo aanwezig is. “Zelfmoord lijkt helemaal verdwenen. Niemand vraagt daar meer hulp voor”, constateert ze. “Mensen hebben nieuwe waarden ontwikkeld of geven die meer nadruk. Zoals de waarde van het leven. Ze lijken elkaar beter te behandelen en waarderen elkaar meer. In de schuilkelders moeten ze dicht op elkaar leven, als familie eigenlijk. Je ziet ook dat ze elkaar aanspreken met familie-aanduidingen. Er zijn nu zoveel ‘oma’s’ van kinderen die eigenlijk niet hun kleinkinderen zijn. Die socialisatie is nodig om te overleven, want je bent aangewezen op je omgeving.”

