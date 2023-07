Wat staat er in de controversiële migratiedeal tussen Tunesië en de EU?

Officieel hebben de EU en Tunesië nog geen overeenkomst gesloten, maar een ‘intentieverklaring’. Het Europees Parlement moet nog instemmen met de deal, maar aan de tekst kan moeilijk nog iets gewijzigd worden.

Wie zonder enige voorkennis het akkoord leest, zou niet denken dat het om een migratiedeal gaat. De intentieverklaring begint met het belang van economische samenwerking en vermeldt vervolgens omslachtig dat ‘gezien ook het belang van het versterken van de samenwerking om irreguliere migratiestromen te bestrijden, verminderen en mensenlevens redden’ er afspraken zijn overeengekomen. De inhoud van die afspraken komt pas in het vijfde en laatste kopje aan de orde.

De EU en Tunesië spreken met elkaar af om een ‘holistische benadering van migratie te ontwikkelen’, de volkeren ‘samen te brengen’ en de ‘dieperliggende oorzaken van onregelmatige migratie’ aan te pakken. Concreet wordt de intentieverklaring pas als de Tunesische uitzonderingsbepaling aan de orde komt: ‘Tunesië herhaalt zijn standpunt om geen land van vestiging te zijn voor irreguliere migranten. Het bevestigt ook zijn standpunt om alleen zijn eigen grenzen te controleren’.

Begrotingsproblemen

Daarmee gaat de illusie in rook op dat Tunesië migranten zal opnemen die door de EU worden uitgezet. Vanuit Tunesië zijn dit jaar al 72.000 migranten naar de EU vertrokken, maar de Tunesische regering is alleen bereid om haar eigen burgers eventueel terug te nemen, en dus niet de migranten uit andere landen die via Tunesië naar de EU vertrokken.

Wel zijn beide partijen overeengekomen om ‘de terugkeer van irreguliere migranten in Tunesië naar hun landen van herkomst te ondersteunen’, maar dwingende bepalingen komen er niet in voor. Tunesië en de EU stellen dat alle afspraken over migratie in lijn zijn met mensenrechtenverdragen en dat de deal gericht is op het bestrijden van mensensmokkel en -smokkelaars. Tunis krijgt 105 miljoen euro van de EU om deze problemen op te lossen. Ongeveer de helft van dat budget zal gaan naar humanitaire organisaties, waaronder het Rode Kruis.

De twee partijen maakten vooral harde afspraken over de Europese verplichtingen ten opzichte van Tunesië. Zo zal de EU meer visa verstrekken aan Tunesiërs voor een kort verblijf in de Schengenzone. Ook zal Tunesië betrokken worden bij verschillende EU-programma’s die gericht zijn op economische groei, en zal de EU het Noord-Afrikaanse land helpen met begrotingsproblemen.

Daarbij is de EU mogelijk bereid om Tunesië financieel te steunen door middel van leningen. Het land verkeert in grote economische problemen en hoopt op een miljardenlening van het Internationaal Monetair Fonds (IMF). De onderhandelingen met het IMF zitten muurvast, omdat president Kais Saied weigert economische hervormingen door te voeren. De EU is bereid om ook een lening te verstrekken aan Tunesië, maar laat dat afhangen van de uitkomst van de onderhandelingen met het IMF.

Gemoderniseerde scholen

Daarnaast wordt Tunesië lid van Erasmus+, het EU-onderwijsprogramma voor onder meer studentenuitwisselingen tussen universiteiten en hogescholen. De bedoeling is dat Tunesiërs de kennis die ze opdoen in de EU uiteindelijk benutten in Tunesië. EU-commissievoorzitter Ursula von der Leyen zei dat ook Tunesische scholen gemoderniseerd zullen worden. En beide partijen gaan investeren in duurzame energieprojecten.

De EU hoopt dat de deal met Tunesië de blauwdruk vormt voor nog andere te maken deals met landen in de regio. Het gaat dan waarschijnlijk om Marokko, Algerije en Egypte.

