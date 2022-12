Wat kan Rusland doen met zijn nucleaire wapens?

Rusland beschikt over het grootste aantal kernwapens ter wereld. Wat zou Rusland hiermee kunnen doen nu de strijd in Oekraïne zo moeizaam verloopt?

De onrust over de inzet van nucleaire wapens is sinds de Koude Oorlog niet meer zo groot geweest als nu. De Russische president Vladimir Poetin dreigt er indirect mee, nu de militaire mislukkingen in Oekraïne zich opstapelen. Die dreigementen worden serieus genomen. Zo waarschuwde de Amerikaanse president Joe Biden Poetin al meerdere keren dat hij het niet in zijn hoofd moet halen om nucleaire wapens in te zetten.

Zeker na het militaire debacle dat zich nu in Oekraïne ontvouwt, wordt Ruslands militaire wereldstatus alleen nog overeind gehouden door zijn nucleaire wapenarsenaal. En hier zit ook het gevaar: Rusland heeft weinig conventionele middelen om zijn macht te doen gelden. Dat de Russen vastlopen en zelfs teruggedrongen worden door zijn veel kleinere buurland bracht CIA-directeur William Burns tot de waarschuwing dat Poetin uit ‘wanhoop’ ertoe verleid kan worden om nucleaire wapens in te zetten.

Rusland beschikt over 5977 nucleaire wapens en is daarmee de grootste kernmacht ter wereld – de Verenigde Staten hebben er 5428. Hoewel van de 5977 Russische kernwapens er de komende tijd zo'n 1500 ontmanteld zullen worden, houdt Rusland genoeg wapens over om het Westen en andere delen van de wereld te vernietigen.

Strategische en tactische wapens

Het aantal kernwapens zegt ook weer niet alles. Kernwapens variëren in vernietigingskracht; zo zijn strategische kernwapens – bedoeld voor inzet over langere afstand, ver van het front – veel vernietigender dan tactische. Ook zijn niet alle kernwapens even makkelijk inzetbaar en zichtbaar. Sommige kernwapens zijn ontworpen om afgevuurd te worden vanuit een speciaal type bommenwerpers, andere vanuit onderzeeërs, en andere vanaf de grond. Rusland investeert ook veel in de hypersonische raketten – die kunnen worden voorzien van kernkoppen ook geavanceerde luchtafweersystemen kunnen omzeilen – en zelfs in nucleaire onderwaterdrones.

De meeste Russische kernwapens zijn ‘strategisch’. Als die zouden worden ingezet in Oekraïne, zou dat al snel miljoenen doden tot gevolg hebben. Rusland zou bij zo’n scenario ook zijn eigen bestaan op het spel zetten, want een westerse reactie zal dan niet uitblijven, waardoor een nucleaire oorlog tussen het Westen en Rusland dichterbij komt. Hoewel Rusland beschikt over het grootste aantal kernwapens, zijn die van het Westen een stuk moderner en zijn deze in staat om Rusland te vernietigen.

De grootste zorgen in Oekraïne en het Westen gaan dan ook niet over de mogelijke Russische inzet van strategische kernwapens, maar van de tactische. De laatste categorie, waar Rusland er zo’n 2000 van heeft, is ontworpen voor gebruik op het slagveld, en heeft als militair voordeel dat deze makkelijker inzetbaar is dan de strategische. Zo kunnen ook grondtroepen deze op het slagveld gebruiken.

Vernietigender dan de bom op Hiroshima

De inzet van tactische kernwapens zou ook niet leiden tot dezelfde tegenreactie in het Westen als het gebruik van een strategisch kernwapen. Om die reden is de stap om tactische kernwapens in te zetten ook kleiner. De Franse president Emmanuel Macron anticipeerde in oktober alvast op de Franse reactie bij een eventuele Russische aanval met tactische nucleaire wapens op Oekraïne. Gevraagd of Frankrijk, dat ook kernwapens bezit, zich zou onthouden van een nucleaire tegenaanval op Rusland, antwoordde hij: ‘Uiteraard’.

Hoewel tactische nucleaire wapens minder vernietigend zijn dan de strategische, zijn deze wapens beslist niet licht: het krachtigste tactische kernwapen heeft een TNT-equivalent van 50 kiloton, en is daarmee nog altijd een stuk vernietigender dan de atoombom die door Amerika op Hiroshima werd afgeworpen, die een TNT-equivalent had van 15 kiloton.

Gevaar voor Russische militairen zelf

Daarnaast is de vraag of de inzet van een tactisch kernwapen in Oekraïne militair nut kan hebben voor Rusland. Militair analist William Alberque van de Britse denktank International Institute for Strategic Studies (IISS) beredeneerde dat er tientallen tactische kernwapens nodig zijn om de militaire doorslag te geven op het slagveld in Oekraïne. De Oekraïense militairen zijn zelden met meer dan enkele honderden militairen op een plaats te vinden, maar bewegen voortdurend, verspreid over kleinere eenheden. Daardoor neemt het militaire nut van tactische kernwapens af. De Oekraïense militairen zijn vaak niet ver te vinden van de Russische vijanden. Een tactisch kernwapen vormt dus net zo goed een bedreiging voor de Russen zelf, als het niet door de explosie zelf is dan door de vrijgekomen straling.

Bovendien is de vraag of kernwapens de Oekraïners tot overgave kunnen dwingen. De huidige conventionele oorlog is voor de Oekraïners al existentieel, dus de inzet van tactische kernwapens brengt daarin geen verandering.

Het Kremlin heeft herhaaldelijk gezegd dat Rusland niet van plan is om nucleaire wapens te gebruiken. Maar het feit dat er een ontkenning nodig is voor het onvoorstelbare, maakt dat de zorgen in Oekraïne en het Westen zullen blijven.

