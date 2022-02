Wat kan met diplomatie nog bereikt worden in de Oekraïnecrisis? Een oud-topdiplomaat zoekt naar uitwegen

Na de Franse president Emmanuel Macron gaat nu de Duitse bondskanselier langs in Moskou. Ondertussen mengen de Amerikaanse president Joe Biden, zijn Turkse collega Recep Tayyip Erdogan en vele anderen zich in het internationale overleg. Er klinken waarschuwingen voor oorlog en de druk neemt toe.

Diplomatie werkt traditioneel juist het beste achter de schermen, in onderhandelingen waarbij niemand meeluistert. Maar hoe is dat nog mogelijk in de Oekraïense snelkookpan? De Franse voormalige diplomaat Gérard Araud, eerder ambassadeur in Washington en bij de Verenigde Naties, zoekt naar uitwegen.

De Amerikanen waarschuwen voor een Russische inval in Oekraïne. Wat kunnen diplomaten doen om de spanning te verminderen?

“Ten eerste: ik snap niks van de strategie van de Russen en de Amerikanen. Washington herhaalt iedere dag: De Russen gaan aanvallen, de Russen gaan aanvallen! Een beetje hysterisch, als je het mij vraagt. Maar het is wel hun strategie, tot op het hoogste niveau.

“De Russen opereren deels zoals we gewend zijn: ze verplaatsen hun troepen en ze eisen concessies. Dat is armpje drukken, heel traditioneel. Maar het gekke is dat ze de druk zo hoog opvoeren. Normaal gaat het in onderhandelingen zo: je vraagt honderd, je krijgt zeventig en dan noem je dat een overwinning. Nu vraagt Rusland duizend, terwijl ze toch niet meer dan zeventig krijgen. Dan is dat geen overwinning meer.

“Ik maak me daar zorgen over, ook vanwege de berichten na het bezoek van Macron aan Moskou. Die trof daar een wrokkige Vladimir Poetin aan, een eenzame, paranoïde man die al meer dan twee jaar in een covidbubbel zit. Dat kan je ook zien aan die lange tafel. Hij praatte vooral over het lijden van Rusland en de arrogantie van het Westen.”

Waar liggen nog mogelijkheden voor diplomatie?

“Het enige format dat kansen biedt is het Normandië-overleg (Duitsland, Frankrijk, Oekraïne en Rusland, die vrijdag nog langdurig bijeenkwamen in Berlijn, red.). Maar ik heb gehoord dat de Russische vertegenwoordiger daar helemaal niets had te zeggen. De Russische adviseurs en minister van buitenlandse zaken Lavrov weten ook niet wat Poetin wil, dus stellen ze zich voor de zekerheid heel streng op. We weten dat Lavrov niet in Poetins inner circle zit, daar zitten alleen een paar veiligheidsadviseurs.”

Ziet u dan helemaal geen uitweg?

“Onderhandelingen zijn altijd mogelijk. Die zouden dan moeten gaan over wapencontroles, troepenverplaatsingen, oefeningen, enzovoort. Daarbij moet je juist vermijden om het specifiek over Oekraïne te hebben. Het gaat altijd om de bewoordingen, ik kan zo een stuk opstellen waarin staat ‘Oekraïne komt niet in de Navo’, zonder de naam van het land te noemen.

“Het grote probleem is dat aan de Russische kant Poetin de enige is die beslist. Macron kwam echt pessimistisch terug.”

De zeer ervaren Britse diplomaat Harold Nicolson schreef dat het gevaarlijk is als de politieke leiders zelf gaan onderhandelen. Dat moest volgens hem overgelaten worden aan diplomaten, bent u het met hem eens?

“De professionals zijn altijd doodsbang als leiders met elkaar praten. Wat zeggen ze tegen elkaar, wat geven ze toe als ze onder vier ogen spreken? En natuurlijk kunnen ze achteraf verschillende conclusies trekken over wat er precies gezegd is. Maar in dit geval is er gewoon geen andere mogelijkheid. We hebben, voor er verder gesproken kan worden, eerst groen licht nodig van Poetin.”

“Niemand weet hoe het nu verder moet. Iedereen zegt alleen maar: Poetin, Poetin, Poetin. Hoe ver wil hij gaan? Wat ik wel weet: Oekraïne en Rusland geloven beide niet in een oorlog. Het Westen is veel bezorgder, de Amerikanen zijn zelfs alarmistisch. Dat is vreemd. Als je hier zegt dat we oorlog moeten vermijden, word je al snel uitgemaakt voor iemand die ‘appeasement’ (de toegeeflijke diplomatieke aanpak van Hitler-Duitsland voorafgaand aan WOII, red.) wil. Maar we gaan niet sterven voor Oekraïne, dat is een feit.

“Als diplomaat moet je altijd in onderhandelingen blijven geloven. Oorlog is een ramp, met verwoesting, veel doden en waarschijnlijk een Russische overwinning. Maar die zal hen niet veel opleveren, behalve hoge kosten, ook economisch. En dan krijgen we een nieuw ijzeren gordijn in Europa. Iedereen wordt er slechter van.”

Hoe komen we toch weer in gesprek met de Russen?

“Alle grote verdragen van na de Koude Oorlog zijn weg: Open Skies (over inspecties, red.), INF (kernwapens) en nog meer, ze zijn allemaal opgezegd door de VS en Rusland. Wat we moeten doen: terug aan tafel en praten over al deze kwesties. Strategische wapens, oefeningen, controles. We moeten de crisis oplossen en een nieuwe strategische balans vinden.

“Het probleem is uiteindelijk niet Oekraïne. De echte vraag is: Wat is de rol van Rusland in de Europese veiligheid? Geen, zeggen we tot nu toe in het Westen. Maar dat is natuurlijk niet mogelijk en dat is ook wat Poetin zegt. We kunnen het oneens zijn met hem, maar dat zijn de feiten.”

