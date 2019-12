Wat is het geheim van de vrouwelijke Finse politici die de macht krijgen?

Ze is niet de eerste vrouwelijke premier in Finland; het hoogste ambt werd in 2003 en 2010 ook al korte tijd door een vrouw ingevuld. Maar Sanna Marin is wel de jongste. Ze is ook de jongste premier ter wereld. Bovendien is ze de eerste die leiding gaat geven aan een Finse centrum-linkse coalitie die door vrouwen wordt gedomineerd. De vier andere partijen hebben ook vrouwelijke leiders, drie van hen zijn net als Marin dertigers.

Wat is het geheim achter het succes van deze jonge vrouwelijke politici? “We hebben hier een competente sterke jonge generatie te pakken”, zegt Johanna Kantola. Volgens de hoogleraar genderstudies van de universiteit van het Finse Tampere is Sanna Marin daar een duidelijke exponent van. “Zij heeft zichzelf bewezen als minister en daarvoor ook al als parlementariër en binnen de lokale politiek.”

Niet zo gek dus, vindt Kantola, dat Marin zondag door haar sociaal-democratische partij naar voren is geschoven als opvolgster van Antti Rinne. Zijn regering, die na de verkiezingen in april aantrad, stapte vorige week op, omdat de Centrum Partij het vertrouwen in Rinne had opgezegd; hij zou niet goed hebben opgetreden tijdens een stakingsgolf in het land.

Vrouwelijke portefeuilles

De generatie van Marin staat op de schouders van vrouwelijke politieke voorgangers. In 1906 mochten vrouwen in Finland – dat toen nog een autonome provincie binnen het Russische rijk was – niet alleen stemmen maar zichzelf ook verkiesbaar stellen. Dat was een stuk eerder dan in de rest van Europa, in Nederland gebeurde dat bijvoorbeeld pas in 1919. De Finse vrouwen hadden destijds een sterke positie veroverd met hun eigen organisaties, die zich onder andere verzetten tegen de Russische overheersing.

“Vrouwen doen het hier van oudsher goed in de politiek”, zegt Kantola. “Helemaal als je het vergelijkt met andere sectoren in de Finse maatschappij.” Want een glazen plafond is in het bedrijfsleven volgens de hoogleraar nog altijd heel sterk aanwezig. Binnen de politiek daarentegen is hun aandeel langzaam maar gestaag gegroeid. In 1926 kreeg Finland zijn eerste vrouwelijke minister, in 1995 waren het er al zeven van de achttien.

Aanvankelijk kregen zij vooral de traditioneel meer vrouwelijke portefeuilles als cultuur of onderwijs. Ook dat ziet Kantola veranderen. “In de nieuwe regering wordt een jonge vrouw, de 32-jarige Katri Kulmuni, waarschijnlijk minister van financiën.” Nog niet alle posten zijn bekend maar gezien de linkse signatuur van de regering komen daar waarschijnlijk nog wel wat vrouwennamen bij. De politieke kleur van de regering is medebepalend voor het aandeel vrouwen, zegt Kantola.

Opvang

“In 2015 trad hier een heel conservatieve regering aan, die vooral door mannen werd gedomineerd en die ook een aantal maatregelen nam die niet gunstig uitpakte voor de gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Zo draaide ze een maatregel terug die alle ouders recht geeft op een plek in de kinderopvang.”

De regeling zal door deze regering snel weer in het leven worden geroepen, verwacht Kantola. De jonge vrouwen – en mannen – die nu het politieke toneel bestormen, zullen met hun jonge kroost de opvang hard nodig hebben.

