Wat is er aan de hand in de wereld van de K-pop?

Cha In-ha was een ster in de Zuid-Koreaanse popindustrie, en met zijn 27 jaar een laatbloeier. Cha, echte naam Lee Jae-ho, debuteerde pas in 2017 met de boyband Surprise U en timmerde de afgelopen jaren aardig aan de weg als acteur. Maar aan zijn veelbelovende carrière kwam dinsdag plotseling een eind toen de acteur dood aangetroffen werd in zijn appartement in Seoul. De doodsoorzaak is niet bekendgemaakt.

Fans reageerden verslagen op sociale media, maar ook Zuid-Koreanen die nog niet bekend waren met zijn oeuvre zijn geschokt. In twee maanden tijd zijn namelijk al drie jonge Koreaanse sterren overleden.

De Zuid-Koreaanse entertainmentindustrie is populairder dan ooit en de popmuziek uit het land, K-pop, bestormt wereldwijd de charts op Spotify. Maar achter de soms mierzoete popliedjes gaat een competitieve industrie schuil, waarin jongeren die naar sterrenstatus streven soms jarenlang moeten trainen voordat ze mogen debuteren. Ze zijn daarnaast ook vaak actief als modellen, acteurs en presentatoren en worden geacht een brandschoon imago te hebben. Slechts een klein aantal ‘trainees’ komt door deze selectie heen en een nog kleiner aantal wordt daadwerkelijk een commercieel succes.

Die felle concurrentiestrijd en het succes hebben een keerzijde. Zo mogen de sterren na hun debuut een tijdje niet daten, worden ze op strenge diëten gezet en zitten sommigen vast aan wurgcontracten.

Genderongelijkheid en een gebrekkige aanpak van seksueel misbruik

Ook de 28-jarige K-popzangeres Goo Hara, die jarenlang danste en zong in een van de populairste Koreaanse meidengroepen van het afgelopen decennium, stond onder een enorme druk. Ze overleed eind november, enkele weken nadat ook haar goede vriendin, zangeres en actrice Choi Jin-ri (25), vooral bekend als Sulli, dood was aangetroffen in haar woning. Er wordt van uitgegaan dat beide vrouwen zelfmoord hebben gepleegd.

De dood van de drie jonge sterren zorgt er inmiddels voor dat de Zuid-Koreaanse entertainmentindustrie onder een vergrootglas ligt. Maar volgens Elmer Veldkamp, docent culturele antropologie aan de Universiteit Leiden, is het te makkelijk om alleen te wijzen naar die industrie; volgens hem kunnen de recente tragische voorvallen niet los gezien worden van bredere maatschappelijke problemen in Zuid-Korea. Hij wijst op de genderongelijkheid in het land en de gebrekkige aanpak van seksueel misbruik, waardoor vooral vrouwen extra druk ervaren.

Zo was Goo verwikkeld in een juridische strijd met haar ex, Choi Jong-bum, die stelde dat zij hem mishandeld had, terwijl Goo beweerde dat hij wraakporno wilde verspreiden. De rechtszaak die volgde, maakte haar een makkelijk doelwit voor de roddelbladen en online kreeg ze veel haatcommentaar.

Ook Sulli kreeg zowel online als in de media veel te verduren, nadat bleek dat ze een relatie had met de veertien jaar oudere Koreaanse hip­hopartiest Choiza, terwijl ze bij de populaire meidengroep f(x) zat. De negatieve berichten bleven aanhouden, en haar feministische verweer maakte geen indruk.

De Zuid-Koreaanse acteur en zanger Cha In-ha, die dinsdag dood werd aangetroffen in zijn appartement in Seoul. Beeld REUTERS

Conservatieve houding ten opzichte van seks of drugs

Volgens Veldkamp staan alle K-popartiesten bovendien onder grote druk om een rolmodel te zijn, zeker nu de popmuziek een globaal fenomeen is en een belangrijk exportproduct. “Ze worden ook neergezet als vertegenwoordigers van het land. Daarom is er ook zo’n conservatieve houding ten opzichte van bijvoorbeeld seks of drugs.”

De komende tijd gaat de K-pop­industrie aan de slag met een opschoningscampagne, denkt Veldkamp, met meer aandacht voor het welzijn van de K-popidolen. Een eerste voorbeeld daarvan was er mogelijk deze week al, toen het management van zanger Kang Daniel (22) aankondigde dat hij een pauze inlast vanwege een depressie en paniekaanvallen. Bij Veldkamp overheerst toch scepsis: hij vermoedt dat deze aandacht waarschijnlijk niet zal beklijven.

Veroordeeld voor verkachting en verspreiden van seksfilmpjes De Zuid-Koreaanse entertainmentindustrie werd dit jaar geplaagd door een van de grootste schandalen ooit. Afgelopen maart kwamen misdrijven van een aantal bekende Zuid-Koreaanse mannelijke artiesten aan het licht toen een groot onderzoek was gestart naar drugshandel, prostitutie en corruptie in een bekende club in ­Seoul. Bij dit onderzoek werden ook chatgroepen ontdekt waarin bekende namen in de K-popindustrie elkaar filmpjes en foto’s hadden gestuurd van vrouwen met wie ze seks hadden gehad. Het beeldmateriaal was bovendien zonder toestemming gemaakt. Twee bekende namen die hierbij betrokken waren, singer-songwriter Jung Joon-young (30) en Choi Jong-Hoon (29), voormalig lid van rockband F.T. Island, werden eind november veroordeeld voor respectievelijk zes en vijf jaar cel wegens verkrachting. De straf van Jung is hoger, omdat hem ook de verspreiding van de seksfilmpjes en -foto’s ten laste wordt gelegd. Beide mannen zijn in beroep gegaan tegen de uitspraak, melden verschillende Koreaanse media.

