Wat houdt Netanyahu’s omstreden juridische hervorming eigenlijk in?

Wat is er nu eigenlijk veranderd?

Het hooggerechtshof kan niet langer gebruik maken van de ‘redelijkheidsnorm’ om regeringsbesluiten terug te draaien. Die redelijkheidsnorm was een van de manieren waarop de Hoge Raad (onderdeel van het hooggerechtshof, en bestierd door dezelfde rechters) een streep kon zetten door bepaalde besluiten van de regering, als het deze ‘onredelijk’ achtte.

Iets kon als ‘onredelijk’ worden aangemerkt als de rechters oordeelden dat politieke belangen te veel invloed hadden op een besluit, en dat er niet genoeg rekening werd gehouden met het publiek belang. De redelijkheidsnorm was overigens alleen van toepassing op bestuursrechtelijke beslissingen - zoals ontslagen of benoemingen - dus kon niet gebruikt worden om wetgeving te blokkeren.

De norm werd begin dit jaar nog door de Hoge Raad gebruikt toen de regering Aryeh Deri als minister van binnenlandse zaken en gezondheid benoemde. De Hoge Raad zette hier een streep door, omdat Deri een jaar eerder was veroordeeld wegens belastingfraude, en destijds had beloofd terug te treden uit de politiek.

Er is toch pas slechts één wetswijziging doorgevoerd? Waarom nu al zoveel onrust?

De angst is niet dat alles van de ene op de andere dag zal veranderen; er zijn vooral zorgen over de gevolgen op de langere termijn. Allereerst is er de bezorgdheid over waartoe het schrappen van de redelijkheidsnorm uiteindelijk kan leiden.

Nu de regering in principe een vrije hand heeft in het ontslaan en benoemen van functionarissen, zonder te kunnen worden teruggefloten, opent het de deur voor mogelijke corrupte praktijken. De regering zou bijvoorbeeld bepaalde posities die onder andere bedoeld zijn om de regering te controleren – zoals de positie van procureur-generaal – kunnen uitdelen aan ja-knikkers uit de eigen gelederen.

Daarnaast wordt dit gezien als het startschot voor het doorvoeren van de rest van de juridische hervormingen die Netanyahu en zijn coalitie gepland hebben. Het is vooral het hele pakket aan hervormingen waarover onrust bestaat; als alles wordt doorgevoerd zou dat betekenen dat de regering grotendeels onbezorgd haar gang kan gaan. Gezien de grote invloed van religieuze nationalisten in de regering vrezen mensenrechtenorganisaties dat bepaalde groepen, zoals Palestijnen, lhbti+’ers en vrouwen, hierdoor het hardst geraakt zullen worden.

Zijn de hervormingen inderdaad slechts bedoeld voor het grijpen van meer macht?

Dat is wel wat de tegenstanders van de regering zeggen, maar zolang Netanyahu en zijn coalitiegenoten zoiets niet bekennen, is het moeilijk te bewijzen. Zelf zegt de regering dat de hervormingen Israël democratischer moeten maken, door te voorkomen dat ongekozen rechters zich met de politiek kunnen bemoeien. Binnen de uiterst rechterflank van de Israëlische politiek, die het hooggerechtshof als te ‘activistisch’ ziet, is dit al sinds de jaren negentig een populair gespreksonderwerp.

Nu Netanyahu met zulke partijen in een coalitie zit – en van ze afhankelijk is om aan de macht te blijven – denken sommige politici dat hij weinig anders kan doen dan toegeven aan hun wensen de rechterlijke macht flink te beknotten.

Dan zijn er ook nog de beschuldigingen tegen Netanyahu – tegenstanders betichten hem ervan de rechterlijke macht te willen inperken om onder de drie corruptiezaken waarin hij terecht staat uit te komen.

Is het hooggerechtshof echt de enige onafhankelijke tegenmacht van de regering?

Daar komt het ongeveer op neer. Het systeem van checks and balances is in Israël niet erg uitgebreid. Bijna alle macht is in handen van de regering. Zo is er geen senaat die wetten moet goedkeuren, en vervult de president vooral een ceremoniële functie.

Ook is er geen officiële grondwet. Israël werkt met ‘Basiswetten’, die aangepast kunnen worden door de regering en moeten dienen als een soort blauwdruk voor een toekomstige grondwet. Het hooggerechtshof kan bepaalde wetgeving schrappen als het vindt dat die in strijd is met bepaalde Basiswetten.

Niet dat het hooggerechtshof wordt gezien als de perfecte oplossing, het is door de jaren heen ook bekritiseerd omdat het de rechten van sommige groepen, zoals de Palestijnen, niet voldoende zou beschermen.

Inmiddels heeft de Hoge Raad al drie verzoeken ontvangen om het schrappen van de redelijkheidsnorm terug te draaien. Kan dat?

Het kan, maar het zou een ongekende stap zijn. Het schrappen van de redelijkheidsnorm door de regering gebeurde namelijk niet door het wijzigen van een ‘normale’ wet, maar door het wijzigen van een Basiswet, de ‘Basiswet betreffende de Rechterlijke Macht’, om precies te zijn.

De Hoge Raad zou dit kunnen terugdraaien door te beargumenteren dat de gewijzigde Basiswet in strijd is met een of meer ándere Basiswetten, of met het argument dat de wetgevingsprocedure niet goed is doorlopen. Als het zover komt, zou het de eerste keer in de geschiedenis van de Hoge Raad zijn dat de rechters hun pijlen op een Basiswet richten.

